Audiência na Câmara hoje discute reserva de Bitcoin

Câmara debate nesta quarta-feira (20/8) a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin no Brasil.

O projeto de lei prevê alocação de até 5% das reservas internacionais em BTC.

Ideia busca proteção contra riscos cambiais e fortalecimento da soberania econômica.

A Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (20/8), às 16h, uma audiência pública para debater o projeto de lei 4.501/2024. A proposta prevê a criação da Reserva Estratégica de Bitcoin do Brasil (RESbit).

O projeto é de autoria do deputado Eros Biondini (PL-MG). O texto prevê que até 5% das reservas internacionais brasileiras sejam em BTC, com a gestão a cargo do Banco Central (BC).

A audiência contará com a participação de representantes de peso do setor público e privado. Por exemplo, estão confirmados Diego Kolling, da Méliuz, Julia Rosim, da ABcripto, e Rubens Sardenberg, da Febraban. No entanto, ainda não foi confirmada a presença de um representante do Ministério da Fazenda.

Proposta de reserva de Bitcoin mira em proteção cambial e inovação tecnológica

Segundo Biondini, a iniciativa visa blindar as reservas nacionais contra riscos geopolíticos e flutuações cambiais. Também pretende estimular o uso da tecnologia blockchain e oferecer lastro para a emissão do Drex, moeda digital do Banco Central.

De acordo com o autor da proposta:

A formação da RESbit é uma medida estratégica que posiciona o Brasil na liderança da nova economia digital.

O Bitcoin ainda se mantém como uma das principais criptomoedas para investir. Afinal, vem tendo uma valorização expressiva desde o último ano.

Por outro lado, críticos devem questionar pontos como a volatilidade do Bitcoin e os riscos de atrelar parte das reservas nacionais a um ativo ainda visto como especulativo.

No entanto, o projeto já recebeu parecer favorável na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Por isso, segue em discussão.

Reserva criada por Trump é inspiração

O texto determina que a custódia dos ativos seja feita por meio de cold wallets, reforçando a segurança contra ataques cibernéticos.

Além disso, os gastos relacionados à reserva deverão respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seguida, relatórios semestrais terão que ser apresentados ao Congresso, à Controladoria-Geral da União (CGU) e ao Tribunal de Contas da União (TCU), garantindo uma maior transparência.

A proposta tem como fontes de inspiração medidas adotadas nos Estados Unidos. Afinal, o governo de Donald Trump já aprovou a criação de uma reserva em criptomoedas.

Também há o objetivo de inserir o Brasil em uma tendência global que enxerga no Bitcoin não apenas um ativo especulativo, mas também uma reserva de valor estratégica.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.