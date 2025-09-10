Bitcoin ganha força com Fed e aquisições massivas

Resumo da notícia

Strive Inc anunciou plano de levantar US$ 1,5 bilhão para comprar Bitcoin.

Investidores aguardam um corte de juros do Fed, que pode impulsionar o BTC.

Cenário lembra os movimentos que antecederam o bull market de 2021.

O Bitcoin (BTC) passa por uma semana decisiva, com os olhos dos investidores voltados para o aguardado corte de juros do Federal Reserve.

Além disso, o anúncio de uma nova empresa de tesouraria dedicada ao BTC reforça o apetite de Wall Street pela criptomoeda.

Strive aposta alto em Bitcoin

As ações da Asset Entities (ASST) dispararam na quarta-feira (10/9), após a aprovação da fusão com a Strive Enterprises. O negócio teve a liderança de Vivek Ramaswamy.

A nova companhia, Strive Inc, pretende levantar US$ 1,5 bilhão para comprar Bitcoin, o que a colocaria entre as dez maiores detentoras corporativas do ativo. Não há informações sobre compras que incluam as melhores altcoins.

O capital será dividido em US$ 750 milhões via private investment in public equity (PIPE) e outros US$ 750 milhões por meio do exercício de warrants atrelados ao PIPE.

Portanto, considerando os preços atuais, a empresa poderia adquirir cerca de 13.450 BTC. Além disso, os planos de longo prazo são ainda mais ambiciosos.

Quando a fusão foi proposta em maio, a empresa cogitou comprar 75.000 BTC ligados às reivindicações do colapsado Mt. Gox. Por outro lado, isso aumentaria de forma significativa o índice de Bitcoin por ação, indicador que ganhou destaque nas estratégias de tesouraria.

Os impactos do corte de juros no mercado

O anúncio ocorre em meio à expectativa de que o Federal Reserve (Fed) faça seu primeiro corte de juros deste ciclo. Segundo a CryptoQuant, o mercado já precificou uma redução de 25 a 50 pontos-base, mudando o debate de ‘se’ para ‘quando.

Aliás, cortes agressivos em março de 2020 inicialmente derrubaram o Bitcoin junto com as ações. Em seguida, houve aumento nos fluxos de stablecoins e queda nos saldos de BTC nas exchanges, impulsionando o bull market de 2021.

Além disso, em 2024, um movimento semelhante coincidiu com uma alta nas reservas de stablecoins e um novo rali do Bitcoin.

Por isso, analistas acreditam que a combinação de cortes de juros e entrada de capital institucional pode tornar o BTC o próximo grande destaque do mercado cripto em 2025. E a disparada das ações da Asset Entities são um bom indicador nesse sentido.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.