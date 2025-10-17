Bitcoin Hoje (17/10): Preço do BTC desaba com guerra comercial

Resumo da notícia

Declarações de Donald Trump sobre guerra comercial com a China derrubam o preço do Bitcoin e de outras criptomoedas.

Ouro atinge novo recorde histórico e se consolida como principal refúgio dos investidores.

Analistas apontam que liquidações em massa e tensões geopolíticas aumentam a pressão sobre o mercado cripto.

O mercado de criptomoedas voltou a sofrer nesta sexta-feira (17/10) após novas declarações de Donald Trump sobre a relação dos EUA com a China. Segundo o presidente, o país está em ‘guerra comercial’ com o gigante asiático. A resposta aparece no preço do Bitcoin hoje, que recuava mais de 5% por volta das 11h45 (horário de Brasília).

Com o novo derretimento do Bitcoin, a moeda já vale apenas US$ 105.628. Portanto, está bem abaixo dos valores máximos registrados este ano.

Bitcoin hoje perde espaço para o ouro

Além do impacto sobre o Bitcoin hoje, outras criptomoedas promissoras estão sofrendo os efeitos da última declaração de Trump.

O Ethereum (ETH) caía 7% no fim da manhã, ficando abaixo de US$ 3.800. Por outro lado, BNB e Solana (SOL) recuaram 9,8% e 7,7%, respectivamente. No total, o valor de mercado global das criptomoedas encolheu 6,14%, para US$ 3,6 trilhões.

Por outro lado, o ouro está se destacando como um porto seguro. Afinal, o metal subiu para US$ 4.300 por onça-troy e quebrou novo recorde, acumulando ganhos de 71% em 2025. Tokens com lastro em ouro, como PAXG e XAUT, também registraram altas de 3% e 2,5%, respectivamente.

Soja e tarifas reacendem tensão entre EUA e China

O movimento reflete a migração de capital para ativos considerados estáveis diante da escalada da tensão entre as duas maiores economias do mundo. Trump acusou a China de suspender compras de soja dos EUA ‘de forma deliberada’ para prejudicar produtores americanos.

Trump afirmou que pode romper acordos comerciais e impor novas tarifas contra importações chinesas. Em seguida, Pequim pediu o fim das ‘taxas irracionais’ impostas por Washington. O impasse acabou agravando o clima nos mercados.

Nos EUA, agricultores temem falências e prejuízos bilionários, já que até 60% da soja de alguns estados tem a China como destino. Além disso, as medidas de retaliação prometidas por Trump aumentaram ainda mais a incerteza.

Pressão técnica e liquidações em massa

Do ponto de vista técnico, o Bitcoin hoje enfrenta forte resistência entre US$ 115.000 e US$ 116.700. Mas a quebra dessa faixa poderia reabrir espaço para uma alta até US$ 120.000.

Também houve uma forte liquidação no mercado de derivativos. Mais de 307 mil traders foram eliminados em 24 horas, somando US$ 1,2 bilhão em perdas. Por exemplo, a maior liquidação individual ocorreu na Hyperliquid, no valor de US$ 20,42 milhões.

Então, enquanto o ouro se consolida como vencedor em meio à instabilidade, o Bitcoin hoje volta a enfrentar seu papel como ativo de risco — sensível às turbulências geopolíticas e às emoções do mercado.

