Bitcoin Hoje: BTC abre dezembro abaixo de US$ 85.000

Resumo da notícia

O Bitcoin iniciou dezembro com uma queda forte, ampliando as perdas recentes.

Liquidações, temores sobre a Tether e comentários da Strategy ampliam a pressão.

O ambiente deve seguir volátil, apesar do avanço de projetos como o Bitcoin Hyper.

O Bitcoin hoje (1/12) voltou a cair, mostrando que o ambiente de estresse no mercado pode seguir em dezembro. A principal criptomoeda recuava mais de 7,4% por volta das 13h (horário de Brasília), ampliando a 23,3% a perda acumulada em 30 dias.

Os investidores observam que a forte oscilação ocorre junto ao aumento das liquidações e ao temor sobre a saúde financeira da Tether. Por isso, suspeitam que o cenário ainda pode piorar antes de melhorar.

Ethereum (ETH) e XRP acompanham essa tendência negativa, com quedas diárias de 9,6% e 8,8%, respectivamente, no início da tarde desta segunda-feira.

O impacto das liquidações e o papel da Strategy

À medida que a pressão também se espalha entre as melhores altcoins, o foco principal permanece no Bitcoin hoje.

Dados do CoinGlass mostram que mais de US$ 637 milhões foram liquidados em poucas horas. Desse total, cerca de US$ 568 milhões vieram de posições long, que apostavam na alta do Bitcoin.

O episódio ganhou outra camada com os comentários recentes do CEO da Strategy, Phong Le. Afinal, ele mencionou publicamente a possibilidade de vender Bitcoin:

Podemos vender Bitcoin e venderíamos Bitcoin se necessário.

Atualmente, a Strategy detém 649.870 BTC, avaliados em mais de US$ 56 bilhões. Portanto, isso aumenta o peso de qualquer declaração vinda da empresa.

O recente rebaixamento da nota do USDT pela S&P adicionou preocupação sobre a composição das reservas corporativas do grupo. Em seguida, o temor se espalhou para outros emissores e participantes institucionais.

Tether, China e outros fatores impactam o Bitcoin hoje

Mas o olhar dos investidores não está apenas sobre a Strategy. Outros fatores, como o caso Tether e um posicionamento recente da China, podem estar impactando o sentimento do mercado sobre o Bitcoin hoje.

Arthur Hayes, cofundador da BitMEX, publicou uma análise citando o risco de insolvência da Tether caso as reservas em ouro e Bitcoin caiam 30:

O USDT ficaria, em teoria, insolvente.

Os temores sobre o maior emissor de stablecoins do mercado podem ampliar spreads de liquidez e elevar a volatilidade em todo o setor.

Além disso, o banco central da China reiterou que as atividades com criptoativos permanecem ilegais no país. Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas reforçaram suas preocupações a respeito das stablecoins, o que aumentou o pessimismo entre os traders.

Bitcoin Hyper é alternativa em meio à instabilidade

Mesmo em um ambiente de correção, os projetos ligados ao ecossistema Bitcoin seguem avançando.

Por exemplo, o Bitcoin Hyper (HYPER) surge como uma solução Layer-2 compatível com a Solana Virtual Machine. Portanto, o objetivo é torná-lo uma camada 2 funcional da rede Bitcoin, expandindo suas funcionalidades.

O projeto já levantou mais de US$ 28 milhões em pré-venda ao propor dApps, jogos e DeFi sobre a rede Bitcoin.

O HYPER combina a segurança do Bitcoin com a velocidade da Solana, oferecendo custos menores e maior capacidade para aplicações. Por isso, os investidores veem o projeto como um passo para transformar o Bitcoin em uma plataforma mais ampla e útil para além do uso do BTC como reserva de valor.

A busca por novos produtos mostra que, mesmo em momentos turbulentos, a inovação segue firme no setor.

Para comprar Bitcoin Hyper, é preciso acessar o site oficial do token e conectar uma carteira cripto. Outra opção é utilizar a Best Wallet, carteira sem custódia que é parceira oficial do projeto.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.