Bitcoin chega a US$ 124 mil e renova recorde

Resumo da notícia

Bitcoin atinge nova máxima histórica de US$ 124 mil.

Expectativa de cortes mais profundos na taxa de juros dos EUA impulsiona a alta.

Declarações de Donald Trump e do secretário do Tesouro reforçam cenário otimista.

O Bitcoin (BTC) alcançou um novo marco na quarta-feira (14/8), ao atingir US$ 124 mil.

A valorização, de 6,5% em sete dias e 2,6% no mês, reflete um movimento consistente da moeda. Esse desempenho vem tendo como eixo de sustentação, principalmente, o cenário macroeconômico nos Estados Unidos.

Expectativa de juros mais baixos nos EUA impulsiona o Bitcoin

O gatilho mais recente para o Bitcoin veio do debate sobre cortes mais agressivos na taxa de juros norte-americana. Aliás, essa também é a razão por trás da alta das melhores altcoins nos últimos dias.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que uma redução de 50 pontos percentuais deveria estar em consideração para setembro. Além disso, o presidente Donald Trump defendeu um corte ainda mais profundo. Ele sugeriu que a taxa caia para cerca de 1%.

Também chamou atenção o argumento de Trump sobre o peso dos juros na economia. Segundo ele, ‘é mais de um trilhão de dólares que pagamos – todo ano – em juros’. Portanto, segundo ele, uma simples decisão política poderia gerar uma economia imensa para o país.

Essa visão está por trás das constantes ameaças de Trump sobre uma possível demissão do presidente do Fed, Jerome Powell, algo que ainda é considerado improvável por razões legais.

Qual o efeito dos juros sobre o Bitcoin?

Com a taxa atualmente entre 4,25% e 4,5%, um corte drástico reduziria a atratividade dos títulos do Tesouro. Portanto, levaria investidores a buscar alternativas de maior retorno. Entre elas, o Bitcoin e ações de tecnologia despontam como possíveis destinos.

Essa dinâmica já foi observada em ciclos anteriores de política monetária expansionista. Por isso, se a expectativa de corte se confirmar, o BTC pode encontrar espaço para testar novos recordes ainda em 2025.

Na manhã desta quinta-feira, o Bitcoin experimentava um refluxo do movimento de alta da véspera. Afinal, operava abaixo de US$ 121 mil, sinalizando possíveis liquidações para realização de lucros.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.