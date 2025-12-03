Bitcoin Hoje (3/12): em novo salto, BTC sobe para US$ 93.000

Resumo da notícia

Bitcoin sobe 7,3% e retoma a faixa dos US$ 93 mil após sequência de quedas.

Expectativas de cortes de juros pelo Fed impulsionam o apetite por risco.

Projetos ligados ao ecossistema BTC, como o Bitcoin Hyper, seguem avançando.

O Bitcoin hoje surpreende o mercado mais uma vez, subindo 4,3% em 24 horas e alcançando a marca de US$ 93.300. O movimento ocorre após uma semana marcada por tensão global e forte aversão ao risco.

A reversão da queda recente já anima o setor e abre espaço para projeções mais otimistas no curto prazo.

O que impacta o preço do Bitcoin hoje

O salto do Bitcoin hoje reforça um desempenho que já foi muito bom na terça-feira (2/12), quando a moeda chegou a subir 8%. Além disso, o movimento não ocorreu de forma isolada. Afinal, as melhores altcoins também registram fortes altas.

De forma geral, os mercados globais estão reagindo às expectativas de que o Fed, o banco central americano, venha a cortar juros mais cedo. Isso já estava no radar ontem, tendo levado a uma valorização do BTC.

Mas há outros fatores importantes. Por exemplo, os ETFs de criptos tiveram um salto de atividade nos EUA após a Vanguard decidir incluir Bitcoin, Ethereum e XRP em sua oferta.

Aliás, o ETH e o XRP reforçam atualmente a amplitude da recuperação cripto, com altas de 6,84% e 4,36%, respectivamente.

Agora, a continuidade da alta depende de um novo catalisador macro ou de fortes entradas em ETFs.

Analistas da Glassnode lembraram que o BTC enfrentou rejeição na faixa dos US$ 93.000 na semana passada. No entanto, as liquidações de vendidos podem gerar impulso extra neste momento:

As liquidações podem amplificar o momentum.

Bitcoin Hyper surge como opção Web3

Mesmo com as correções recentes, o interesse por inovação no ecossistema do Bitcoin hoje segue alto.

Por exemplo, o Bitcoin Hyper (HYPER) está surgindo como uma Layer-2 compatível com a Solana Virtual Machine. Nesse caso, o objetivo é permitir dApps, jogos e soluções DeFi sobre a rede Bitcoin.

Graças a suas metas ambiciosas, a pré-venda do token nativo HYPER já superou US$ 28 milhões, reforçando a demanda por alternativas de alta performance.

Afinal, a união da segurança do BTC com a eficiência da Solana tende a criar um ambiente promissor para novos casos de uso.

Esse avanço mostra que o mercado continua buscando projetos capazes de expandir o papel do Bitcoin para além do uso como reserva de valor. Em resumo, os investidores enxergam no HYPER uma porta de entrada para aplicações mais rápidas e baratas, alinhadas à próxima fase da Web3.

Como adquirir HYPER

Para comprar o token, basta acessar o site oficial do projeto e conectar uma carteira cripto. Há ainda a opção de pagar com cartão de crédito, o que é um recurso útil para os iniciantes no universo cripto.

Também é possível utilizar a Best Wallet, que atua como parceira oficial e oferece suporte direto ao HYPER. A Best Wallet facilita o acesso ao ativo e garante uma experiência simples para quem busca participar da pré-venda.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.