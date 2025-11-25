BitMine compra ETH durante a queda e já controla 3% da rede

Resumo da notícia

A gigante americana BitMine Immersion Technologies voltou às compras em plena correção do mercado cripto.

A empresa liderada por Tom Lee, da Fundstrat, adquiriu 69.822 ETH na última semana, desembolsando US$ 197,25 milhões.

Com isso, o tesouro total da companhia chegou a impressionantes 3.629.701 ETH, avaliados em cerca de US$ 10,25 bilhões.

Isso representa o maior acúmulo institucional de Ethereum do mundo. Uma fatia que corresponde a 3% de todo o fornecimento da rede.

Com esse valor, a empresa tornou-se um dos atores mais influentes do ecossistema.

Além disso, o balanço revela que a BitMine detém 192 BTC, US$ 38 milhões em investimentos de alto risco via Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) e US$ 800 milhões em caixa disponível.

Com esses números, a BitMine se consolida como segunda maior tesouraria cripto do planeta.

Ela está atrás somente da Strategy Inc. (MSTR), que possui 649.870 BTC avaliados em mais de US$ 57 bilhões.

BitMine provided its latest holdings update for Nov 24th, 2025: $11.8 billion in total crypto + "moonshots":

-3,629,701 ETH at $2,840 per ETH (@coinbase )

– 192 Bitcoin (BTC)

– $38 million stake in Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) (“moonshots”) and

– unencumbered cash of $800… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) November 24, 2025

Estratégia de acumulação mira no longo prazo

Segundo Tom Lee, o momento atual representa uma oportunidade estratégica, apesar da pressão de venda que domina o mercado das principais altcoins e do BTC desde outubro:

Essa queda prolongada reflete a liquidez enfraquecida e fatores técnicos desfavoráveis. Ainda assim, a assimetria de risco do Ethereum continua extremamente atrativa.

O ETH chegou a ser negociado próximo de US$ 2.629 na última sexta-feira (25/11), o que a aproxima da projeção pessimista de US$ 2.500.

No entanto, para a BitMine, esse tipo de cenário favorece compras agressivas antes de um possível ‘superciclo’ do Ethereum.

A empresa também destacou o avanço do projeto Made in America Validator Network (MAVAN), programado para 2026. A iniciativa promete uma infraestrutura de ponta para staking, com foco em segurança e descentralização.

Ação da BitMine se torna uma das mais negociadas dos EUA

O impacto da expansão da BitMine não se limita ao mercado cripto. O papel da companhia se tornou um dos mais negociados da bolsa, com US$ 1,6 bilhão em volume diário médio.

Em resumo, esse nível de liquidez evidencia o apetite crescente de investidores tradicionais por empresas diretamente expostas ao mercado cripto.

Para Tom Lee, a conjuntura regulatória também favorece a BitMine. Ele citou iniciativas como a do GENIUS Act e do SEC Project Crypto.

Além disso, comparou o momento à ruptura histórica de 1971, quando os EUA abandonaram o padrão-ouro.

A nova realidade da mineração

A mineração de Bitcoin já foi um território aberto para entusiastas, pequenas operações e curiosos, exatamente como ocorreu com a própria BitMine em seus primeiros anos.

Porém, essa realidade ficou no passado. Afinal, o setor evoluiu para um cenário extremamente competitivo.

Atualmente, grandes corporações dominam quase todo o hashrate, impulsionadas por infraestrutura industrial, energia subsidiada e máquinas de última geração.

Não à toa, até a BitMine abandonou a mineração como carro-chefe e migrou para um modelo de tesouraria baseado em Ethereum.

Aliás, para quem tenta minerar Bitcoin hoje de maneira solo ou com máquinas domésticas, o quadro é desanimador.

Afinal, estamos diante de um ambiente em que apenas empresas bilionárias conseguem escalar com lucro.

Essa mudança mostra que a mineração tradicional deixou de ser acessível ao público em geral. Mas sempre que o mercado fecha uma porta, a inovação abre outra.

