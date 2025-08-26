Resumo da notícia

O mercado de criptomoedas voltou a ganhar força com projeções otimistas. Anthony Scaramucci, fundador da gestora SkyBridge Capital e uma das vozes mais influentes de Wall Street, acredita que o Bitcoin (BTC) pode alcançar US$ 200 mil ainda em 2025.

Segundo ele, o movimento seria impulsionado por dois fatores centrais: a escassez de oferta e a demanda institucional crescente. Ambos já começam a se refletir no preço do BTC, que mantém os investidores atentos a um possível novo rali.

Escassez como motor da alta

O Bitcoin tem uma oferta máxima de 21 milhões de moedas, o que o diferencia de ativos inflacionários tradicionais. Com o halving de 2025, a recompensa por bloco caiu para 3,125 BTC, reduzindo ainda mais a entrada de novas criptomoedas em circulação.

Enquanto isso, a demanda não para de crescer. Os ETFs de Bitcoin à vista movimentam bilhões de dólares, enquanto holders de longo prazo seguem acumulando BTC.

Essa combinação cria um choque de oferta, com muitos compradores disputando um número cada vez menor de moedas disponíveis. Historicamente, esse cenário sempre impulsionou grandes valorizações após os halvings.

Demanda institucional em novo patamar

Se antes o Bitcoin era dominado por investidores de varejo, hoje o cenário é bem diferente. Fundos de investimento, instituições financeiras e até tesourarias corporativas ampliaram sua exposição ao BTC.

A aprovação de ETFs em diversos países trouxe mais credibilidade e liquidez para o mercado, abrindo espaço para novos investidores.

Para Scaramucci, esse movimento institucional é um divisor de águas e reforça a tese de que o BTC 200 mil não é apenas possível, mas provável.

BTC a US$ 200 mil: previsão ousada, mas plausível

Embora a previsão de US$ 200 mil por Bitcoin até o fim de 2025 possa parecer exagerada, Scaramucci simplifica dizendo que é só fazer as contas. Ele ressalta que a oferta é limitada e a demanda cresce todos os dias.

JUST IN: 🇺🇸 Hedge fund manager Anthony Scaramucci says #Bitcoin could still go to $200,000 by end of year 🚀 "Just look at the math. There's way more demand than issued supply of BTC" 🐂 pic.twitter.com/Ne0RkvNzTM — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 19, 2025

Se o atual momento de mercado se mantiver, aliado a condições macroeconômicas favoráveis, o BTC pode atingir novos recordes antes do encerramento do ano.

A narrativa do Bitcoin como reserva de valor global só se fortalece, consolidando-o como um dos ativos mais promissores da década.

Otimismo segue firme e abre espaço para o Bitcoin Hyper

Apesar de algumas correções recentes no preço, o sentimento de mercado segue otimista. Analistas reforçam que a escassez de oferta e a pressão compradora mantêm o BTC em trajetória ascendente de longo prazo. Assim, muitos veem o momento como estratégico para posicionamento no mercado.

E esse otimismo não beneficia apenas o Bitcoin. Projetos que entregam utilidade real e inovação tecnológica também ganham espaço. É nesse contexto que surge o Bitcoin Hyper (HYPER).

Bitcoin Hyper: a Layer 2 mais rápida e eficiente do BTC

Diferentemente de outras Layer 2, o projeto busca expandir a utilidade do Bitcoin para além da sua narrativa de reserva de valor.

Por meio de uma integração inédita da Solana Virtual Machine (SVM), o HYPER promete trazer para a rede Bitcoin a mesma velocidade, escalabilidade e custos reduzidos de transação que fizeram da Solana uma das plataformas mais eficientes do setor.

A mecânica é simples, mas poderosa. Basicamente, o BTC é bloqueado em um bridge e, em contrapartida, um BTC ‘embrulhado’ (wrapped) é emitido dentro do ecossistema HYPER.

Esse token expandido permite que o Bitcoin seja utilizado em DeFi, jogos, NFTs e aplicações descentralizadas, tudo isso ancorado na segurança imutável da camada base do BTC.

Para garantir a confiança, a conversão é sempre 1:1, ou seja, cada wrapped BTC só existe porque um BTC real foi previamente depositado.

Esse design híbrido cria um motor duplo de valorização. Assim, por um lado, o BTC ancorado dá segurança e liquidez e, por outro, o HYPER garante que toda a engrenagem funcione de forma eficiente.

Token já chama a atenção dos investidores

O token nativo HYPER é outro pilar da rede. Afinal, ele funciona como combustível (gás) para todas as operações, desde execução de contratos inteligentes até taxas de rede.

Além disso, tende a ganhar relevância conforme o ecossistema se expande, já que futuras funções de governança e recursos premium passarão por ele.

Isso está chamando tanta atenção que a pré-venda já arrecadou US$ 12 milhões e demonstra o forte apetite do mercado, mesmo em meio ao recuo do BTC para abaixo de US$ 115 mil. A rodada atual, com tokens a US$ 0,012805, expira em menos de 30 horas.

O pano de fundo macro também adiciona combustível a essa tese. O mercado futuro precifica uma alta probabilidade de corte de juros em setembro, possivelmente de 25 ou até 50 pontos-base, o que tende a aumentar a liquidez global e favorecer ativos de risco como o Bitcoin.

Considerando ainda a sazonalidade positiva de outubro e novembro, o cenário pode ser o gatilho perfeito para um rali ainda mais intenso, caso o HYPER consiga cumprir sua promessa de tornar o Bitcoin um ativo programável, veloz e competitivo frente ao Ethereum.

Em outras palavras, se o BTC 200 mil defendido por analistas como Anthony Scaramucci e Tom Lee realmente vier, o Bitcoin Hyper pode ser a engrenagem que acelera esse movimento.

Conheça o projeto Bitcoin Hyper

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.