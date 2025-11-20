Coinspeaker

ETH volta a perder o suporte de US$ 3.000

Com indicadores do ETH ainda frágeis, a busca por narrativas alternativas está crescendo.

Resumo da notícia

  • Ethereum rompe US$ 3.000 e amplia queda com forte pressão vendedora.
  • Indicadores técnicos reforçam fraqueza e traders monitoram suporte em US$ 2.850.
  • Postura dos investidores de varejo pode sinalizar início de reversão.
  • Pressão no ETH aumenta o interesse por alternativas especulativas como Pepenode.

O Ethereum (ETH) voltou a registrar forte queda na quarta-feira, recuando mais de 5% em 24 horas e rompendo novamente o patamar de US$ 3.000.

O movimento acompanha o enfraquecimento geral do mercado cripto, marcado por maior aversão ao risco e pressão vendedora em vários ativos de grande capitalização.

Mercado pressiona e ETH perde força

O sentimento do mercado permanece frágil após a queda recente do Bitcoin, que puxou o Índice de Medo e Ganância ainda mais para a zona de ‘medo extremo’.

Com isso, o ETH e as principais altcoins também despencaram. O volume negociado do ETH saltou para US$ 36,1 bilhões, alta de 18,6%, refletindo atuação intensa de vendedores, não de compradores.

Além disso, o valor de mercado do Ethereum caiu para US$ 355,7 bilhões, reforçando o impacto do movimento.

Nos gráficos intradiários, a criptomoeda formou uma sequência de topos descendentes antes de acelerar a queda rumo a US$ 2.920.

Esse rompimento confirma a saída da faixa de consolidação entre US$ 3.100 e US$ 3.200.

Indicadores técnicos apontam fraqueza

O quadro técnico reforça a pressão. O MACD, por exemplo, ficou negativo mais cedo, com a divergência ampliando e indicando uma tendência bearish mais consistente.

Enquanto isso, o RSI chegou a tocar a zona de sobrevenda nos gráficos de 5 minutos, com leitura próxima de 30.

Isso veio antes de uma pequena recuperação para a faixa dos 50, em um sinal de que a venda dominou o movimento inicial.

Em períodos mais longos, a incapacidade do Ethereum de recuperar a área entre US$ 3.050 e US$ 3.100 mantém a estrutura negativa.

Portanto, caso a pressão vendedora persista, os traders já monitoram o marco de US$ 2.850 como próximo suporte relevante.

Pânico no varejo pode ser um sinal de reversão

O comportamento não foi isolado. Afinal, Bitcoin, Ethereum e XRP enfrentaram vendas mais agressivas do varejo nas últimas horas.

Embora o movimento intensifique o pessimismo de curto prazo, analistas lembram que episódios de capitulação do investidor comum frequentemente antecedem períodos de recuperação do mercado.

Apesar da queda acentuada, o cenário macro do Ethereum ainda não está definitivamente comprometido.

Assim, o mercado segue em modo de alta volatilidade, à espera de sinais mais claros de estabilização, tanto em fluxos dos ETFs quanto no ambiente econômico mais amplo.

Por enquanto, o ETH segue pressionado abaixo do nível psicológico de US$ 3.000. A questão agora é se os compradores conseguirão defender a região atual ou se uma nova rodada de liquidações empurrará o preço para suportes mais profundos.

Pressão no ETH impulsiona buscas por alternativas como Pepenode

como minerar pepenode

A forte pressão vendedora que derrubou o Ethereum também reacendeu um movimento típico das fases de correção. Estamos falando da migração parcial de atenção para narrativas menores, mais especulativas e de rápida viralização.

Afinal,  quedas acentuadas em grandes ativos costumam abrir espaço para projetos emergentes. Isso porque eles oferecem uma maior assimetria, especialmente no universo das memecoins.

A utilidade do Pepenode é um grande diferencial, já que ele surge como uma resposta ao fim da mineração acessível no varejo.

Por isso, o Pepenode começa a aparecer cada vez mais nas discussões de mercado. Com preço baixo, comunidade em expansão e narrativa alinhada à cultura meme, o projeto se beneficia de um ambiente no qual os investidores buscam alternativas de curto prazo.

Afinal, esse é o primeiro modelo de mineração virtual sem hardware, sem energia cara e sem travas de tokens. Portanto, devolve ao usuário comum a chance de participar de um ecossistema antes inacessível.

Em resumo, a plataforma funciona como um jogo de mineração gamificado, no qual cada usuário constrói sua sala de servidores e combina nós virtuais únicos para gerar recompensas.

À medida que otimizam seus setups, os jogadores recebem PEPENODE e até memecoins como PEPE e FARTCOIN.

Então, os tokens usados no jogo são queimados, reduzindo oferta e fortalecendo a economia. Ou seja, com staking, governança e utilidade real, o Pepenode une cultura meme e funcionalidade.

Visite a página do PepeNode

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Ethereum
