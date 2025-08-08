BNB ultrapassa Nike em valor de mercado

Resumo da notícia

BNB atinge US$ 110 bilhões em capitalização, superando a Nike.

Token criado pela Binance agora figura entre as maiores marcas do mundo.

Modelo deflacionário, adoção institucional e resiliência regulatória impulsionam a alta.

Criptoativos consolidam presença entre os maiores players da economia global.

O token BNB, criado pela Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, acaba de atingir um novo patamar histórico: ultrapassou a gigante Nike em valor de mercado. Com capitalização de US$ 110 bilhões, o ativo digital superou os US$ 109,9 bilhões da fabricante de artigos esportivos, conforme destacou a CoinDesk nesta quinta-feira (7/8).

O feito marca não apenas uma valorização expressiva do token, mas também uma mudança de paradigma nos mercados financeiros globais. Afinal, mostra que os ativos digitais estão se consolidando como instrumentos comparáveis — e até superiores — a marcas tradicionais de décadas.

A ascensão do BNB ocorre em um momento de recuperação mais ampla do mercado cripto, impulsionado pela valorização do Bitcoin (BTC), maior adoção institucional e o crescimento de soluções descentralizadas de infraestrutura. No entanto, no caso específico do BNB, há fatores internos que também explicam o movimento.

O que é o BNB?

BNB (sigla de Binance Coin) é o token nativo da BNB Chain, a blockchain pública da Binance. Ele começou como um utility token dentro da exchange, utilizado para pagar taxas com desconto, participar de lançamentos de novos projetos (via Launchpad), e obter vantagens dentro do ecossistema. Mas, ao longo do tempo, sua utilidade foi sendo ampliada, passando a integrar uma série de aplicações DeFi, NFTs, jogos Web3, e até soluções corporativas.

Com mais de 150 milhões de usuários na Binance e uma blockchain que processa milhões de transações por dia, o valor agregado à BNB cresceu de forma constante desde seu lançamento em 2017. O modelo de queima periódica de tokens, reduzindo a oferta circulante, também contribuiu para a pressão de alta. Ao contrário de outras criptomoedas, o BNB tem um modelo deflacionário explícito, com eventos programados de queima que ocorrem trimestralmente.

O que torna esse marco particularmente simbólico é a comparação com a Nike, uma das marcas mais valiosas do planeta, com décadas de domínio no mercado global de vestuário esportivo. A Nike tem sede nos Estados Unidos, atua em mais de 190 países e emprega mais de 80 mil pessoas. Seu portfólio inclui colaborações com atletas icônicos, franquias globais e um impacto cultural que transcende gerações.

Criptomoedas x empresas

Superar a Nike em valor de mercado é mais do que uma coincidência numérica. É um reflexo do crescimento exponencial da economia digital, da descentralização financeira e da mudança no comportamento dos investidores. Isso ocorre especialmente entre os mais jovens, que enxergam nas criptomoedas uma forma de alocação mais eficiente, transparente e potencialmente mais lucrativa.

Vale lembrar que a BNB não é a primeira criptomoeda a atingir uma marca como essa. Outras das melhores criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, por exemplo, já superaram a capitalização de empresas como Meta, Visa, Mastercard, JPMorgan e ExxonMobil em diferentes momentos de mercado.

No entanto, o caso da BNB é notável por ser um ativo de uma blockchain privada e operada inicialmente por uma exchange centralizada — que enfrentou sérios desafios regulatórios nos últimos anos.

A Binance, que criou o token, foi alvo de investigações em diversos países, incluindo EUA, Reino Unido e Brasil. Seu ex-CEO, Changpeng Zhao (CZ), renunciou ao cargo em 2023 após acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, o que culminou em um pagamento bilionário de multas e medidas de compliance.

Desde então, a empresa passou por uma reformulação significativa, fortalecendo sua governança e separando as operações da exchange de sua blockchain pública. Agora, já mira a marca de 1 bilhão de usuários.

TVL do ecossistema é destaque

Mesmo com as turbulências, o ecossistema da BNB conseguiu manter sua relevância. De acordo com dados do DeFiLlama, a BNB Chain segue entre as três blockchains com maior valor total bloqueado (TVL). Atualmente, ela compete com Ethereum, Solana e Base. Além disso, dezenas de dApps continuam operando ativamente na rede, com destaque para exchanges descentralizadas como PancakeSwap, serviços de staking e plataformas de jogos Web3.

Outra razão para o crescimento do valor de mercado da BNB pode estar ligada ao otimismo crescente sobre aplicações institucionais de blockchains públicas. Nos últimos meses, empresas do setor financeiro e de tecnologia vêm explorando soluções de tokenização, interoperabilidade e stablecoins com base em redes públicas. A BNB Chain, com sua escalabilidade e taxas baixas, tem sido uma das candidatas naturais a integrar esse novo ciclo de adoção.

O momento em que a BNB ultrapassa a Nike também coincide com um cenário global de transformação nos portfólios de investimento. Fundos, family offices e investidores de varejo vêm aumentando sua exposição a criptoativos como forma de diversificação, proteção contra inflação e busca por retorno assimétrico.

BNB vai se manter?

Ainda é cedo para dizer se a BNB manterá sua posição acima da Nike por muito tempo. O mercado de criptoativos é extremamente volátil, e oscilações de 10% em poucos dias são comuns. Mas o fato em si já é um indicador claro: ativos digitais estão deixando de ser ‘apostas especulativas’ e assumindo protagonismo real na economia global.

Embora a empresa mantenha certa distância formal do token (afirmando que ele pertence à comunidade), qualquer valorização significativa da BNB impacta diretamente a percepção de valor do ecossistema Binance como um todo. Isso inclui sua exchange, produtos financeiros e iniciativas regulatórias.

Além disso, o mercado já especula se a Binance pretende usar parte dessa valorização como argumento para retomar seus planos de abertura de capital em regiões mais amigáveis, como Abu Dhabi ou Cingapura. Há também quem aposte em uma nova rodada de investimentos estratégicos da empresa, aproveitando a boa fase para consolidar sua liderança global.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.