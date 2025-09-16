Bitcoin Hoje (16/09): BTC opera estável antes de Super Quarta

Resumo da notícia

Bitcoin sobe 0,7% para US$ 115.478,03 antes da decisão do Fed.

SEC fecha acordo com Gemini sobre o processo do programa Earn.

Altcoins seguem em queda, com destaque para Ether e Dogecoin.

O Bitcoin hoje opera com leve alta de 0,38% , sendo negociado a US$ 115.478,03 por volta das 10h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (16/09).

O movimento está em linha com a lenta recuperação observada na semana passada. Também reflete a cautela dos traders sobre a próxima decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA.

A expectativa do mercado é de que o Fed anuncie um corte de 25 pontos-base na reunião de 16 e 17 de setembro.

Amanhã, também deve ser confirmada a manutenção dos juros no Brasil, após reunião do Comitê de Política Monetária (Copom).

Por enquanto, a véspera da Super Quarta (que inclui decisões cruciais na política econômica do Brasil e dos EUA) não parece estar tirando os investidores de criptomoedas de sua zona de conforto.

Corte de juros já vem sendo antecipado

Com um corte de juros considerado certo, o foco do mercado está na sinalização futura do Fed sobre o ritmo de cortes futuros.

A inflação ainda está alta nos EUA, com tarifas comerciais elevadas impostas por Trump sobre importações de outros países. Por isso, o Fed mantém uma posição de cautela.

Ainda assim, as apostas em taxas mais baixas vêm impulsionando diversos ativos, com destaque para o mercado de ações. Também há um impacto positivo sobre criptomoedas promissoras.

No entanto, o mercado cripto já esteve mais otimista. Sua natureza especulativa afasta parte dos investidores até que haja mais clareza sobre o caminho da política monetária.

Por outro lado, taxas mais baixas tendem a liberar liquidez, o que pode beneficiar ativos como o Bitcoin hoje e outras altcoins no médio prazo.

SEC e Gemini chegam a acordo

Na segunda-feira (15/09), a SEC anunciou um acordo para encerrar o processo contra a Gemini. A autarquia acusava a exchange de não registrar o programa Gemini Earn antes de oferecê-lo a investidores de varejo.

Aliás, a Genesis — parceira da Gemini no programa — entrou em falência após suspender saques em 2022, no auge da crise provocada pelo colapso da FTX.

A resolução desse caso vem sendo vista como um passo importante para a empresa, que recentemente foi listada na Nasdaq. Afinal, o acordo reduz incertezas regulatórias para a exchange e seus clientes.

Nem todas as altcoins acompanham o Bitcoin hoje

Alguns preços de outras criptomoedas vêm acompanhando a valorização do Bitcoin hoje. Por exemplo, o Dogecoin (DOGE) operava em alta de 0,78% por volta das 10h30. Já o XRP subia 0,2% no mesmo horário.

Por outro lado, Ether (ETH) e Solana (SOL) operavam ambos em queda, apesar de não serem variações significativas. Portanto, o mercado cripto ainda procura o seu melhor rumo antes de receber novos ventos da Super Quarta no Brasil e nos EUA.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.