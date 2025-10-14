Resumo da notícia

O preço do Bitcoin hoje (14/10) abriu em baixa, mais uma vez, depois de uma recuperação na segunda-feira. Por volta das 11h, a principal criptomoeda do mundo registrava uma queda de 2,43%, a US$ 111.410.

Outras moedas importantes seguem o mesmo caminho, como Ethereum (ETH), Solana (SOL) e Dogecoin (DOGE). No entanto, é o BNB que lidera as perdas. Afinal, a moeda da Binance já soma uma desvalorização de 11% no dia.

Portanto, tudo indica que o trauma do derretimento do mercado cripto na última sexta-feira (10/10) ainda está bem vivo na mente dos investidores.

Preço do Bitcoin hoje reflete insegurança do mercado?

O comportamento do Bitcoin hoje mostra que o mercado ainda digere os eventos dos últimos dias, que abalaram também os preços das melhores altcoins e de memecoins importantes.

Na sexta-feira, ocorreu uma liquidação massiva das principais moedas, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou a China com novas tarifas de 100% sobre importações de produtos do país. A onda de pessimismo se deveu a uma percepção de que um acirramento da guerra comercial pode elevar a inflação e tirar dinheiro de ativos de maior risco.

Por outro lado, declarações seguintes de Trump, baixando o tom contra a China, acalmaram o mercado. Na segunda-feira, o mercado cripto voltou a crescer, mesmo que não tenha voltado aos patamares anteriores. No entanto, a nova queda do Bitcoin hoje mostra que ainda há pouca clareza sobre o que virá pela frente.