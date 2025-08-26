Resumo da notícia

O Bitcoin (BTC) operou em queda na última semana, com baixa acumulada de 6%.

Na última sexta-feira (22/8), cerca de US$ 3,8 bilhões em opções de Bitcoin venceram, segundo a Deribit.

Combinação de mais puts e proximidade do max pain também indica pressão baixista.

Métricas da Glassnode mostram que as reservas de Bitcoin em carteiras ligadas a grandes mineradoras caíram para o menor nível desde dezembro de 2024.

O Bitcoin enfrenta um conjunto de fatores que tendem a aumentar a pressão vendedora.

O Bitcoin (BTC) operou em queda na última semana, com baixa acumulada de 6%. Apesar da pouca volatilidade, sinais crescentes apontam que movimentos mais fortes podem surgir em breve.

Essa retração expõe fragilidades e aumenta a atenção do mercado. No entanto, há três fatores podem influenciar diretamente o comportamento do ativo nesta semana.

Vencimento de opções pressiona o Bitcoin

O mercado de opções cripto funciona como um derivativo, permitindo que investidores apostem em preços futuros. Portanto, é usado tanto para hedge quanto para especulação, influenciando a volatilidade e liquidez do Bitcoin e das melhores altcoins.

Na última sexta-feira (22/8), cerca de US$ 3,8 bilhões em opções de Bitcoin venceram, segundo a Deribit. O lote tinha uma relação Put/Call de 1,31, revelando mais contratos de venda do que de compra, o que reforça o pessimismo dos investidores institucionais.

Outro ponto relevante é o chamado ponto de dor máximo (max pain), que ficou em US$ 118.000. Esse nível representa o preço em que a maioria dos contratos expira sem lucro, equilibrando perdas para compradores e vendedores.

Quando o preço se aproxima do max pain, há maior pressão de ajustes, o que pode gerar volatilidade.

🚨 Options Expiry Alert 🚨

At 08:00 UTC tomorrow, over $4.8B in crypto options are set to expire on Deribit.$BTC: $3.83B notional | Put/Call: 1.31 | Max Pain: $118K$ETH: $948M notional | Put/Call: 0.82 | Max Pain: $4,250 BTC expiry tilts put-heavy, while ETH call interest… pic.twitter.com/AGuHa2Txxs — Deribit (@DeribitOfficial) August 21, 2025

Na prática, essa combinação de mais puts e proximidade do max pain indica pressão baixista. Isso explica parte da fraqueza recente do BTC e sugere que o mercado pode enfrentar mais turbulência no curto prazo.

Mineradores aumentam pressão de venda

Outro fator importante vem do comportamento dos mineradores. As métricas da Glassnode mostram que as reservas de Bitcoin em carteiras ligadas a grandes mineradoras caíram para o menor nível desde dezembro de 2024.

Quando mineradores vendem mais do que acumulam, há um aumento na pressão de oferta sobre o mercado. Afinal, eles são grandes detentores de BTC, e sua atividade impacta diretamente a liquidez.

Segundo a Coinglass, a última sexta-feira registrou uma forte predominância vendedora. O volume de ordens de venda nas grandes exchanges superou o de compra em mais de US$ 1 bilhão.

Esse movimento dificulta tentativas de recuperação, já que a demanda não tem absorvido a oferta adicional. Se a tendência persistir, o BTC pode enfrentar mais quedas nas próximas sessões.

ETFs registram saídas expressivas

Os investidores institucionais também demonstram cautela. E isso tem relação direta com o desempenho dos ETFs de Bitcoin.

Dados da SosoValue apontam que os ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos tiveram saídas de US$ 1,51 bilhão nesta semana. Portanto, o mercado está a caminho da maior saída semanal desde fevereiro.

Além disso, o fluxo de capital nesses fundos ficou negativo desde 15 de agosto, coincidindo com a queda de 10% no preço do BTC. Então, a criptomoeda registrou seu nível mais baixo desde 10 de julho, refletindo a ausência de suporte institucional.

A diminuição de entradas via ETFs limita o poder de compra de grandes players. Esse enfraquecimento da demanda institucional pode prolongar a fase corretiva, adicionando obstáculos ao ativo no curto prazo.

Bitcoin seguirá em queda?

O Bitcoin enfrenta um conjunto de fatores que tendem a aumentar a pressão vendedora. O vencimento de opções pode aumentar a volatilidade, enquanto mineradores reforçaram o fluxo de oferta e os ETFs institucionais registraram fortes saídas.

Embora a tendência de longo prazo permaneça positiva, os próximos dias devem ser marcados por instabilidade. Assim, investidores devem acompanhar de perto os indicadores on-chain e os movimentos institucionais para antecipar novos desdobramentos.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.