Resumo da notícia

Os ETFs de BTC nos Estados Unidos registraram uma das maiores entradas de capital do ano. Os produtos acumularam mais de US$ 2,2 bilhões em aportes líquidos na última semana, segundo dados de provedores de mercado.

Somente no dia 12/09, o fluxo líquido combinado entre ETFs de Bitcoin e Ethereum alcançou US$ 1,1 bilhão. O destaque foi para BlackRock e Fidelity, que lideraram as compras.

O movimento marca uma guinada após agosto registrar saídas contínuas. Ademais, renova a percepção de que investidores institucionais seguem firmes na tese de exposição regulada ao ativo.

Esse salto nos ETFs coincidiu com um ambiente macroeconômico mais favorável. O índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA, divulgado na semana passada, veio abaixo das estimativas. O dado reforça a expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve ainda neste ano.

A reação imediata foi positiva para os mercados de risco. O Bitcoin voltou a testar resistências acima de US$ 113.000-115.000, enquanto o dólar perdeu força diante de outras moedas globais.

Investidores olham para o BitcoinFi

O conjunto de fatores fortaleceu a leitura de que a demanda institucional segue como motor decisivo na sustentação do preço do BTC em patamares historicamente elevados. Ao mesmo tempo, a narrativa em torno do Bitcoin passa por ajustes.

Por mais que os ETFs tenham comprovado apetite regulado, líquidos e robustos, cresce entre analistas e investidores a percepção de que apenas manter o Bitcoin como reserva de valor não será suficiente para sustentar ciclos de adoção de longo prazo.

A comparação com o Ethereum é inevitável. Enquanto a rede rival acumula US$ 64,6 bilhões em valor total bloqueado (TVL), o ecossistema associado ao Bitcoin ainda registra somente cerca de US$ 7,39 bilhões, apesar de abrigar a criptomoeda mais valiosa do mundo.

Esse contraste evidencia o potencial do chamado BitcoinFi, a vertente que busca estender a utilidade do Bitcoin para além da reserva digital. Desse modo, a rede também permite programabilidade, contratos inteligentes, stablecoins, emissão de tokens e aplicações DeFi.

Ou seja, além do Bitcoin, investidores buscam as melhores criptomoedas para surfar a tecnologia adjacente dele.

BitcoinFi em crescimento

Relatório publicado pela plataforma Maestro no 2º trimestre mostrou que aproximadamente 52.000 BTC já estão alocados em ambientes programáveis, somando mais de US$ 5,52 bilhões.

O estudo também destacou a expansão de stablecoins lastreadas em BTC, com destaque para o USDa da Avalon e o dólar sintético da Hermetica, que juntos já somam US$ 860 milhões em circulação.

Outro indicador da demanda por experimentação é o crescimento explosivo dos tokens BRC-20, criados sobre o padrão de inscrições dos Ordinals.

Apesar das limitações técnicas, dependência de indexadores externos, taxas elevadas e ausência de contratos inteligentes nativos, o mercado movimentou até US$ 128 milhões em volume diário, puxado por tokens como ORDI e SATS.

Para analistas, esse movimento comprova a fome de inovação no Bitcoin, mas também expõe claramente a necessidade de soluções mais escaláveis e seguras.

HYPER pode se beneficiar

É nesse contexto que novos projetos tentam ocupar espaço. Um dos que mais chamaram atenção recentemente é o Bitcoin Hyper (HYPER), que se apresenta como a Layer-2 mais rápida já desenvolvida sobre o Bitcoin.

Inspirado na performance de Solana, mas com liquidação ancorada na segurança do BTC, o Hyper propõe uma ponte canônica que permita a transferência direta de Bitcoin para seu ambiente de Layer-2, onde os ativos passam a ser programáveis.

A arquitetura é sustentada por provas de conhecimento zero e execução paralela, prometendo taxas baixas e confirmações em subsegundos.

O diferencial está em sua abordagem de desenvolvimento. Soluções anteriores como Fractal Bitcoin ou SatoshiVM enfrentaram dificuldades em construir infraestruturas seguras e sustentáveis. Enquanto isso, o Hyper tem buscado transparência, publicando atualizações regulares e detalhando o avanço de sua camada de execução.

O uso de Rust e Anchor deve facilitar a vida de desenvolvedores interessados em criar aplicações de alto desempenho. Em apenas três meses de pré-venda, o projeto já arrecadou US$ 16 milhões, colocando-o entre os principais lançamentos de tokens em 2025.

O potencial do HYPER

Na rodada atual, o token HYPER está precificado em US$ 0,012925, com previsão de aumento conforme novas etapas forem atingidas. O ativo desempenhará papel triplo dentro do ecossistema: gás para transações, token de staking para assegurar a rede e mecanismo de governança para decisões de evolução.

Portanto, se conseguir entregar o que promete, o Hyper pode capturar o melhor dos dois mundos. O otimismo de capital institucional que se concentra nos ETFs e a demanda de desenvolvedores e usuários por aplicações que tornem o Bitcoin mais do que um cofre digital.

Com bilhões fluindo para produtos regulados e bilhões já testando modelos de programabilidade, a tese de que o Bitcoin pode sustentar sua própria camada financeira ganha tração. O Hyper, com sua promessa de unir velocidade e segurança, surge como um dos nomes a observar nesse próximo ciclo do BitcoinFi.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.