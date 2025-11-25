Coinspeaker

BitMine compra ETH durante a queda e já controla 3% da rede

Empresa adquiriu 69.822 ETH na última semana.

Resumo da notícia

  • BitMine acumula 3,6 milhões de ETH e domina 3% da rede.
  • Tom Lee vê queda atual como oportunidade estratégica de longo prazo.
  • Empresa abandona mineração tradicional e foca em tesouraria institucional.
  • Pepenode devolve mineração acessível, sem hardware e totalmente gamificada.

A gigante americana BitMine Immersion Technologies voltou às compras em plena correção do mercado cripto.

A empresa liderada por Tom Lee, da Fundstrat, adquiriu 69.822 ETH na última semana, desembolsando US$ 197,25 milhões.

Com isso, o tesouro total da companhia chegou a impressionantes 3.629.701 ETH, avaliados em cerca de US$ 10,25 bilhões.

Isso representa o maior acúmulo institucional de Ethereum do mundo. Uma fatia que corresponde a 3% de todo o fornecimento da rede.

Com esse valor, a empresa tornou-se um dos atores mais influentes do ecossistema.

Além disso, o balanço revela que a BitMine detém 192 BTC, US$ 38 milhões em investimentos de alto risco via Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) e US$ 800 milhões em caixa disponível.

Com esses números, a BitMine se consolida como segunda maior tesouraria cripto do planeta.

Ela está atrás somente da Strategy Inc. (MSTR), que possui 649.870 BTC avaliados em mais de US$ 57 bilhões.

Estratégia de acumulação mira no longo prazo

Segundo Tom Lee, o momento atual representa uma oportunidade estratégica, apesar da pressão de venda que domina o mercado das principais altcoins e do BTC desde outubro:

Essa queda prolongada reflete a liquidez enfraquecida e fatores técnicos desfavoráveis. Ainda assim, a assimetria de risco do Ethereum continua extremamente atrativa.

O ETH chegou a ser negociado próximo de US$ 2.629 na última sexta-feira (25/11), o que a aproxima da projeção pessimista de US$ 2.500.

No entanto, para a BitMine, esse tipo de cenário favorece compras agressivas antes de um possível ‘superciclo’ do Ethereum.

A empresa também destacou o avanço do projeto Made in America Validator Network (MAVAN), programado para 2026. A iniciativa promete uma infraestrutura de ponta para staking, com foco em segurança e descentralização.

Ação da BitMine se torna uma das mais negociadas dos EUA

O impacto da expansão da BitMine não se limita ao mercado cripto. O papel da companhia se tornou um dos mais negociados da bolsa, com US$ 1,6 bilhão em volume diário médio.

Em resumo, esse nível de liquidez evidencia o apetite crescente de investidores tradicionais por empresas diretamente expostas ao mercado cripto.

Para Tom Lee, a conjuntura regulatória também favorece a BitMine. Ele citou iniciativas como a do GENIUS Act e do SEC Project Crypto.

Além disso, comparou o momento à ruptura histórica de 1971, quando os EUA abandonaram o padrão-ouro.

A nova realidade da mineração

A mineração de Bitcoin já foi um território aberto para entusiastas, pequenas operações e curiosos, exatamente como ocorreu com a própria BitMine em seus primeiros anos.

Porém, essa realidade ficou no passado. Afinal, o setor evoluiu para um cenário extremamente competitivo.

Atualmente, grandes corporações dominam quase todo o hashrate, impulsionadas por infraestrutura industrial, energia subsidiada e máquinas de última geração.

Não à toa, até a BitMine abandonou a mineração como carro-chefe e migrou para um modelo de tesouraria baseado em Ethereum.

Aliás, para quem tenta minerar Bitcoin hoje de maneira solo ou com máquinas domésticas, o quadro é desanimador.

Afinal, estamos diante de um ambiente em que apenas empresas bilionárias conseguem escalar com lucro.

Essa mudança mostra que a mineração tradicional deixou de ser acessível ao público em geral. Mas sempre que o mercado fecha uma porta, a inovação abre outra.

Pepenode: mineração gamificada acessível a todos

como minerar pepenode

Enquanto a mineração tradicional se torna inalcançável, o Pepenode (PEPENODE) devolve ao usuário comum a oportunidade de minerar. E o melhor: sem hardware, sem energia e sem competição impossível.

Basicamente, o Pepenode reimagina o conceito de mineração ao transformar todo o processo em um ecossistema digital e gamificado.

Em vez de máquinas físicas, o usuário monta uma operação virtual com nós de mineração, upgrades de infraestrutura e um dashboard visual que simula o hashrate, as recompensas e o desempenho.

Portanto, o Pepenode traz a democratização de volta à mineração, sem os custos ou as barreiras técnicas que expulsaram o varejo do Bitcoin.

Enquanto gigantes como a BitMine precisaram abandonar a mineração tradicional para sobreviver, o Pepenode cria uma alternativa inclusiva, sustentável e divertida, na qual o pequeno investidor volta a ter espaço.

Comece a minerar com o Pepenode

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Ethereum
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

