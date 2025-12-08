Bitcoin Hoje (8/12): BTC desaba após abrir semana em alta

Resumo da notícia

Liquidez global sobe no início de dezembro e melhora expectativas de mercado.

Coinbase vê Bitcoin descontado após forte desvio da tendência.

Sinais de rotação sugerem possível aceleração das altcoins. .

O Bitcoin hoje (8/12) voltou a testar a região dos US$ 90 mil, seguindo a tendência do fim de semana. A moeda avançou até o início da tarde, chegando a registrar uma alta de 3%. Em seguida, o movimento perdeu força, levando a uma reversão que deixou o ativo no vermelho.

A semana deverá ser marcada por expectativas elevadas, já que os traders aguardam a última decisão de juros do Federal Reserve (Fed) no ano. Também há expectativas sobre os novos dados de emprego dos EUA.

O comportamento recente do mercado reforça o clima de cautela que domina grande parte dos investidores.

Inflação dos EUA dá o tom do preço do Bitcoin hoje

A pressão sobre o Bitcoin hoje não acontece isoladamente. O ativo segue preso em uma faixa estreita desde a liquidação de US$ 19 bilhões em outubro, quando temores sobre uma inflação persistente provocaram uma onda de desmontagem de alavancagem.

A inflação ainda está no radar dos investidores. E tem potencial para afetar não apenas o Bitcoin, mas também as melhores altcoins do mercado.

Nos EUA, a inflação de serviços segue mais alta que a de bens, especialmente no custo de moradia. Portanto, complica a trajetória de desinflação que o Fed busca defender.

Agora, o mercado aguarda com atenção o tom do anúncio de quarta-feira (10/12). O ouro e a prata avançam com força, enquanto o Bitcoin hoje permanece mais sensível aos choques macroeconômicos.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.