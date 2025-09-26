Resumo da notícia

O Bitcoin hoje (26/09) opera em nova queda após notícias negativas no mercado financeiro. A moeda chegou a cair abaixo de US$ 109.000 após o anúncio de novas tarifas de importação nos EUA.

Por volta das 13h30, o preço do Bitcoin rondava os US$ 109.000, após chegar a US$ 108.790 pela manhã.

Anúncio de novas tarifas impactou mercado financeiro

O principal fator para a queda do Bitcoin hoje é um anúncio de novas tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump. As tarifas são de 25% e valem para caminhões pesados e outras categorias de produtos.

Além disso, o fortalecimento do dólar e a diminuição das apostas em cortes agressivos de juros estão pesando sobre os ativos de risco.

Analistas apontam que o movimento de queda no preço do Bitcoin pode continuar até a faixa de US$ 107 mil caso nenhum catalisador positivo reverta o sentimento do mercado. Outras criptomoedas promissoras também devem sentir o impacto.

Expiração de opções reforça queda do Bitcoin hoje

Além disso, o mercado acompanha a expiração de cerca de US$ 17 bilhões em opções de Bitcoin, segundo dados da Deribit. Há uma concentração grande de contratos de compra, o que pode intensificar a volatilidade em caso de rompimento dos suportes.

Uma onda de liquidações no início da semana já retirou cerca de US$ 1,5 bilhão do mercado, sinalizando a fragilidade do momento. Então, os investidores podem enfrentar mais movimentos bruscos caso ocorram novas liquidações em cascata.

Inflação segue estável nos EUA

A inflação núcleo dos Estados Unidos ficou estável em agosto, reforçando as expectativas de novos cortes de juros ainda em 2025.

O índice de preços PCE subiu 0,3% no mês e 2,7% em 12 meses, dentro das projeções.

Também houve alta de 0,4% na renda pessoal e avanço de 0,6% no consumo, números que sugerem resiliência econômica.

Por isso, a expectativa é de que o Federal Reserve (Fed) mantenha o plano de dois cortes de 0,25 ponto percentual até o fim do ano. Na última semana, o Fed já havia feito um corte.

Mercado de altcoins acompanha o movimento

As principais altcoins estão recuando como o Bitcoin hoje. Por exemplo, no início da tarde, o Ethereum (ETH) caía 1,85% e era negociado a US$ 3.934,27. Portanto, operava próximo ao seu valor mínimo de sete semanas.

Já o XRP perdia 2,9%, enquanto Solana (SOL) recuava 2,3% e Cardano (ADA) 1,3%. Por fim, memecoins como Dogecoin e $TRUMP também registravam queda.

Kraken se prepara para IPO em 2026

No universo das empresas cripto, a Kraken levantou US$ 500 milhões em uma nova rodada de investimentos, alcançando uma avaliação de US$ 15 bilhões.

O aporte ocorreu sem um investidor líder, reunindo fundos de capital de risco e gestores de ativos. A empresa pretende usar esse capital para expandir sua base global e se preparar para o IPO previsto para 2026.

Já a mineradora TeraWulf anunciou planos de levantar US$ 3 bilhões para ampliar seus data centers em parceria com o Google. Em seguida, a transação deve ser estruturada no mercado de bonds ou empréstimos alavancados, com apoio do Morgan Stanley.

