As ações de empresas ligadas ao setor de cripto sofreram uma forte queda desde a terça-feira (19/8). Isso se deveu à cautela dos investidores antes da conferência econômica anual de Jackson Hole, em Wyoming, marcada para sexta-feira (22/8).

Segundo a CNBC, as quedas são generalizadas:

Coinbase e eToro recuaram mais de 5% cada;

Robinhood e Bullish tiveram perdas superiores a 6%;

A Galaxy Digital, de serviços cripto, desabou 11%;

Empresas de tesouraria cripto também recuaram, como Strategy (-7%), SharpLink Gaming (-8%), Bitmine Immersion (-12%) e DeFi Development (-15%);

Por fim, a emissora de stablecoins Circle caiu 5%.

No mercado de ativos digitais, o movimento também foi negativo. O Bitcoin (BTC) já recuou quase 3%, sendo cotado pouco acima de US$ 113 mil. Além disso, o Ether (ETH) caiu mais de 4%, para cerca de US$ 4.100, de acordo com o Coin Metrics.

Rali das empresas cripto perde força

O recuo ocorre após meses de alta expressiva para algumas das melhores altcoins e para ações de empresas cripto, embaladas por três marcos importantes:

A entrada da Coinbase no índice S&P 500;

A abertura de capital da Circle;

A sanção da GENIUS Act pelo presidente Donald Trump, que estabeleceu um marco regulatório para as stablecoins.

Além disso, Wyoming se tornou o primeiro estado americano a emitir sua própria stablecoin, consolidando o avanço regulatório no setor.

Expectativa pelo discurso de Powell

Apesar desses avanços, o clima é de cautela antes da conferência do Federal Reserve de Kansas City, em Jackson Hole. Afinal, o presidente do Fed, Jerome Powell, deve discursar e indicar os próximos passos da política monetária.

O mercado de Wall Street espera majoritariamente que o Fed corte os juros já no próximo mês. Mas alguns analistas ainda questionam essa possibilidade, segundo a Fortune. Segundo Satraj Bambra:

Com Powell falando em Jackson Hole, normalmente vemos investidores realizando lucros antes de seus comentários.

O CEO da exchange híbrida Rails também disse, em entrevista à CNBC:

Sempre que há incerteza na comunicação do Fed, é comum que os traders reduzam risco e façam ajustes nas posições.

Quedas também podem representar oportunidades

Apesar do movimento de realização e do clima de cautela antes da conferência de Jackson Hole, alguns analistas reforçam que momentos de queda costumam abrir espaço para oportunidades estratégicas de compra.

A Strategy, por exemplo, anunciou na segunda-feira (18/8) a aquisição de mais 430 BTC. Para isso, desembolsou cerca de US$ 51,4 milhões, a um preço médio de US$ 119.666 por unidade. A companhia já tem um yield de 25,1% no acumulado de 2025.

Segundo dados divulgados pela empresa, até 17 de agosto de 2025, a Strategy detinha 629.376 BTC, adquiridos ao longo do tempo por aproximadamente US$ 46,15 bilhões, a um preço médio de US$ 73.320 por bitcoin.

Strategy has acquired 430 BTC for ~$51.4 million at ~$119,666 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 25.1% YTD 2025. As of 8/17/2025, we hodl 629,376 $BTC acquired for ~$46.15 billion at ~$73,320 per bitcoin. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRDhttps://t.co/8zSHvPTFJO — Strategy (@Strategy) August 18, 2025

O movimento reforça a visão de longo prazo da empresa e a leitura de que correções de mercado, como a atual, podem ser momentos para reforçar posições. Isso vale especialmente para os players institucionais.

