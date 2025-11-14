Resumo da notícia

A receita de nove meses da tesouraria ETH já supera o ano inteiro de 2024 em mais de 2,3 vezes.

O dividendo em Ethereum e o programa de fidelidade reduziram o short interest de 5,56 milhões para menos de 1 milhão de ações.

O ETH consolida perto de US$ 3,18 mil e encara risco de queda até US$ 3 mil.

A BTCS divulgou resultados recordes no 3º trimestre de 2025. Assim, a tesouraria ETH registrou US$ 4,94 milhões em receita, alta de 568% em 2025 e 78% frente ao mesmo período em 2024.

A empresa afirmou em nota oficial que a estratégia focada em Ethereum fortaleceu a posição financeira.

Agora, o lucro líquido chegou a US$ 65,59 milhões, impulsionado por US$ 73,72 milhões em ganhos não realizados com a forte valorização do ETH ao longo do trimestre.

Com isso, a BTCS ampliou suas reservas para 70.322 ETH. O saldo foi avaliado em US$ 291,6 milhões no dia 30 de setembro. Sendo assim, a tesouraria ETH se transformou na empresa de capital aberto com maior exposição ao Ethereum nos EUA.

O CEO Charles Allen chamou o trimestre de ‘definidor’ na evolução da tesouraria ETh. Assim, ele destacou ações como captações acima de US$ 200 milhões, o programa de recompra de ações e o aumento expressivo do ETH por ação.

‘O crescimento do ETH por ação mostra a eficiência do nosso modelo e da nossa operação integrada’, afirmou Allen.

Tesouraria ETH em alta no mercado

A BTCS fechou os nove primeiros meses do ano com US$ 9,4 milhões em receita. Ou seja, a alta foi de 437% em um ano. O valor já supera o faturamento total de 2024 em mais de 2,3 vezes.

Dessa forma, a empresa adotou ações estratégicas no mercado de capitais, ao apostar em grandes criptomoedas. Ela lançou o primeiro dividendo em ETH e um programa de fidelidade que reduziu o short interest de 5,56 milhões para menos de 1 milhão de ações em oito semanas.

O programa de recompra de US$ 50 milhões acrescentou mais suporte. A companhia comprou ações com desconto de cerca de 15% em relação ao preço médio de emissão.

Previsão Ethereum: ETH pode recuperar US$ 3,4 mil?

O Ethereum opera perto de US$ 3,18 mil e caminha para o terceiro pregão seguido de queda. O gráfico de 12 horas mostra tentativa de estabilização. As velas tocam a banda inferior de Bollinger em US$ 3,15 mil.

A banda média está em US$ 3,41 mil. O preço do ETH precisa romper esse nível para retomar a estrutura de alta e mirar a banda superior, perto de US$ 3,67 mil, que rejeitou movimentos várias vezes em outubro. Sem isso, a tendência segue corretiva.

O RSI está em 36,5, na faixa baixista. A linha de sinal em 42,3 segue inclinada para baixo. O indicador ainda não está sobrevendido, o que indica que os vendedores mantêm controle enquanto o preço da criptomoeda toca a banda inferior.

Portanto, se o RSI cair abaixo de 30, a chance de repique aumenta. Por ora, o ativo segue buscando direção.

Mas, se o fechamento abaixo de US$ 3,15 mil acontecer, o movimento abre espaço para queda na região de US$ 3 mil, onde o ETH reagiu em novembro.

O caminho depende da capacidade dos compradores em recuperar US$ 3,41 mil. Contudo, se isso acontecer, o sentimento melhora e a correção pode perder força. Sem esse movimento, o ETH permanece exposto a queda até US$ 2,9 mil.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.