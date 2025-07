[AO VIVO] Notícias cripto de hoje: atualizações em 16/07/2025

O mercado de criptomoedas opera em alta na tarde desta quarta-feira (16/7). O destaque vai para o preço do Bitcoin (BTC), mas Ethereum e Solana também têm bom desempenho. No entanto, outras notícias cripto permanecem no radar dos investidores.

Tarifas e regulação dominam notícias cripto no Brasil e nos EUA

Enquanto os investidores pesquisam as melhores criptomoedas para investir, a economia não para.

No Brasil, a bolsa de valores opera em baixa e o dólar em alta, em meio à crise tarifária disparada por Donald Trump. Todos os olhos estão sobre a reação que o governo Lula à pressão dos americanos.

Afinal, a taxação de 50% que os EUA prometeram impor sobre importações de produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto pode ter impactos severos sobre diversos setores. Além disso, as ameaças de Trump incluem outros países, com repercussões difíceis de mensurar.

No entanto, os investidores de criptomoedas também acompanham as discussões em relação ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Em particular, o mercado avalia os efeitos da taxação sobre criptomoedas, que surgiu como forma de compensar a derrubada do aumento do IOF pelas mãos do Congresso.

Por outro lado, nos EUA, o foco do mercado está na ‘Crypto Week’. Afinal, há uma série de projetos em discussão no congresso americano, com potencial para impulsionar os negócios — e o preço de muitos criptoativos. Por isso, os brasileiros também acompanham de perto as notícias cripto que vêm do norte.