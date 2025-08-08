Resumo da notícia

Fizemos uma comparação entre as previsões de três inteligências artificiais para três tokens em 2026.

MAXI é visto como o ativo com maior potencial, mas também o de maior risco.

XRP segue como aposta sólida no nicho de pagamentos e possível adoção institucional.

DOGE mantém potencial de surpresa, dependendo de eventos e hype da comunidade.

Analisamos as previsões feitas por três das inteligências artificiais mais influentes da atualidade: ChatGPT, Grok4 e DeepSeek. Isso é relevante porque o futuro de criptomoedas como XRP, Dogecoin (DOGE) e Maxi Doge (MAXI) voltou ao centro das atenções.

Embora todas trabalhem com análise de dados e histórico de mercado, cada IA demonstrou um ‘DNA’ próprio ao estimar preços para 2026. Prudência, otimismo e ousadia extrema apareceram nos resultados. O que vimos foi um retrato interessante de como diferentes metodologias interpretam o mesmo mercado.

Maxi Doge (MAXI): do anonimato ao possível ‘meme da década’

O primeiro token analisado foi o Maxi Doge, que ainda é um projeto pouco conhecido, mas já chama a atenção por sua estética irreverente e pelo apelo junto à comunidade das melhores memecoins.

A proposta mistura humor com funcionalidades adicionais, fugindo do estereótipo de token criado apenas para especulação. Veja a previsão de cada IA para o MAXI:

ChatGPT: vê o MAXI como um possível ‘novo Dogecoin’ de 2025, impulsionado por uma eventual temporada de altcoins. No entanto, faz uma projeção conservadora de US$ 0,0020 em 2026 — cerca de 10 vezes o valor atual de pré-venda.

vê o MAXI como um possível ‘novo Dogecoin’ de 2025, impulsionado por uma eventual temporada de altcoins. No entanto, faz uma projeção conservadora de US$ 0,0020 em 2026 — cerca de 10 vezes o valor atual de pré-venda. Grok4: aposta em uma maior aceleração, projetando um valor de US$ 0,0080. Um investimento de R$ 100 hoje, segundo essa estimativa, poderia virar R$ 3.200.

aposta em uma maior aceleração, projetando um valor de US$ 0,0080. Um investimento de R$ 100 hoje, segundo essa estimativa, poderia virar R$ 3.200. DeepSeek: apresenta uma previsão mais ousada, entre US$ 0,10 e US$ 0,60, justificando a previsão pelo potencial de staking, torneios de ROI comunitários e parcerias de alto impacto.

Até o momento, o token já arrecadou mais de US$ 350 mil na pré-venda, que iniciou há poucos dias. Esse é um indicador de que há forte interesse especulativo.

Se a equipe cumprir as entregas e mantiver o engajamento, pode surgir um dos casos mais extremos de valorização no segmento de memecoins.

XRP: o eterno divisor de opiniões no setor cripto

O XRP, token da Ripple, ocupa uma posição única no mercado. Isso porque essa é uma das poucas criptomoedas amplamente aceitas por instituições financeiras. No entanto, ao mesmo tempo, é alvo constante de debates sobre seu real potencial de valorização.

A tecnologia do XRP Ledger e seu baixo custo de transação continuam sendo diferenciais, especialmente para pagamentos internacionais.

ChatGPT: estima que o XRP atinja US$ 3,80 no início de 2026. A IA considera que a adoção institucional continuará, mas vê limitações de alta devido à capitalização de mercado já grande.

estima que o XRP atinja US$ 3,80 no início de 2026. A IA considera que a adoção institucional continuará, mas vê limitações de alta devido à capitalização de mercado já grande. Grok4: mira em US$ 9, baseando-se no crescimento do uso do RippleNet em sistemas bancários e no possível avanço sobre o mercado de remessas internacionais.

mira em US$ 9, baseando-se no crescimento do uso do RippleNet em sistemas bancários e no possível avanço sobre o mercado de remessas internacionais. DeepSeek: aposta em US$ 12, argumentando que o token pode ganhar força em infraestrutura de CBDCs privadas, com apoio de governos.

Se as estimativas mais otimistas se confirmarem, o XRP pode se consolidar como um ativo-chave na modernização do sistema financeiro global.

Dogecoin (DOGE): o meme resiliente que pode surpreender de novo

Criado em 2013 como uma brincadeira, o Dogecoin já passou por várias fases de popularidade, mas nunca saiu dos holofotes. Especialmente, devido ao apoio recorrente de Elon Musk.

Além disso, a comunidade forte e a alta liquidez fazem do DOGE uma das memecoins mais resistentes do mercado. Apesar disso, as três IA preveem valorização moderada para o rei dos memes:

ChatGPT: mantém os pés no chão e prevê US$ 0,35 em 2026, ressaltando que a alta depende fortemente de ondas de hype.

mantém os pés no chão e prevê US$ 0,35 em 2026, ressaltando que a alta depende fortemente de ondas de hype. Grok4: vai além, projetando US$ 0,85, citando um possível anúncio de pagamentos em DOGE na plataforma X, de Elon Musk, como gatilho para uma corrida de compra.

vai além, projetando US$ 0,85, citando um possível anúncio de pagamentos em DOGE na plataforma X, de Elon Musk, como gatilho para uma corrida de compra. DeepSeek: é a mais ousada, apontando para US$ 1,50, sustentando a previsão na força da marca e no efeito multiplicador da popularidade global.

Se o DOGE voltar a protagonizar um ciclo de alta como o de 2021, essas previsões não são impossíveis. No entanto, continuam fortemente atreladas a eventos externos e ao engajamento da comunidade.

Convergências e divergências das previsões

Apesar das diferenças numéricas, as três IAs concordam em alguns pontos-chave:

O MAXI é o ativo com maior potencial de multiplicação, mas também o de maior risco.

O XRP segue sólido no nicho de pagamentos, podendo se beneficiar de integrações com bancos e governos.

O DOGE é imprevisível, mas pode surpreender se novos casos de uso se confirmarem.

O elemento comum entre os três tokens é a dependência da narrativa, seja pela força da comunidade, adoção institucional ou potencial de branding. Por isso, o mercado responderá mais ao enredo que envolve cada ativo, e menos aos seus aspectos técnicos.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.