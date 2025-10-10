Resumo da notícia

O Bitcoin recua 1,1% e é negociado a US$ 121 mil em meio à força do dólar e realização de lucros.

Analistas sugerem que baleias estão forçando a baixa para liquidar o varejo e acumular mais BTC a preços menores.

JPMorgan identifica gap de US$ 50 mil entre preço atual e valor teórico do Bitcoin em relação ao ouro.

ETFs de Bitcoin registram nono dia consecutivo de entradas, somando US$ 198 milhões apenas na quinta-feira (09/10).

Instituições como JPMorgan, VanEck e Standard Chartered projetam Bitcoin entre US$ 165 mil e US$ 200 mil até final de 2025 .

O Bitcoin (BTC) hoje (10/10) se encontra em fase de correção, sendo negociado na casa dos US$ 121 mil. No momento da redação deste artigo, a principal criptomoeda do mercado registra uma queda de 1,1%.

O cenário de curto prazo parece desafiador. No entanto, analistas apontam que a queda pode ser uma manobra estratégica de grandes investidores. Eles são conhecidos como ‘baleias’ e podem estar se preparando para uma nova onda de alta ainda em outubro.

Contexto macro: por que o mercado de criptomoedas corrige?

A atual correção de valor do Bitcoin não é um evento isolado. Ela está inserida em um contexto macroeconômico complexo. A força do dólar, que se mantém próximo de suas máximas das últimas duas semanas, exerce uma pressão negativa sobre ativos de risco como as criptomoedas.

Apesar disso, analistas do JPMorgan afirmam que o Bitcoin está significativamente subvalorizado. Segundo o banco, existe um gap de cerca de US$ 50 mil entre o preço atual e onde a criptomoeda deveria estar teoricamente.

Além disso, o mercado vive um momento natural de realização de lucros. O Bitcoin teve uma valorização expressiva e atingiu novos recordes. Por isso, é comum que investidores vendam parte de suas posições para garantir os ganhos.

Esse movimento aumenta a pressão vendedora e contribui para a queda nos preços. Apesar disso, o mercado tem um importante suporte. A expectativa por um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) dos EUA é alta, com probabilidade de 94,1%.

A estratégia das baleias: ‘eles querem que você venda seu Bitcoin hoje’

Enquanto investidores de varejo podem se assustar com a queda, analistas experientes sugerem haver uma estratégia maior em jogo. A teoria é que as ‘baleias’ (grandes detentores de Bitcoin) estão intencionalmente pressionando o preço para baixo.

O objetivo seria liquidar posições de traders alavancados. Isso induziria o pequeno investidor a vender seus ativos no prejuízo. Dessa forma, esses grandes players poderiam acumular ainda mais Bitcoin a preços mais baixos.

O analista conhecido como Ash Crypto foi direto em sua análise no X. Para ele, o movimento visa ‘liquidar todos os comprados e principalmente o varejo’. Ele acredita que o período de consolidação deve durar até meados de outubro, seguido por uma ‘grande valorização’.

Why market dumping in PUMPTOBER ? This is happening to liquidate all the bulls and mainly the retail because MMs always flush longs before sending the market. I think pump will start again from 15th-20th and oct will end with a massive pump. They want you to be bearish and… — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 9, 2025

Essa visão é reforçada pela análise institucional. Geoff Kendrick, chefe global de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered, observa que os fluxos de ETFs e compras corporativas devem exceder 245 mil BTC no terceiro e quarto trimestres. Isso indica uma forte acumulação institucional, mesmo durante períodos de correção.

Análise técnica do bitcoin e sentimento de mercado

Do ponto de vista técnico, o Bitcoin encontra um suporte importante na região de US$ 120 mil. A perda desse patamar poderia levar a uma correção mais profunda. No entanto, a entrada de capital institucional segue robusta.

Os ETFs de Bitcoin à vista registraram o nono dia consecutivo de entradas líquidas. Eles somaram US$ 198 milhões apenas na quinta-feira (10), conforme dados da BRN Research.

O volume total de ativos sob gestão nesses fundos já ultrapassa os US$ 168 bilhões. Isso representa cerca de 7% de todo o valor de mercado da criptomoeda. O interesse em derivativos também atingiu a marca de US$ 100 bilhões em contratos futuros abertos, sinalizando alta exposição institucional.

Esses dados mostram que, apesar da volatilidade de curto prazo, o interesse de longo prazo no Bitcoin permanece extremamente forte. Assim, a VanEck, gestora de ETFs conhecida por suas previsões precisas, mantém sua projeção de US$ 180 mil para o final do ano.

O ‘uptober’ não acabou: perspectivas para o final do mês

Apesar da recente queda, o mês de outubro, historicamente positivo e apelidado de ‘Uptober’, ainda apresenta um saldo positivo. O Bitcoin acumula uma valorização de 7,9% no mês. A fase atual é vista por muitos como uma consolidação saudável e uma oportunidade de acumulação antes do próximo impulso de alta.

As previsões de grandes instituições financeiras são ousadas e convergem para uma faixa elevada. O JPMorgan projeta US$ 165 mil, a VanEck mantém US$ 180 mil, e o Standard Chartered prevê US$ 200 mil até o final de 2025. Geoff Kendrick, do Standard Chartered, afirma que o segundo semestre de 2025 será ‘o melhor semestre do Bitcoin de todos os tempos em termos de aumento em USD’.

We’ve been saying Bitcoin should reach half of gold’s market cap after the next halving. Roughly half of gold’s value reflects its use as a store of value rather than industrial or jewelry demand, and surveys show younger consumers in emerging markets increasingly prefer Bitcoin… — matthew sigel, recovering CFA (@matthew_sigel) October 7, 2025

Se a estratégia das baleias for bem-sucedida, o mercado pode estar se preparando para um dos movimentos de alta mais significativos do ano. Para o investidor, o momento exige paciência e uma análise cuidadosa para não cair em armadilhas emocionais.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.