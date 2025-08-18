Grayscale registra ETFs de Cardano e Hedera em Delaware

Resumo da notícia

A Grayscale registrou trusts para Cardano (ADA) e Hedera (HBAR) em Delaware.

Movimentação indica possível pedido de ETFs de altcoins à SEC.

A ação amplia o portfólio da gestora além do Bitcoin e do Ethereum.

Investidores institucionais diversificam e abrem espaço para micro caps promissoras.

A Grayscale, uma das maiores gestoras de ativos digitais do mundo, deu mais um passo estratégico rumo à diversificação de seus produtos.

Na última terça-feira (12/8), a empresa registrou oficialmente o Grayscale Cardano Trust ETF e o Grayscale Hedera Trust ETF como trusts estatutários no estado de Delaware, Estados Unidos.

Embora o movimento ainda não represente o lançamento efetivo dos fundos, indica uma possível intenção de protocolar pedidos formais junto à SEC (arquivos S-1) para a criação de novos ETFs de criptomoedas focados em altcoins.

Grayscale mira expansão além de Bitcoin e Ethereum

Historicamente, a Grayscale concentrou seus principais fundos no Bitcoin (GBTC) e no Ethereum (ETHE). Agora, a inclusão de algumas das melhores altcoins, como Cardano (ADA) e Hedera (HBAR), em seus registros aponta para um interesse crescente em ampliar o portfólio.

Com isso, a gestora pode oferecer aos investidores institucionais mais opções de exposição ao mercado cripto. Segundo os registros, o CSC Delaware Trust Company figura como agente registrado.

A empresa permanece sob o comando de Michael Sonnenshein, que não comentou oficialmente sobre a estratégia nem deu prazos para os próximos passos.

Impacto e expectativas para ADA e HBAR

Até o momento, não foram detectados grandes movimentos de mercado nem entradas expressivas de capital nas blockchains da Cardano ou da Hedera.

Isso porque o impacto efetivo tende a ocorrer apenas após a aprovação regulatória e início das negociações dos ETFs. Aliás, isso foi o que ocorreu no passado com GBTC e ETHE, que só registraram alta relevância após seu lançamento no mercado.

Ainda assim, o registro abre espaço para uma maior visibilidade institucional de ADA e HBAR. Caso os ETFs sejam aprovados e comecem a ser negociados, o potencial de captação de recursos para essas redes pode crescer significativamente. Isso aumentaria também sua liquidez e alcance junto ao investidor de varejo.

Mercado observa próximos passos regulatórios

O avanço para ETFs de altcoins está diretamente ligado ao ambiente regulatório. Ou seja, a Grayscale ainda precisará cumprir todas as etapas burocráticas e enfrentar possíveis desafios junto à SEC.

Enquanto isso, especialistas recomendam atenção aos próximos anúncios, que podem indicar o ritmo e a estratégia da gestora para o lançamento desses novos produtos.

O movimento também reforça uma tendência mais ampla no setor, isto é, a institucionalização das altcoins, que há até pouco tempo eram vistas como um nicho especulativo.

A inclusão de ativos como Cardano e Hedera em estruturas tradicionais de investimento pode abrir caminho para uma nova fase de adoção e valorização.

Investidores institucionais ampliam o radar e fortalecem o interesse por altcoins menores

Nos últimos anos, o movimento dos gestores de grandes fortunas no mercado cripto seguiu um roteiro relativamente previsível. Ou seja, primeiro Bitcoin (BTC), depois Ethereum (ETH) — mais recentemente, a Solana (SOL) entrou no radar institucional. No entanto, o cenário vem mudando rapidamente.

Com a maturidade dessas grandes criptomoedas e a busca por retornos mais expressivos, fundos institucionais e family offices estão cada vez mais diversificando suas estratégias, explorando altcoins de menor capitalização.

Isso porque ativos menos conhecidos podem oferecer potencial de valorização muito maior caso ganhem tração ou se tornem alvo de grandes aportes.

Essa dinâmica abre oportunidades únicas para investidores atentos a projetos micro cap. Afinal, quando um token com fundamentos sólidos desperta o interesse de capital institucional, a injeção de recursos pode gerar uma valorização explosiva em questão de dias ou semanas.

