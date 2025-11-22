Ataque impacta usuários da rede Cardano

Resumo da notícia

Rede Cardano enfrenta divisão após transação malformada explorar falha de software.

Preço de ADA caiu mais de 6% após o incidente, mas perdas já foram reduzidas.

Autor da transação ‘envenenada’ pediu desculpas, mas autoridades como o FBI foram acionadas.

A rede Cardano passou por um dos incidentes mais graves de sua história recente na sexta-feira (21/11), após uma transação de delegação malformada provocar uma divisão inesperada na blockchain.

A falha explorou um erro em uma biblioteca de software, permitindo que versões mais novas dos nós aceitassem a transação problemática, enquanto as versões antigas a rejeitavam. O impacto foi imediato para usuários e operadores, gerando atrasos nas validações e instabilidade.

O preço do ADA caiu mais de 6% logo após o ocorrido. No entanto, na manhã de sábado (22/11), a queda havia se reduzido para cerca de 1% em 24 horas, indicando uma leve recuperação.

Como ocorreu o ataque à rede Cardano

A Intersect explicou que a execução de uma transação ‘envenenada’ resultou em duas cadeias distintas. Em seguida, os operadores passaram a produzir blocos em ramificações distintas até que uma versão corrigida do software fosse disponibilizada.

Exchanges de criptomoedas promissoras e serviços terceirizados suspenderam temporariamente depósitos e saques para proteger a integridade do livro-razão. Também foi informado que a carteira responsável pela transação malformada já foi identificada.

A análise preliminar sugere a ligação com um participante da antiga Incentivized Testnet. Por isso, as autoridades competentes, incluindo o FBI, passaram a investigar o episódio como um possível ataque cibernético. No entanto, a Intersect reforçou que nenhum fundo foi perdido e que as carteiras de varejo permanecem seguras.

Responsável se desculpa e admite imprudência

Um usuário que se identifica como Homer J. afirmou no X ser o autor da transação que dividiu a rede. Também disse que não agiu por ganho financeiro e que seguiu instruções geradas por inteligência artificial (IA) ao tentar recriar uma ‘transação fraudulenta’.

Homer J. se disse envergonhado e assumiu total responsabilidade pelo dano causado. Ele garantiu não ter coordenado o ataque com outras pessoas, além de não ter ‘apostado’ contra o ADA. Segundo o usuário:

Senti-me péssimo assim que percebi a dimensão do que causei.

Por fim, o CEO Charles Hoskinson reiterou em uma mensagem de vídeo que a rede Cardano não chegou a parar. No entanto, os usuários enfrentaram severas dificuldades até a correção definitiva da blockchain.

