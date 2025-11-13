Resumo da notícia

Cash App ativa pagamentos instantâneos em Bitcoin para 58 milhões de usuários.

Recurso utiliza a Lightning Network, com liquidação imediata e taxas mínimas.

Milhões de lojistas da Block poderão aceitar Bitcoin sem taxas até 2027.

A fintech norte-americana Cash App, pertencente à Block, Inc., anunciou nesta semana o lançamento de um recurso de pagamentos instantâneos em Bitcoin, atendendo cerca de 58 milhões de usuários da plataforma.

O anúncio, divulgado também pela Bitcoin Magazine, define o recurso como ‘instant Bitcoin payments for its 58 million active users’.

O que muda na prática

A novidade permite que os usuários da Cash App enviem e recebam Bitcoins com liquidação imediata. Mesmo que não possuam previamente a criptomoeda, o valor em dólares pode ser convertido automaticamente no momento da transação.

A tecnologia por trás da funcionalidade se apoia no protocolo Lightning Network, uma camada de pagamento sobre a rede Bitcoin que viabiliza transferências rápidas e de baixo custo.

Para vendedores e comerciantes, a iniciativa é complementada com o anúncio de que a Block permitirá que milhões de lojistas aceitem Bitcoin em checkout com liquidação instantânea, sem taxas para até 2027. Portanto, é um passo a mais para a adoção das melhores criptomoedas como forma de pagamento comum no cotidiano das pessoas.

O impacto para o ecossistema Bitcoin

Essa mudança de paradigma — de ‘guardar Bitcoin’ para ‘usar Bitcoin no dia a dia’ — tem implicações significativas. Em primeiro lugar, amplia o caso de uso da criptomoeda como meio de pagamento e não apenas como ativo de reserva. Segundo a analistas do mercado em redes sociais, isso ‘tira o Bitcoin da vitrine especulativa e o coloca no bolso do consumidor’.

Em segundo, ao incorporar uma base massiva (58 milhões de usuários) de um app já estabelecido com funcionalidades financeiras tradicionais, a Cash App dispara um efeito de rede. Ou seja, os usuários que antes viam Bitcoin como investimento agora terão acesso a pagamentos instantâneos com ele, gerando familiaridade e talvez fidelização.

Finalmente, a aliança entre fintech tradicional e criptomoeda reforça uma tese crescente entre os especialistas do setor. A tese de que modelos híbridos — que unem infraestrutura convencional com blockchain — podem ser o caminho para adoção em grande escala.

Riscos e desafios

Apesar do otimismo, há desafios claros. O uso de Bitcoin em pagamentos ainda depende da liquidez, da volatilidade e da aceitação por parte dos comerciantes. Embora a liquidação via Lightning reduza custos e latência, a volatilidade do Bitcoin continua sendo uma barreira para adoção ampla como moeda de troca.

Além disso, a Block já enfrentou questionamentos regulatórios em 2025 por falhas de compliance em sua plataforma Cash App, o que pode pesar em futuras expansões ou em confiança institucional. Por fim, apesar do recurso permitir conversão automática de USD para Bitcoin, o risco de custos escondidos, suporte técnico ou limites de uso ainda pode limitar o impacto imediato.

Para o mercado de criptomoedas, a iniciativa da Cash App vem em um momento de transição. Basicamente, enquanto investidores ainda discutem fundamentos de reserva de valor, empresas começam a testar o uso cotidiano em bens e serviços.

O anúncio coincide com outras iniciativas da Block. Como por exemplo, o lançamento de carteira de autosscustódia (BitKey) e conversão automática para Bitcoin de parte das vendas de comerciantes.

Se a Cash App conseguir nivelar a experiência de pagamento em Bitcoin à conveniência de apps tradicionais de pagamento — rápido, barato e simples — a criptomoeda pode superar uma das principais barreiras de adoção: a usabilidade.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.