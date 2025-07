Resumo da notícia

O Bitcoin ultrapassou os US$ 119 mil após se recuperar da baixa de US$ 115 mil.

A Metaplanet adicionou 797 BTC, agora detendo mais de 57% de sua meta para 2025.

Dados on-chain e analistas sugerem uma alta potencialmente explosiva em breve.

Com o recente rali, o Bitcoin ultrapassou a marca de US$ 119.000, após cair para US$ 115.000. No entanto, chamou a atenção no BTC hoje é a mais recente aquisição de US$ 92,5 milhões da Metaplanet.

A empresa de investimentos listada na bolsa de Tóquio deu mais um passo calculado em direção à ambiciosa meta de 30.000 BTC até o final de 2025.

Em uma postagem feita no X durante as primeiras horas do dia 14 de julho, a Metaplanet revelou a compra de 780 BTC a um preço médio de aproximadamente US$ 118.622 por moeda.

Metaplanet has acquired 780 BTC for ~$92.5 million at ~$118,622 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 449.7% YTD 2025. As of 7/28/2025, we hold 17,132 $BTC acquired for ~$1.73 billion at ~$101,030 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/0dq4RswDhv — Simon Gerovich (@gerovich) July 28, 2025

Em 28 de julho, o total de Bitcoins da empresa cresceu para 17.132 BTC, comprados a um preço médio de cerca de US$ 101.030 por moeda. Ou seja, um investimento acumulado de quase US$ 1,73 bilhão.

Essa participação coloca a Metaplanet em mais de 57% de sua meta para o final do ano. Em suma, ressalta a fé inabalável da empresa no Bitcoin como uma criptomoeda promissora estratégica de tesouraria.

Dados on-chain sugerem espaço para crescimento

Enquanto isso, de acordo com uma análise recente de um colaborador da CryptoQuant, apenas 13% dos participantes do mercado spot de curto prazo estão atualmente com lucro.

Apesar do BTC hoje pairar perto do pico, o preço realizado para esse grupo fica em torno de US$ 104.000.

Isso mantém os lucros não realizados limitados e sua probabilidade de venda relativamente baixa, de acordo com o analista.

Curiosamente, em mercados em alta anteriores, como em 2012 e 2021, esse grupo obteve lucros médios de 232% e 150%. Isso mesmo antes dos picos do mercado.

Em contraste, este ciclo atingiu um pico de 69% e, desde então, tem diminuído.

Se os detentores de curto prazo enfrentarem perdas mais profundas, isso poderá desencadear uma capitulação. Historicamente, esses momentos têm servido frequentemente como oportunidades para investidores inteligentes adquirirem as melhores criptomoedas.

Configurações otimistas para o BTC hoje?

Em 27 de julho, o conhecido investidor em criptomoedas Ted Pillows afirmou no X que uma quebra acima de US$ 119.500 poderia ser o gatilho para o próximo grande movimento do Bitcoin.

Com esse nível agora entrando em jogo, ele sugeriu que, se o Bitcoin ultrapassá-lo de forma decisiva, uma nova alta em direção a novos máximos poderia se seguir.

$BTC needs to break above $119.5K for a big move. If that doesn't happen, this consolidation will continue. I think BTC could break above this level next month which will start the next leg up. pic.twitter.com/Roj7lwYri4 — Ted (@TedPillows) July 27, 2025

No momento da redação deste artigo, o Bitcoin vale quase US$ 119.400, um aumento de 1% nas últimas 24 horas. Além disso, adicione mais de US$ 20 bilhões em capitalização de mercado.

Os dados da CoinGlass mostram que o nível de ‘máxima dor’ para os vendedores a descoberto está em US$ 119.600. Trata-se de uma área que poderia ter mais de US$ 1,1 bilhão em liquidações. Isso se o Bitcoin subir em direção ao seu ATH de US$ 123.000.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.