Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Ações de empresas cripto despencam antes de conferência econômica 

Para alguns investidores, como a Strategy, a correção abriu espaço para compras estratégicas.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Ações de empresas cripto despencam antes de conferência econômica 

Resumo da notícia

  • Ações de Coinbase e eToro recuaram mais de 5% cada.
  • O Bitcoin caiu quase 3%, e o Ether perdeu mais de 4%.
  • A Strategy reforçou sua posição com compra de 430 BTC por US$ 51,4 milhões.
  • O Snorter Bot Token promete identificar oportunidades em meio à volatilidade.

As ações de empresas ligadas ao setor de cripto sofreram uma forte queda desde a terça-feira (19/8). Isso se deveu à cautela dos investidores antes da conferência econômica anual de Jackson Hole, em Wyoming, marcada para sexta-feira (22/8).

Segundo a CNBC, as quedas são generalizadas:

  • Coinbase e eToro recuaram mais de 5% cada;
  • Robinhood e Bullish tiveram perdas superiores a 6%;
  • A Galaxy Digital, de serviços cripto, desabou 11%;
  • Empresas de tesouraria cripto também recuaram, como Strategy (-7%), SharpLink Gaming (-8%), Bitmine Immersion (-12%) e DeFi Development (-15%);
  • Por fim, a emissora de stablecoins Circle caiu 5%.

No mercado de ativos digitais, o movimento também foi negativo. O Bitcoin (BTC) já recuou quase 3%, sendo cotado pouco acima de US$ 113 mil. Além disso, o Ether (ETH) caiu mais de 4%, para cerca de US$ 4.100, de acordo com o Coin Metrics.

Rali das empresas cripto perde força

O recuo ocorre após meses de alta expressiva para algumas das melhores altcoins e para ações de empresas cripto, embaladas por três marcos importantes:

  • A entrada da Coinbase no índice S&P 500;
  • A abertura de capital da Circle;
  • A sanção da GENIUS Act pelo presidente Donald Trump, que estabeleceu um marco regulatório para as stablecoins.

Além disso, Wyoming se tornou o primeiro estado americano a emitir sua própria stablecoin, consolidando o avanço regulatório no setor.

Expectativa pelo discurso de Powell

Apesar desses avanços, o clima é de cautela antes da conferência do Federal Reserve de Kansas City, em Jackson Hole. Afinal, o presidente do Fed, Jerome Powell, deve discursar e indicar os próximos passos da política monetária.

O mercado de Wall Street espera majoritariamente que o Fed corte os juros já no próximo mês. Mas alguns analistas ainda questionam essa possibilidade, segundo a Fortune. Segundo Satraj Bambra:

Com Powell falando em Jackson Hole, normalmente vemos investidores realizando lucros antes de seus comentários.

O CEO da exchange híbrida Rails também disse, em entrevista à CNBC:

Sempre que há incerteza na comunicação do Fed, é comum que os traders reduzam risco e façam ajustes nas posições.

Quedas também podem representar oportunidades

Apesar do movimento de realização e do clima de cautela antes da conferência de Jackson Hole, alguns analistas reforçam que momentos de queda costumam abrir espaço para oportunidades estratégicas de compra.

A Strategy, por exemplo, anunciou na segunda-feira (18/8) a aquisição de mais 430 BTC. Para isso, desembolsou cerca de US$ 51,4 milhões, a um preço médio de US$ 119.666 por unidade. A companhia já tem um yield de 25,1% no acumulado de 2025.

Segundo dados divulgados pela empresa, até 17 de agosto de 2025, a Strategy detinha 629.376 BTC, adquiridos ao longo do tempo por aproximadamente US$ 46,15 bilhões, a um preço médio de US$ 73.320 por bitcoin.

O movimento reforça a visão de longo prazo da empresa e a leitura de que correções de mercado, como a atual, podem ser momentos para reforçar posições. Isso vale especialmente para os players institucionais.

Ferramentas para identificar oportunidades em meio à volatilidade

A Strategy reforçou sua posição em Bitcoin durante a recente correção. No entanto, os investidores menores também buscam maneiras de transformar quedas em pontos de entrada estratégicos.

Nesse cenário, soluções como o Snorter Bot Token (SNORT) ganham relevância. Isso porque ele oferece tecnologia capaz de rastrear, em tempo real, altcoins e memecoins com potencial explosivo.

A proposta do Snorter é simples. Basicamente, enquanto o mercado reage a eventos macroeconômicos e oscilações de preços, o bot ajuda a identificar movimentos antecipados e oportunidades ocultas.

Portanto, para traders que não dispõem da estrutura de grandes players institucionais, o SNORT funciona como um aliado tecnológico para capturar sinais antes que o hype se consolide.

Conheça o projeto Snorter Bot

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Criptomoedas
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados