Bitcoin Hoje (29/10): Mercado recua antes da decisão do Fed

Resumo da notícia

Bitcoin e Ethereum caem antes da decisão do Fed sobre juros.

Mercado cripto adota postura defensiva após liquidação de outubro.

Analistas veem possível recuperação em novembro, com destaque para Hyperliquid.

O mercado de criptomoedas amanheceu em queda nesta quarta-feira (29/10), com os investidores aguardando a decisão sobre juros do Federal Reserve (Fed), marcada para as 15h. O Bitcoin hoje recua 1,2%, cotado a cerca de US$ 113.000. Já o Ethereum cai 2,8%, ficando abaixo de US$ 4.000.

Entre as altcoins, o cenário também não é dos melhores. Afinal, o BNB perde 2% e a Solana (SOL) recua 3,4%. Enquanto isso, a Hedera cai 4%, mesmo após o lançamento de um ETF da moeda. Por outro lado, o XRP se mantém praticamente estável.

O clima de cautela se dá mesmo com a expectativa de um corte de 25 pontos-base, que levaria a taxa de juros dos EUA para a faixa de 4% a 4,25%. Analistas avaliam que o cenário macroeconômico continua sendo o principal motor das oscilações no mercado cripto.

Fed deve cortar juros, mas investidores seguem cautelosos

Um corte de 25 pontos-base continua sendo altamente provável, como o mercado espera há várias semanas. No entanto, o eventual impacto desse anúncio sobre o Bitcoin hoje parece cada vez menos relevante, assim como sobre o preço das melhores altcoins.

Isso ocorre porque a liquidação de 10 de outubro no mercado cripto aumentou o sentimento de cautela entre os investidores. Afinal, nessa data, foram eliminados cerca de US$ 1,2 bilhão em posições alavancadas.

Segundo os analistas, o equilíbrio entre as entradas institucionais e a demanda por títulos do Tesouro mudou, reduzindo o ímpeto de curto prazo. Também há uma demanda corporativa menor, mesmo com os fluxos de ETFs se mantendo em crescimento. Portanto, há uma base de apoio sólida, mas menos ‘bullish’ no momento.

Volatilidade do Bitcoin hoje depende de decisão do FOMC

Por outro lado, mesmo com o tom defensivo, o mercado começa a se estabilizar após as fortes liquidações de outubro. A capitalização total das criptomoedas permanece em torno de US$ 3,9 trilhões, acima das médias móveis principais. Portanto, mantém-se uma base técnica relativamente saudável.

Dados da Polymarket indicam que há 98% de chance de um corte de 25 pontos-base na reunião de hoje, e 86% de probabilidade de um novo corte em dezembro. Então, se o cenário macro se alterar, é possível que as criptomoedas voltem a se valorizar.

Além disso, o atual movimento de consolidação pode abrir caminho para um novo rali em novembro, caso o Fed sinalize uma postura mais branda. Ou seja, as palavras dos membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed serão importantes para o Bitcoin hoje e nos próximos dias.

Hyperliquid ganha destaque entre as altcoins

Enquanto o Bitcoin e o Ethereum enfrentam correções, o token Hyperliquid (HYPE) tem mostrado desempenho acima da média. A blockchain, focada em negociações de futuros perpétuos, viu seu volume atingir um recorde de US$ 1,22 trilhão em outubro.

Além disso, o preço do HYPE subiu 35% na última semana, contrastando com a queda generalizada do mercado.

Por isso, analistas destacam que a combinação de liquidez profunda e forte adoção pode colocar o Hyperliquid entre os principais beneficiados de um eventual rali pós-FOMC.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.