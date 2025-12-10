Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

BTC trava em US$ 90 mil com Fed considerando cortar juros

Fed adota tom mais dovish, e o BTC perde força.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
BTC trava em US$ 90 mil com Fed considerando cortar juros

Resumo da notícia

  • Fed sinaliza corte e BTC continua lateralizado.
  • ETFs registram fortes saídas e mercado hesita.
  • Bitcoin Hyper atrai US$ 29,2 milhões em pré-venda.
  • HYPER pode amplificar próxima fase de valorização do BTC.

O Bitcoin (BTC) segue preso na região dos US$ 90 mil, enquanto o mercado tenta interpretar o movimento mais cauteloso do Federal Reserve (Fed) às vésperas de um possível corte de juros.

No entanto, mesmo com o BTC andando de lado, um fenômeno paralelo tem ganhado força: o avanço acelerado do Bitcoin Hyper (HYPER).

Essa é uma layer-2 de alta performance que já arrecadou US$ 29,2 milhões em pré-venda e vem atraindo muitos investidores.

BTC congela enquanto Fed sinaliza corte de juros

O Federal Reserve deve anunciar um corte de 25 pontos-base na reunião dos dias 9 e 10 de dezembro, com uma probabilidade de até 87%, segundo os mercados futuros.

O tom mais dovish (política de estímulo econômico) surgiu após sinais de desaceleração econômica e de enfraquecimento do mercado de trabalho.

Em condições normais, cortes de juros pelo Fed estimulam a liquidez e favorecem os ativos de risco, como ações e novas criptomoedas. Porém, desta vez, o apetite institucional permanece tímido.

Só para exemplificar, os ETFs de Bitcoin registraram saídas de US$ 194 milhões na semana passada e mais US$ 64 milhões na segunda-feira.

A única gigante a manter o foco no longo prazo é a Strategy, que acumulou US$ 963 milhões em BTC em uma semana.

Enquanto isso, o Bitcoin perdeu força após tocar US$ 94 mil, recuando repetidamente para perto de US$ 90 mil e chegando a tocar US$ 88 mil no domingo.

A K33 Research afirma que o movimento reflete mais medo de curto prazo do que deterioração estrutural. Além disso, segue projetando possíveis altas em dezembro.

Mas, apesar da incerteza macro, o destino do capital está claramente fluindo para o ecossistema do Bitcoin Hyper.

HYPER vira ativo de alto potencial na pausa do BTC

Com o mercado travado e investidores institucionais aguardando uma confirmação do Fed, pequenos e médios investidores têm buscado oportunidades.

Para isso, eles estão de olho em projetos que podem amplificar a próxima fase de valorização do Bitcoin.

É exatamente aí que entra o Bitcoin Hyper, uma Layer-2 construída na arquitetura Solana Virtual Machine (SVM).

O Hyper foi projetado para criar um ecossistema veloz, escalável e totalmente ancorado à segurança da rede Bitcoin.

A ideia central é permitir que o BTC seja usado como moeda nativa em aplicativos descentralizados.

Algo que hoje não é possível na cadeia principal devido ao baixo throughput e aos custos de transação.

O mecanismo funciona por meio de uma ponte totalmente lastreada. Assim, cada BTC ‘envelopado’ dentro da rede Hyper é garantido em proporção 1:1 por um BTC real preso na rede original.

Mas a liquidação final sempre retorna ao Bitcoin, preservando a segurança e a proporcionalidade econômica.

Assim, o HYPER se torna o token de gás obrigatório da rede, um modelo semelhante ao que impulsionou o crescimento do ETH durante a expansão das aplicações em Ethereum.

Ou seja, quanto mais o ecossistema crescer, mais o HYPER será consumido em transações, validações, uso de dApps e interações com BTC, criando um ciclo de demanda estrutural.

Por que analistas falam em múltiplos-X para o HYPER

Se o Bitcoin Hyper capturar apenas 1% da oferta circulante do BTC (cerca de US$ 18 bilhões), o impacto econômico será suficiente para reprecificar completamente o HYPER.

Atualmente, o FDV do HYPER está em apenas US$ 281 milhões. Mesmo a US$ 0,35, o valor de mercado seria de US$ 7,35 bilhões.

Portanto, o preço ainda está subavaliado para uma rede capaz de processar bilhões em liquidez.

tokenomics do bitcoin hyper

Como entrar na pré-venda

Investidores podem comprar HYPER enquanto o token ainda está no estágio de menor preço.

Você pode fazer a compra com SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou cartão de crédito direto no site oficial.

A recomendação da equipe é usar a Best Wallet, considerada uma das carteiras mais eficientes para pré-vendas e já com o HYPER listado na aba Upcoming Tokens.

Disponível para Android e iOS, a Best Wallet facilita a compra, o rastreamento e o resgate na hora de reivindicar.

Comprar $HYPER agora

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Bitcoin
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados