Resumo da notícia

42% dos holders de XRP operam no prejuízo, aponta a Glassnode.

Token se aproxima de suporte crítico em US$ 2 após forte queda.

ETFs futuros podem trazer novo fôlego, mas cenário segue volátil.

Best Wallet ganha espaço como solução unificada para segurança e gestão.

Um novo relatório da Glassnode acendeu um alerta vermelho para o XRP hoje. Isso porque, segundo os dados mais recentes da plataforma, 42% das carteiras que hoje possuem o token estão operando no negativo.

Muitas delas compraram perto da região dos US$ 3, quando o mercado estava no auge do otimismo após decisões jurídicas favoráveis.

Esse grupo de investidores, agora com perdas superiores a 40%, tornou-se um ponto crítico para o comportamento de preço.

Analistas afirmam que posições longamente acumuladas no prejuízo podem levar à capitulação. E isso cria mais pressão vendedora em um mercado que já demonstra fragilidade desde o início de novembro.

Apesar de o XRP ainda estar quase quatro vezes acima dos níveis do ano passado, o relatório da Glassnode mostra que boa parte das compras foi feita nos picos de euforia.

Portanto, agora esse contingente pode se tornar um gatilho para quedas mais acentuadas caso o sentimento piore.

XRP hoje se aproxima de suporte decisivo

O fato é que o XRP hoje volta a testar regiões sensíveis. Após perder o patamar de consolidação recente, o token se aproxima do suporte de US$ 2, nível apontado como decisivo para o curto prazo.

O gráfico revela uma estrutura de baixa para uma das principais altcoins do mercado, com topos descendentes e resistência imediata em torno de US$ 2,50, além de uma barreira mais forte, perto de US$ 3,60.

Caso o mercado estabilize, analistas esperam que qualquer recuperação ocorra por fases, refletindo a falta de impulso claro no XRP hoje.

Entretanto, a chegada de novos ETFs de XRP nos Estados Unidos aparece como uma esperança de longo prazo.

Afinal, casos bem-sucedidos podem destravar a demanda institucional e oferecer uma maior profundidade de liquidez ao ativo.

Mas, até lá, o cenário geral ainda é de volatilidade e incerteza. Diante disso, investidores mais cautelosos reforçam a importância de armazenamento seguro.

Além disso, há a necessidade de uma gestão adequada de carteiras no ambiente atual. Nesse sentido, precisamos falar da Best Wallet, simplesmente a melhor solução de armazenamento do momento.

Best Wallet ganha espaço com proposta integrada de gestão e oportunidades

Enquanto o XRP tenta se firmar em um suporte decisivo, outro projeto tem ganhado atenção entre investidores que buscam ferramentas para gerenciar ativos com mais segurança e acesso a oportunidades antecipadas: o Best Wallet Token ($BEST).

O token é o pilar central do ecossistema Best Wallet, que vai além de um simples app de custódia.

A plataforma está construindo uma infraestrutura de dApps que permitirá a troca de tokens com taxas baixas. Além disso, você pode acessar pré-vendas exclusivas e, em breve, realizar compras no mundo real com o Best Card.

A pré-venda do $BEST termina em 8 dias, e o app já conta com avaliações positivas tanto na Google Play quanto na Apple Store.

Afinal, os usuários já estão enxergando a proposta de uma experiência Web3 simplificada e unificada.

Além disso, para os investidores que buscam diversificação bem estruturada, o token oferece taxas reduzidas dentro do ecossistema e acesso antecipado a projetos promissores.

Tudo isso com utilidade real integrada ao aplicativo e, no futuro, suporte para pagamentos via cartão.

O interesse crescente acompanha a visão de que plataformas unificadas tendem a atrair mais usuários no próximo ciclo cripto.

Portanto, se ficou interessado em adquirir $BEST, acesse o site oficial e compre usando USDT, ETH ou cartão bancário.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.