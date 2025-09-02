Ações da Metaplanet caem, mas empresa compra mais BTC

Resumo da notícia

A Metaplanet, companhia com ações listadas na Bolsa de Tóquio, vive um momento de contrastes.

De um lado, enfrenta forte pressão no mercado após a queda expressiva de suas ações. De outro, mantém firme sua estratégia de acumulação de Bitcoin (BTC).

Aliás, a Metaplanet anunciou, neste fim de semana, a compra de 1.009 BTC, o que elevou seu estoque total para 20.000 Bitcoins. Isso representa cerca de US$ 2 bilhões ao preço atual.

Queda nas ações da Metaplanet ameaça modelo de financiamento

Desde o pico em junho, as ações da Metaplanet já recuaram mais de 54%. Aliás, diversas empresas do setor, as chamadas ações de criptomoedas, estão em alerta. Ou seja, o momento ameaça o modelo de financiamento usado para sustentar sua estratégia agressiva no mercado de criptomoedas.

Até aqui, a Metaplanet utilizava o chamado ‘flywheel’. Ou seja, o aumento do preço das ações permitia liberar garantias de fundos parceiros, gerando liquidez para novas compras de BTC. Mas, com o tombo nos papéis, esse mecanismo se tornou inviável.

Para contornar a situação, a Metaplanet estuda alternativas de captação. Entre elas, há a emissão de US$ 3,8 bilhões em ações preferenciais, que ofereceriam dividendos de até 6% ao ano, além de US$ 880 milhões em ofertas públicas no exterior.

Portanto, a ideia é continuar fortalecendo sua posição no mercado, mesmo sem o suporte do modelo inicial.

Aposta firme no BTC

Apesar da pressão sobre as ações da Metaplanet, a empresa não reduziu seu apetite pelo Bitcoin. Com a nova aquisição de 1.009 BTC, reforça a meta ambiciosa de chegar a 100.000 moedas até o fim de 2026. Também pretende levar esse número para 210.000 BTC até 2027.

O plano é conduzido por Simon Gerovich, ex-trader do Goldman Sachs, que vem liderando a estratégia de posicionar a Metaplanet entre as maiores detentoras corporativas de Bitcoin no mundo.

Hoje, a companhia ocupa a sétima posição global, em um ranking que reúne mais de 170 empresas com tesourarias somadas de US$ 111 bilhões em BTC.

No entanto, o anúncio da nova compra não foi suficiente para segurar o mercado na segunda-feira (1/9). As ações da Metaplanet já abriram em queda e fecharam o dia com desvalorização de 5,46%.

O resultado pode ser um reflexo da preocupação dos investidores com a necessidade de novos aportes e o risco de diluição acionária.

Ainda assim, analistas avaliam que a estratégia pode gerar frutos no longo prazo. Com um estoque crescente de BTC e a possibilidade de valorização futura da criptomoeda, a Metaplanet pode se beneficiar significativamente quando o mercado retomar a força.

No curto prazo, porém, a atenção segue voltada para as ações da Metaplanet. Elas continuam voláteis e sensíveis às notícias sobre captação de recursos e novas aquisições de Bitcoin.

HYLQ mostra que há espaço para novas teses de tesouraria

Enquanto as ações de diversas companhias expostas ao Bitcoin, como a Metaplanet, vêm sofrendo quedas expressivas nos últimos meses, a HYLQ Strategy Corp surpreendeu o mercado nesta segunda-feira.

Afinal, mesmo com o token Hyperliquid (HYPE) registrando baixa de 5% no dia, as ações da HYLQ subiram 3,96%. Ou seja, percebemos um sinal de que o modelo da empresa está sendo bem aceito por investidores. Esse movimento reforça a percepção de que há espaço para teses de tesouraria alternativas ao BTC.

A HYLQ aposta que a próxima fase da economia digital pode ser guiada por ativos inovadores, capazes de oferecer diversificação e ganhos em novos ecossistemas de finanças descentralizadas.

HYLQ Strategy Corp: inovador modelo de tesouraria com HYPE

Em uma iniciativa considerada visionária para os mercados de capitais, a HYLQ Strategy Corp se tornou a primeira empresa de capital aberto a construir uma tesouraria baseada em HYPE. Esse é o token nativo do ecossistema Hyperliquid.

A lógica por trás da decisão é que, em vez de depender apenas de reservas em caixa, que perdem valor ao longo do tempo, a companhia está abraçando um ativo digital de nova geração como pilar de sua estratégia de longo prazo.

Esse posicionamento permite que a HYLQ:

Diversifique sua base financeira com um ativo diretamente conectado a uma rede descentralizada de alta performance;

Capture o crescimento de um protocolo conhecido por sua velocidade, eficiência e inovação;

Crie um precedente para outras empresas que buscam exposição regulada a novas teses cripto;

Não apenas fortaleça sua posição no mercado, mas também construa uma ponte para uma economia mais transparente e descentralizada.

Com ações listadas na Canadian Securities Exchange (CSE) sob o ticker CSE:HYLQ, a empresa oferece ao público um meio regulado de se expor ao potencial de crescimento do Hyperliquid.

