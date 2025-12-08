Bitcoin Hoje (8/12): BTC desaba após abrir semana em alta

Flavio Aguilar é jornalista e economista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atua há mais de 15 anos como repórter e editor em jornais e portais de notícias no Brasil. No momento, está cursando o mestrado em estudos literários da Universidade do Porto.
O Bitcoin hoje (8/12) voltou a testar a região dos US$ 90 mil, seguindo a tendência do fim de semana. A moeda avançou até o início da tarde, chegando a registrar uma alta de 3%. Em seguida, o movimento perdeu força, levando a uma reversão que deixou o ativo no vermelho.
A semana deverá ser marcada por expectativas elevadas, já que os traders aguardam a última decisão de juros do Federal Reserve (Fed) no ano. Também há expectativas sobre os novos dados de emprego dos EUA.
O comportamento recente do mercado reforça o clima de cautela que domina grande parte dos investidores.
Inflação dos EUA dá o tom do preço do Bitcoin hoje
A pressão sobre o Bitcoin hoje não acontece isoladamente. O ativo segue preso em uma faixa estreita desde a liquidação de US$ 19 bilhões em outubro, quando temores sobre uma inflação persistente provocaram uma onda de desmontagem de alavancagem.
A inflação ainda está no radar dos investidores. E tem potencial para afetar não apenas o Bitcoin, mas também as melhores altcoins do mercado.
Nos EUA, a inflação de serviços segue mais alta que a de bens, especialmente no custo de moradia. Portanto, complica a trajetória de desinflação que o Fed busca defender.
Agora, o mercado aguarda com atenção o tom do anúncio de quarta-feira (10/12). O ouro e a prata avançam com força, enquanto o Bitcoin hoje permanece mais sensível aos choques macroeconômicos.
Inovação ganha destaque com o Bitcoin Hyper
Enquanto o mercado aguarda definições macro, novos projetos continuam chamando a atenção. E uma delas está brilhando na pré-venda ao prometer uma expansão da utilidade do Bitcoin.
O Bitcoin Hyper (HYPER) surge como uma Layer-2 compatível com a Solana Virtual Machine (SVM), permitindo dApps, jogos e soluções DeFi sobre a rede Bitcoin. Portanto, a proposta combina a segurança do BTC com a eficiência da rede Solana, criando um ambiente promissor para casos de uso avançados na Web3.
A pré-venda do HYPER já superou US$ 28 milhões, sinalizando uma forte demanda por alternativas de alta performance. Então, o mais seguro é subir no bonde antes da próxima parada, com os preços do token aumentando progressivamente.
É possível participar conectando uma carteira cripto ou realizando pagamento por cartão no site oficial do Bitcoin Hyper.
Também há a alternativa da Best Wallet, carteira cripto que é parceira oficial do projeto. Ela facilita o acesso ao token e torna o processo de reivindicação ainda mais simples.
