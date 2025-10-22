Bitcoin Hoje (22/10): Bitcoin cai com tensão entre EUA e China

Resumo da notícia

Bitcoin recua para US$ 107.927 após tensões comerciais entre EUA e China.

Donald Trump ameaça novas tarifas de até 155% sobre produtos chineses.

Token COAI se destaca com alta de 44% após lançamento do navegador Atlas.

O Bitcoin hoje (22/10) opera em leve queda, refletindo o aumento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. A criptomoeda valia US$ 107.927 por volta das 10h30 (horário de Brasília), após ter superado a marca de US$ 113.000 na terça-feira.

A queda em 24 horas é de 0,5%, com parte do valor do Bitcoin já tendo derretido ontem.

A correção se deu após declarações do presidente norte-americano, Donald Trump, indicando que sua reunião com o líder chinês Xi Jinping pode não ocorrer.

A fala de Trump gerou instabilidade em todo o mercado de ativos digitais, não se limitando ao Bitcoin hoje. O Ethereum (ETH) caiu 0,6%, enquanto Dogecoin (DOGE) e XRP recuaram 1,4% cada.

Por outro lado, a Tron (TRX) foi a exceção entre as maiores criptomoedas, avançando 0,9% e sustentando leve alta diária.

Mercado reage à incerteza comercial

Em discurso no Rose Garden Club, Trump afirmou que ‘deseja um bom acordo’ com a China, mas voltou a ameaçar tarifas de até 155% caso não haja progresso até 1º de novembro. Essa combinação de promessas e ameaças confundiu investidores e pressionou o sentimento do mercado.

No entanto, o presidente também tentou acalmar os ânimos, dizendo que o diálogo segue aberto. Mesmo assim, analistas destacam que o cenário de incerteza é suficiente para aumentar a volatilidade das criptomoedas, incluindo o Bitcoin e as melhores altcoins.

Na terça-feira, o BTC chegou a cair antes de disparar ao longo do dia, o que reforça a preocupação dos investidores com a volatilidade.

Por outro lado, o mercado considera essencial que o encontro entre os dois líderes ocorra durante a cúpula da APEC, em 31 de outubro, para destravar um possível acordo comercial.

COAI e tokens de IA desafiam a tendência de queda

Enquanto o Bitcoin hoje devolve ganhos, alguns projetos de inteligência artificial se destacam. O token COAI disparou 44% após o lançamento do navegador Atlas pela OpenAI, que promete integrar o ChatGPT de forma mais fluida ao cotidiano dos usuários.

Também há altas leves em outros tokens do setor, como IP (0,5%), NEAR (0,1%) e BDX (0,2%).

No entanto, mesmo com esse avanço, o mercado cripto registrou forte predomínio de quedas entre os 100 maiores ativos. Por exemplo, o HASH despenca 10%, e o ASTER perde 9,3%, liderando as desvalorizações do dia.

Ouro e Bitcoin hoje mostram correlação inversa

Curiosamente, a breve recuperação do Bitcoin na terça-feira (21/10) coincidiu com a maior queda diária do ouro desde 2013. Na ocasião, o metal recuou 2%, chegando a perder quase 6% ao longo do dia. Aliás, os tokens com lastro em ouro acompanharam o movimento: o PAXG caiu 4%, enquanto o XAUT recuou 4,1%.

Por fim, os especialistas do setor destacam que o mercado segue atento aos próximos passos de Trump. Novas declarações podem tanto aliviar quanto intensificar a pressão sobre os ativos digitais. Afinal, o cenário global está cada vez mais sensível a questões geopolíticas.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.