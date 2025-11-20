ETH volta a perder o suporte de US$ 3.000

Resumo da notícia

O Ethereum (ETH) voltou a registrar forte queda na quarta-feira, recuando mais de 5% em 24 horas e rompendo novamente o patamar de US$ 3.000.

O movimento acompanha o enfraquecimento geral do mercado cripto, marcado por maior aversão ao risco e pressão vendedora em vários ativos de grande capitalização.

Mercado pressiona e ETH perde força

O sentimento do mercado permanece frágil após a queda recente do Bitcoin, que puxou o Índice de Medo e Ganância ainda mais para a zona de ‘medo extremo’.

Com isso, o ETH e as principais altcoins também despencaram. O volume negociado do ETH saltou para US$ 36,1 bilhões, alta de 18,6%, refletindo atuação intensa de vendedores, não de compradores.

Além disso, o valor de mercado do Ethereum caiu para US$ 355,7 bilhões, reforçando o impacto do movimento.

Nos gráficos intradiários, a criptomoeda formou uma sequência de topos descendentes antes de acelerar a queda rumo a US$ 2.920.

Esse rompimento confirma a saída da faixa de consolidação entre US$ 3.100 e US$ 3.200.

Indicadores técnicos apontam fraqueza

O quadro técnico reforça a pressão. O MACD, por exemplo, ficou negativo mais cedo, com a divergência ampliando e indicando uma tendência bearish mais consistente.

Enquanto isso, o RSI chegou a tocar a zona de sobrevenda nos gráficos de 5 minutos, com leitura próxima de 30.

Isso veio antes de uma pequena recuperação para a faixa dos 50, em um sinal de que a venda dominou o movimento inicial.

Em períodos mais longos, a incapacidade do Ethereum de recuperar a área entre US$ 3.050 e US$ 3.100 mantém a estrutura negativa.

Portanto, caso a pressão vendedora persista, os traders já monitoram o marco de US$ 2.850 como próximo suporte relevante.

Pânico no varejo pode ser um sinal de reversão

O comportamento não foi isolado. Afinal, Bitcoin, Ethereum e XRP enfrentaram vendas mais agressivas do varejo nas últimas horas.

Embora o movimento intensifique o pessimismo de curto prazo, analistas lembram que episódios de capitulação do investidor comum frequentemente antecedem períodos de recuperação do mercado.

Apesar da queda acentuada, o cenário macro do Ethereum ainda não está definitivamente comprometido.

Assim, o mercado segue em modo de alta volatilidade, à espera de sinais mais claros de estabilização, tanto em fluxos dos ETFs quanto no ambiente econômico mais amplo.

Por enquanto, o ETH segue pressionado abaixo do nível psicológico de US$ 3.000. A questão agora é se os compradores conseguirão defender a região atual ou se uma nova rodada de liquidações empurrará o preço para suportes mais profundos.

