Autoridade dos EUA descarta compras de Bitcoin e derruba moeda

O Bitcoin (BTC) perdeu força nesta quinta-feira (14/8) após as falas do secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. A moeda caiu abaixo de US$ 120 mil após Bessent confirmar o fim das compras de BTC para as reservas estratégicas do governo.

A declaração, que já havia mexido com o humor do mercado, veio acompanhada de outro ponto sensível. Isso porque o secretário levantou a possibilidade de um corte de 50 pontos-base na taxa de juros em setembro.

Da máxima histórica à reversão rápida

Na quarta-feira, o BTC havia atingido uma nova máxima histórica de US$ 124.457, impulsionado pelo otimismo com a demanda institucional. Mas o clima mudou quando Bessent anunciou que o governo não fará aquisições de BTC para seu estoque estratégico.

Esta era uma política que vinha sendo vista como um sinal de confiança do Estado na criptomoeda. No entanto, mesmo sem vendas diretas por parte do Tesouro, a fala foi suficiente para enfraquecer o ímpeto de alta do Bitcoin e até algumas das melhores altcoins, que também caíram. Em suma, a fala abriu espaço para a realização de lucros.

Scott Bessent coloca juros no centro do debate

Durante a mesma entrevista, Scott Bessent também afirmou que o Fed deveria considerar um corte de 0,50 ponto percentual nos juros já na reunião de setembro.

O comentário veio após números revisados do mercado de trabalho mostrarem 258 mil empregos a menos do que o estimado anteriormente, além de dados de inflação levemente acima do esperado.

Para o mercado cripto, essa sinalização é um misto de alívio e incerteza. Taxas mais baixas costumam favorecer ativos de risco como o Bitcoin, já que reduzem o custo do crédito e estimulam investimentos.

Por outro lado, a mensagem política de que a economia americana pode estar desacelerando também levanta preocupações sobre o apetite de investidores no médio prazo.

Impacto para o mercado cripto

Até então, a possibilidade de compras de Bitcoin pelo Tesouro era considerada um motor de otimismo no setor, ajudando a sustentar preços e a fortalecer a narrativa de adoção institucional.

Agora, os investidores se perguntam se o fluxo vindo de players institucionais será suficiente para manter o otimismo.

No entanto, a possibilidade de corte de juros pode criar um contrapeso, atraindo capital de investidores em busca de maiores retornos. Especialmente se combinada a outros catalisadores, como aprovações de ETFs ou avanços regulatórios positivos.

O BTC pode estar vivendo apenas um ajuste técnico depois de fortes altas, mas a reação imediata ao anúncio de Bessent mostra o quanto o mercado está sensível a decisões políticas e monetárias.

O próximo mês será decisivo. Afinal, além da reunião do Fed, novos dados de inflação e emprego devem balizar as apostas dos investidores.

Se o corte de meio ponto se confirmar, há potencial para novo fôlego no mercado cripto. Por outro lado, se o Fed optar por uma maior cautela, o cenário pode permanecer volátil até o fim do ano.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.