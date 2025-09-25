Bitcoin Hoje (25/09): BTC volta a cair com incerteza nos EUA

Resumo da notícia

Bitcoin hoje cai para US$ 111.700, pressionado por liquidações e cautela do mercado.

Investidores aguardam dados de inflação PCE dos EUA, que podem impactar decisões do Fed.

Altcoins também recuam, com ETH a US$ 3.951 e Dogecoin em queda de 5,5%.

O Bitcoin hoje (25/09) mantém o movimento de baixa iniciado na última quinta-feira (18/09). A moeda caía para US$ 111.700 por volta das 11h30min, após ter esboçado uma recuperação ontem.

As preocupações com o ritmo de cortes de juros nos EUA também vêm afetando o preço das principais altcoins.

Dados econômicos impactam o Bitcoin hoje

O mercado cripto mantém o clima de cautela antes da divulgação dos dados de inflação PCE dos EUA. Afinal, elas podem indicar o ritmo das próximas decisões do Federal Reserve (Fed) sobre cortes de juros.

A volatilidade aumentou no início da semana, quando liquidações de cerca de US$ 1,5 bilhão em posições compradas derrubaram o preço do Bitcoin. Após operar em torno dos US$ 115.000, a moeda desceu para a faixa dos US$ 112.000.

Analistas apontam que a liquidez reduzida e o excesso de alavancagem ampliaram a correção. Então, o sentimento segue frágil, com traders reduzindo a exposição e aguardando novos gatilhos para o Bitcoin hoje, com potencial para afetar outras criptomoedas promissoras.

PIB americano traz alívio

O avanço do PIB dos EUA no segundo trimestre, revisado para 3,8%, trouxe algum alívio. , ainda que sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho moderem o otimismo.

Por outro lado, os pedidos de auxílio-desemprego caíram para 218.000, mostrando resiliência, mas o ritmo de contratação segue lento.

Também o presidente do Fed, Jerome Powell, reiterou que não existe ‘caminho livre de riscos’ para definir a política monetária americana. Portanto, acabou reforçando a postura prudente da instituição.

Nesse cenário, a previsão é de que o índice PCE, previsto para sexta-feira (26/09), mostre uma inflação de 2,9% ao ano. Caso isso ocorra, o mercado deverá seguir em alerta.

Altcoins seguem pressionadas

O clima negativo para o Bitcoin hoje também afeta outros dos principais tokens do mercado.

O Ethereum (ETH) recuou para US$ 3.951, seu menor preço em sete semanas. Já o XRP caiu para US$ 2,81, enquanto a Solana (SOL) perdia 6% no dia e o Dogecoin perdia 5,5%.

Também nesta quinta-feira, nove bancos europeus anunciaram a criação de uma empresa para lançar uma stablecoin atrelada ao euro.

O projeto, que inclui ING, UniCredit e Caixabank, deve começar a operar na segunda metade de 2026. O objetivo é reduzir a dependência de stablecoins lastreadas em dólar.

