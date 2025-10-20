Resumo da notícia

Bitcoin recupera o nível de US$ 110 mil após melhora no clima entre EUA e China.

Declarações conciliatórias de Donald Trump impulsionam o apetite ao risco e valorização do mercado cripto.

Altcoins também sobem, com Ether voltando a ficar acima de US$ 4 mil e o BNB crescendo 3,5%.

O preço do Bitcoin hoje (20/10) opera em alta, voltando a superar a marca de US$ 110 mil. A principal razão para essa retomada é o alívio nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China, com notícias positivas nos últimos dias.

Preço do Bitcoin hoje mostra confiança renovada

Por volta das 8h (horário de Brasília), a maior criptomoeda do mundo valorizava 2,8%, superando a marca de US$ 110.700, após ter caído para US$ 103 mil na semana anterior. O tombo recente se deveu ao medo de uma nova guerra comercial. Aliás, isso também afetou outros mercados, como o de ações.

Agora, há a esperança de que o preço do Bitcoin hoje sinalize para uma semana positiva no mercado cripto, impactando também as melhores altcoins.

As apostas de que o Federal Reserve (Fed) poderá reduzir as taxas de juros no fim de outubro reforçam o otimismo entre investidores. Por isso, o movimento já faz com que ativos de risco, como as criptomoedas, se valorizem após dias de forte pressão.

No entanto, o cenário econômico norte-americano ainda preocupa. A paralisação do governo dos EUA já dura três semanas e tem atrasado importantes relatórios econômicos, aumentando a incerteza antes da próxima reunião do Fed.

Trump muda o tom e impulsiona a confiança do mercado

A recuperação do Bitcoin hoje foi motivada principalmente pela mudança de discurso do presidente dos EUA, Donald Trump.

Na sexta-feira (17/10), ele afirmou que uma guerra comercial prolongada com a China seria ‘insustentável’. Além disso, confirmou que deve conversar com o presidente Xi Jinping nas próximas semanas.

Também chamou a atenção o tom conciliador adotado pelo republicano. Trump elogiou Xi Jinping, chamando-o de ‘um líder muito forte, um homem incrível’, o que gerou expectativas de um possível acordo durante a Cúpula da APEC, marcada para 31 de outubro em Seul.

Além disso, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, confirmou que novas rodadas de negociações com ministros chineses estão programadas para esta semana. O anúncio reforçou as apostas de que Washington pode desistir de impor tarifas de 100% sobre importações chinesas, afastando o temor de uma escalada econômica global.

Mercado cripto reage em alta e altcoins acompanham o rali

Também as altcoins acompanharam o movimento positivo. O Ether (ETH), a segunda maior criptomoeda do mercado, subia 4% no início da manhã, voltando a valer mais de US$ 4.000. O XRP também avançava mais de 4%, alcançando US$ 2,45. Além disso, o BNB registrava alta de 3,5%, chegando a US$ 1.100.

Outras moedas, como Solana (SOL) e Cardano (ADA) também apresentaram ganhos expressivos, com valorização de 3,2% e 5,4%, respectivamente. Também as memecoins se valorizavam, com o Dogecoin registrando alta de 5,5%, e o token $TRUMP subindo 2%.

No entanto, apesar da recuperação recente, o mercado ainda acumula perdas em outubro. Tanto o Bitcoin quanto o Ether caíram cerca de 2% no mês, contrariando a tendência histórica de ‘uptober’, quando as criptomoedas costumam apresentar fortes ganhos sazonais.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.