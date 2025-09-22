Bitcoin Hoje (22/09): BTC desaba em meio a incerteza econômica

Resumo da notícia

Bitcoin recua e investidores aguardam novas pistas do Fed.

Strategy elevou suas reservas para US$ 72 bilhões com compra de 850 BTC.

Altcoins registraram quedas acentuadas, com Ethereum recuando quase 10%.

O Bitcoin hoje opera em queda, com o ânimo do mercado esfriando após notícias recentes do setor e da economia norte-americana. Por volta do meio-dia desta segunda-feira (22/09), a moeda caía 2,19% em um dia, para cerca de US$ 113.000.

Bitcoin hoje reflete pessimismo com Fed

O Bitcoin iniciou a semana em queda, interrompendo a sequência de ganhos que levou a criptomoeda à máxima de um mês na última semana. Outras das melhores altcoins tiveram o mesmo comportamento.

O movimento ocorre após o entusiasmo inicial com o corte de juros do Federal Reserve (Fed), o banco central dos EUA. Afinal, a decisão havia impulsionado os ativos de risco ao reduzir o custo de financiamento, mas isso já havia sido precificado pelo mercado.

Por outro lado, declarações recentes do presidente do Fed, Jerome Powell, esfriaram as expectativas de novos cortes agressivos. Afinal, ele condicionou novos cortes à evolução dos indicadores econômicos.

Por isso, agora, os investidores aguardam novas falas de outros dirigentes do Fed ao longo da semana, incluindo o próprio Powell. Além disso, esperam pela divulgação do índice PCE, principal termômetro de inflação da instituição.

Desconfiança com tesouraria de BTC

O sentimento no mercado foi afetado pela confissão de culpa da Praetorian Group International, acusada de operar um esquema Ponzi que prejudicou mais de 90.000 investidores e gerou perdas de ao menos US$ 62 milhões.

Também há incertezas sobre a estratégia de tesouraria de empresas expostas ao Bitcoin hoje, como a Strategy, que segue aumentando sua posição.

Recentemente, a Strategy revelou em documento enviado à SEC a compra de 850 BTC entre 15 e 21 de setembro, por cerca de US$ 99,7 milhões. Com isso, sua reserva total chegou a 639.835 BTC, com avaliação de cerca de US$ 72 bilhões.

Michael Saylor, cofundador e presidente executivo da Strategy, afirmou que o custo médio de aquisição é de US$ 73.971. Além disso, seriam aproximadamente US$ 25 bilhões em ganhos não realizados.

Altcoins ampliam perdas no mercado

Também as altcoins tiveram quedas expressivas nesta segunda-feira. Aliás, elas derreteram até mais que o Bitcoin na manhã desta segunda-feira.

Por exemplo, o Ethereum (ETH) despencava 6,91% por volta do meio-dia, para US$ 4.175, atingindo o menor nível em mais de um mês.

Já a Solana (SOL) caía 7,49%, enquanto o XRP recuava 3,75%. Por outro lado, o Dogecoin (DOGE) despencava ainda mais, perdendo mais de 10% do seu valor.

Apesar do recuo, o Bitcoin hoje acumula alta de 5% em setembro e mais de 20% no acumulado de 2025. As principais razões para isso são a entrada de capital institucional via ETFs e o otimismo em relação à adoção global da moeda.

