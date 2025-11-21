Resumo da notícia

Bitcoin recua para US$ 82 mil após um forte movimento de alavancagem.

O mercado registra US$ 2 bilhões em liquidações em 24 horas.

Queda atinge baleias e aprofunda sentimento de medo extremo no setor.

O Bitcoin hoje (21/11) opera em forte baixa, negociado perto de US$ 82 mil. A queda de 10% em 24 horas ampliou o sentimento de aversão ao risco no setor. Analistas afirmam que o impacto foi acelerado por posições alavancadas que não resistiram à volatilidade.

Além disso, o movimento derrubou o valor total das criptomoedas para menos de US$ 3 trilhões. Ou seja, os investidores relatam perdas expressivas em outros ativos, como Ethereum (ETH) e Solana (SOL).

Entenda a magnitude da queda do Bitcoin hoje

O impacto foi ainda maior entre os traders expostos ao Bitcoin hoje por meio de derivativos. O interesse em aberto superou o nível do dia 10 de outubro e atingiu 295.054 BTC antes da reversão. Então, a queda reduziu esse total em cerca de 8.500 BTC, o equivalente a quase US$ 700 milhões.

Analistas observam que parte relevante dessas liquidações ocorreu em menos de uma hora. Além disso, US$ 500 milhões desapareceram apenas em posições long de Bitcoin.

Ethereum e Solana também sofreram um choque. Afinal, os mercados desses ativos registraram liquidações de US$ 183 milhões e de US$ 56 milhões, respectivamente. O mesmo ocorre com outras das melhores altcoins.

O cenário ficou mais crítico para os investidores grandes, que vinham sustentando posições agressivas nas últimas semanas. Um desses traders viu perdas não realizadas de US$ 37 milhões. Além disso, seu lucro total despencou de US$ 63 milhões para apenas US$ 4 milhões.

Figuras conhecidas do mercado, como Jeff ‘Machi big brother’ Huang, registram prejuízos de até US$ 20 milhões.

Mercado opera sob medo extremo

Políticas fiscais e monetárias recentes continuam pressionando o apetite por risco. Além disso, swaps de crédito em alta sugerem preocupações mais amplas com a liquidez global.

Recentemente, a 21Shares admitiu que há um bear market e apontou uma ‘volatilidade de transição’ até 2026.

Derek Lim, da Caladan, afirma que o mercado vive uma defasagem entre fundamentos positivos e reação dos preços:

Estamos em uma situação muito complicada no curto prazo.

Ele destaca possíveis catalisadores, como o fim do aperto quantitativo e novos estímulos do governo americano. No entanto, esses fatores podem não explicar o desempenho do Bitcoin hoje. Afinal, devem demorar mais para afetar o mercado cripto.

O Índice de Medo e Ganância permanece no nível de ‘Medo Extremo’. E os analistas acreditam que a combinação de alta alavancagem, liquidez reduzida e sentimento negativo cria um ambiente favorável a movimentos bruscos. Então, os investidores devem manter a cautela enquanto o mercado tenta reencontrar a estabilidade.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.