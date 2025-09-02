Coinspeaker

Ações da Metaplanet caem, mas empresa compra mais BTC

Empresa japonesa agora detém 20.000 Bitcoins.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar
Resumo da notícia

  • As ações da Metaplanet acumulam queda de mais de 54% desde junho.
  • A empresa anunciou compra de 1.009 BTC, totalizando 20.000 BTC em tesouraria.
  • O modelo de financiamento via ações perde força e exige novas alternativas.
  • HYLQ se destaca ao adotar HYPE em sua tesouraria, com ações em alta.

A Metaplanet, companhia com ações listadas na Bolsa de Tóquio, vive um momento de contrastes.

De um lado, enfrenta forte pressão no mercado após a queda expressiva de suas ações. De outro, mantém firme sua estratégia de acumulação de Bitcoin (BTC).

Aliás, a Metaplanet anunciou, neste fim de semana, a compra de 1.009 BTC, o que elevou seu estoque total para 20.000 Bitcoins. Isso representa cerca de US$ 2 bilhões ao preço atual.

Queda nas ações da Metaplanet ameaça modelo de financiamento

Desde o pico em junho, as ações da Metaplanet já recuaram mais de 54%. Aliás, diversas empresas do setor, as chamadas ações de criptomoedas, estão em alerta. Ou seja, o momento ameaça o modelo de financiamento usado para sustentar sua estratégia agressiva no mercado de criptomoedas.

Até aqui, a Metaplanet utilizava o chamado ‘flywheel’. Ou seja, o aumento do preço das ações permitia liberar garantias de fundos parceiros, gerando liquidez para novas compras de BTC. Mas, com o tombo nos papéis, esse mecanismo se tornou inviável.

Para contornar a situação, a Metaplanet estuda alternativas de captação. Entre elas, há a emissão de US$ 3,8 bilhões em ações preferenciais, que ofereceriam dividendos de até 6% ao ano, além de US$ 880 milhões em ofertas públicas no exterior.

Portanto, a ideia é continuar fortalecendo sua posição no mercado, mesmo sem o suporte do modelo inicial.

Aposta firme no BTC

Apesar da pressão sobre as ações da Metaplanet, a empresa não reduziu seu apetite pelo Bitcoin. Com a nova aquisição de 1.009 BTC, reforça a meta ambiciosa de chegar a 100.000 moedas até o fim de 2026. Também pretende levar esse número para 210.000 BTC até 2027.

O plano é conduzido por Simon Gerovich, ex-trader do Goldman Sachs, que vem liderando a estratégia de posicionar a Metaplanet entre as maiores detentoras corporativas de Bitcoin no mundo.

Hoje, a companhia ocupa a sétima posição global, em um ranking que reúne mais de 170 empresas com tesourarias somadas de US$ 111 bilhões em BTC.

No entanto, o anúncio da nova compra não foi suficiente para segurar o mercado na segunda-feira (1/9). As ações da Metaplanet já abriram em queda e fecharam o dia com desvalorização de 5,46%.

ações da metaplanet hoje

O resultado pode ser um reflexo da preocupação dos investidores com a necessidade de novos aportes e o risco de diluição acionária.

Ainda assim, analistas avaliam que a estratégia pode gerar frutos no longo prazo. Com um estoque crescente de BTC e a possibilidade de valorização futura da criptomoeda, a Metaplanet pode se beneficiar significativamente quando o mercado retomar a força.

No curto prazo, porém, a atenção segue voltada para as ações da Metaplanet. Elas continuam voláteis e sensíveis às notícias sobre captação de recursos e novas aquisições de Bitcoin.

HYLQ mostra que há espaço para novas teses de tesouraria

Enquanto as ações de diversas companhias expostas ao Bitcoin, como a Metaplanet, vêm sofrendo quedas expressivas nos últimos meses, a HYLQ Strategy Corp surpreendeu o mercado nesta segunda-feira.

Afinal, mesmo com o token Hyperliquid (HYPE) registrando baixa de 5% no dia, as ações da HYLQ subiram 3,96%. Ou seja, percebemos um sinal de que o modelo da empresa está sendo bem aceito por investidores. Esse movimento reforça a percepção de que há espaço para teses de tesouraria alternativas ao BTC.

A HYLQ aposta que a próxima fase da economia digital pode ser guiada por ativos inovadores, capazes de oferecer diversificação e ganhos em novos ecossistemas de finanças descentralizadas.

HYLQ Strategy Corp: inovador modelo de tesouraria com HYPE

hylq home

Em uma iniciativa considerada visionária para os mercados de capitais, a HYLQ Strategy Corp se tornou a primeira empresa de capital aberto a construir uma tesouraria baseada em HYPE. Esse é o token nativo do ecossistema Hyperliquid.

A lógica por trás da decisão é que, em vez de depender apenas de reservas em caixa, que perdem valor ao longo do tempo, a companhia está abraçando um ativo digital de nova geração como pilar de sua estratégia de longo prazo.

Esse posicionamento permite que a HYLQ:

  • Diversifique sua base financeira com um ativo diretamente conectado a uma rede descentralizada de alta performance;
  • Capture o crescimento de um protocolo conhecido por sua velocidade, eficiência e inovação;
  • Crie um precedente para outras empresas que buscam exposição regulada a novas teses cripto;
  • Não apenas fortaleça sua posição no mercado, mas também construa uma ponte para uma economia mais transparente e descentralizada.

Com ações listadas na Canadian Securities Exchange (CSE) sob o ticker CSE:HYLQ, a empresa oferece ao público um meio regulado de se expor ao potencial de crescimento do Hyperliquid.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

