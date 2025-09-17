Bitcoin cai após corte de juros nos EUA

Resumo da notícia

O Fed reduziu a taxa básica de juros em 0,25%, para 4%-4,25%.

O mercado de criptomoedas manteve estabilidade após o anúncio.

Investidores aguardam os próximos passos do Fed para 2025.

O Bitcoin cai neste momento após a divulgação de um corte considerado conservador nos juros dos EUA pelo Federal Reserve (Fed).

O Fed anunciou nesta quarta-feira (17/09) um corte de 0,25 ponto na taxa de juros, levando o intervalo para 4%-4,25%.

A decisão ocorreu após uma revisão nos dados de emprego dos EUA, que mostraram 911.000 postos de trabalho a menos do que o estimado. Foi o primeiro corte nos juros desde dezembro do ano passado.

No entanto, muitos investidores apostavam em um corte maior, de 0,50 ponto. Por isso, o Bitcoin acabou desvalorizando para menos de US$ 116.000 já na primeira hora após o anúncio.

Bitcoin cai, ouro sobe

Após o anúncio do corte, o ouro disparou para um recorde acima de US$ 3.730, atingindo uma alta de mais de 10% no mês. Isso mostra uma busca maior por proteção.

Já o mercado cripto reagiu mal, apesar de a variação negativa ter sido relativamente modesta após a divulgação do corte. Os traders já estavam precificando a medida nos últimos dias, o que refletiu no preço do Bitcoin e no das melhores altcoins.

Se, agora, o Bitcoin cai, o panorama vinha sendo bem diferente nos últimos dias, com uma valorização ligeira, mas sólida da moeda. Por isso, tudo leva a crer que muitos investidores também aproveitaram para realizar lucros.

Pesquisas como a do Myriad indicam que quase 90% dos usuários acreditam que o preço do Bitcoin ficará acima de US$ 105.000 até o fim de setembro.

A disputa entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e representantes do Fed, somada à guerra comercial global, adicionou volatilidade ao cenário e pode gerar novas pressões para cortes adicionais de juros.

Pressões políticas e impactos no mercado

A medida veio após um período de intensa pressão de Trump, que cobrava uma política monetária mais flexível para evitar a desaceleração econômica em ano eleitoral.

Aliás, o comunicado do Fed mostra que a decisão sobre a magnitude do corte não foi unânime. Afinal, Stephen Miran, recém-empossado pela Casa Branca, votou por um corte de 0,50 ponto, mostrando uma divisão no comitê.

No entanto, as projeções econômicas divulgadas pelo Fed chamaram mais atenção do que o corte em si.

Segundo Noelle Acheson, autora da newsletter Crypto Is Macro Now, os membros do comitê ‘estão mais nervosos sobre o mercado de trabalho’. Por isso, preveem agora mais dois cortes até o fim de 2025.

O Fed manteve o discurso de que seguirá se guiando por dados. No entanto, os comentários sobre a decisão pelo presidente do Fed, Jerome Powell, podem vir a ter efeitos importantes sobre as expectativas dos agentes.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.