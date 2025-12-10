BTC trava em US$ 90 mil com Fed considerando cortar juros

Resumo da notícia

Fed sinaliza corte e BTC continua lateralizado.

ETFs registram fortes saídas e mercado hesita.

Bitcoin Hyper atrai US$ 29,2 milhões em pré-venda.

HYPER pode amplificar próxima fase de valorização do BTC.

O Bitcoin (BTC) segue preso na região dos US$ 90 mil, enquanto o mercado tenta interpretar o movimento mais cauteloso do Federal Reserve (Fed) às vésperas de um possível corte de juros.

No entanto, mesmo com o BTC andando de lado, um fenômeno paralelo tem ganhado força: o avanço acelerado do Bitcoin Hyper (HYPER).

Essa é uma layer-2 de alta performance que já arrecadou US$ 29,2 milhões em pré-venda e vem atraindo muitos investidores.

BTC congela enquanto Fed sinaliza corte de juros

O Federal Reserve deve anunciar um corte de 25 pontos-base na reunião dos dias 9 e 10 de dezembro, com uma probabilidade de até 87%, segundo os mercados futuros.

O tom mais dovish (política de estímulo econômico) surgiu após sinais de desaceleração econômica e de enfraquecimento do mercado de trabalho.

Em condições normais, cortes de juros pelo Fed estimulam a liquidez e favorecem os ativos de risco, como ações e novas criptomoedas. Porém, desta vez, o apetite institucional permanece tímido.

Só para exemplificar, os ETFs de Bitcoin registraram saídas de US$ 194 milhões na semana passada e mais US$ 64 milhões na segunda-feira.

A única gigante a manter o foco no longo prazo é a Strategy, que acumulou US$ 963 milhões em BTC em uma semana.

Enquanto isso, o Bitcoin perdeu força após tocar US$ 94 mil, recuando repetidamente para perto de US$ 90 mil e chegando a tocar US$ 88 mil no domingo.

A K33 Research afirma que o movimento reflete mais medo de curto prazo do que deterioração estrutural. Além disso, segue projetando possíveis altas em dezembro.

Mas, apesar da incerteza macro, o destino do capital está claramente fluindo para o ecossistema do Bitcoin Hyper.

HYPER vira ativo de alto potencial na pausa do BTC

Com o mercado travado e investidores institucionais aguardando uma confirmação do Fed, pequenos e médios investidores têm buscado oportunidades.

Para isso, eles estão de olho em projetos que podem amplificar a próxima fase de valorização do Bitcoin.

É exatamente aí que entra o Bitcoin Hyper, uma Layer-2 construída na arquitetura Solana Virtual Machine (SVM).

O Hyper foi projetado para criar um ecossistema veloz, escalável e totalmente ancorado à segurança da rede Bitcoin.

A ideia central é permitir que o BTC seja usado como moeda nativa em aplicativos descentralizados.

Algo que hoje não é possível na cadeia principal devido ao baixo throughput e aos custos de transação.

O mecanismo funciona por meio de uma ponte totalmente lastreada. Assim, cada BTC ‘envelopado’ dentro da rede Hyper é garantido em proporção 1:1 por um BTC real preso na rede original.

Mas a liquidação final sempre retorna ao Bitcoin, preservando a segurança e a proporcionalidade econômica.

Assim, o HYPER se torna o token de gás obrigatório da rede, um modelo semelhante ao que impulsionou o crescimento do ETH durante a expansão das aplicações em Ethereum.

Ou seja, quanto mais o ecossistema crescer, mais o HYPER será consumido em transações, validações, uso de dApps e interações com BTC, criando um ciclo de demanda estrutural.

Por que analistas falam em múltiplos-X para o HYPER

Se o Bitcoin Hyper capturar apenas 1% da oferta circulante do BTC (cerca de US$ 18 bilhões), o impacto econômico será suficiente para reprecificar completamente o HYPER.

Atualmente, o FDV do HYPER está em apenas US$ 281 milhões. Mesmo a US$ 0,35, o valor de mercado seria de US$ 7,35 bilhões.

Portanto, o preço ainda está subavaliado para uma rede capaz de processar bilhões em liquidez.

Como entrar na pré-venda

Investidores podem comprar HYPER enquanto o token ainda está no estágio de menor preço.

Você pode fazer a compra com SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ou cartão de crédito direto no site oficial.

A recomendação da equipe é usar a Best Wallet, considerada uma das carteiras mais eficientes para pré-vendas e já com o HYPER listado na aba Upcoming Tokens.

Disponível para Android e iOS, a Best Wallet facilita a compra, o rastreamento e o resgate na hora de reivindicar.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.