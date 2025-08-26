Bitcoin recua em meio a tensão política nos EUA

Resumo da notícia

Bitcoin cai para US$ 110.338 após perdas acentuadas no fim de semana.

Demissão de Lisa Cook do Federal Reserve aumenta volatilidade do mercado.

Investidores aguardam dados do PIB e inflação dos EUA nesta semana.

O Bitcoin iniciou a semana em queda e ampliou as perdas nesta terça-feira (26/8), sendo negociado a US$ 110.338.

O recuo diário é de 1,8%, com liquidações que superaram US$ 812 milhões em posições longas nas últimas 24 horas, segundo dados da CoinGlass.

Em reais, o Bitcoin recua abaixo do patamar simbólico de R$ 600.000.

A Glassnode alerta que a incapacidade de se manter acima desse nível histórico pode resultar em um período prolongado de fraqueza e correções mais profundas no mercado.

Cresce a tensão entre Trump e o Federal Reserve

No momento, tanto o Bitcoin quanto algumas das melhores altcoins operam em queda, em meio a um cenário complexo.

A situação ficou ainda mais instável após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar a demissão de Lisa Cook, uma das autoridades do Federal Reserve (Fed), o banco central americano.

A saída ocorreu abaixo de acusações de ‘conduta enganosa e potencialmente criminosa’ de Cook. Ela enfrenta acusações de supostas irregularidades em documentos sobre sua residência principal e financiamento imobiliário.

Também houve impacto imediato em outros mercados. O índice do dólar recuou 1% antes de recuperar parte das perdas. Enquanto isso, os futuros dos principais índices de ações dos EUA caíram 0,25%.

Os analistas também vêm reagindo de forma negativa à interferência de Trump no Fed. Segundo Justin Wolfers, professor da Universidade de Michigan:

Nossa economia corre risco quando o presidente mina a autoridade do Fed.

Na última reunião do Fed, o comitê decidiu manter os juros iguais, contrariando a vontade de Trump. Mas o presidente aumentou a pressão sobre o órgão e sobre seu líder, Jerome Powell, desde então.

Bitcoin recua, mas expectativas se voltam a indicadores econômicos

A atenção dos investidores agora se concentra na divulgação revisada do PIB dos EUA do segundo trimestre, marcada para quinta-feira (28/8).

A previsão é de uma leve revisão positiva, de 3% para 3,1%. Em seguida, os mercados aguardam os números da inflação do núcleo do índice PCE. A expectativa é de uma aceleração de 2,8% para 2,9%.

Uma combinação de crescimento econômico mais fraco com inflação acima do esperado pode comprometer os planos do Fed de iniciar cortes de juros ainda em 2024.

Nesse ambiente de incerteza, o Bitcoin recua e segue pressionado. Afinal, reflete tanto fatores macroeconômicos quanto a instabilidade política em Washington.

