ETFs de ETH batem ETFs de BTC por cinco dias consecutivos

Os ETFs de ETH nos Estados Unidos superaram os fundos de BTC por cinco sessões seguidas, registrando entradas expressivas e reforçando o interesse institucional.

Apenas na quinta-feira (14/8), o Ethereum atraiu US$ 640 milhões. O destaque foi o ETHA da BlackRock, com US$ 520 milhões. Em seguida, mas bem atrás, esteve o FETH da Fidelity, com US$ 57 milhões.

No acumulado de cinco dias, o total chegou a US$ 3,37 bilhões, contra US$ 966 milhões dos ETFs de Bitcoin.

Acumulação corporativa turbina ETH

Analistas apontam uma agressiva acumulação corporativa como motor dessa tendência. Afinal, o Bitcoin e muitas das melhores altcoins estão se valorizando — mas o que vem chamando mais a atenção para o Ether?

Os saldos de ETH em bolsas estão em níveis historicamente baixos. Por outro lado, as mesas OTC relatam falta de inventário para venda.

A razão disso é que empresas vêm ampliando suas tesourarias com Ethereum. Afinal, estão explorando vantagens como contratos inteligentes, geração de renda via staking e diversidade de aplicações. No entanto, há risco de inversão desse movimento.

Projeções otimistas se mantêm

O cenário atual pode marcar o início de uma rotação mais ampla para o ETH.

Fluxos líquidos positivos, empresas buscando acumular capital e narrativas fortes de stablecoins e ativos do mundo real indicam que o Ethereum pode superar seu recorde histórico de US$ 4.900. Além disso, haveria teto para ele subir muito mais nas próximas semanas.

Na sexta-feira (15/8), o ETH se manteve abaixo de US$ 4.700 a maior parte do dia, com uma queda em torno de 2%. No entanto, registrou uma alta de 8% na última semana, segundo o CoinMarketCap.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.