ChatGPT, Grok4 e DeepSeek preveem valorização destes tokens para 2026

Analisamos as previsões de três das maiores IAs para XRP, Dogecoin e Maxi Doge em 2026.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 5 mins read
Resumo da notícia

  • Fizemos uma comparação entre as previsões de três inteligências artificiais para três tokens em 2026.
  • MAXI é visto como o ativo com maior potencial, mas também o de maior risco.
  • XRP segue como aposta sólida no nicho de pagamentos e possível adoção institucional.
  • DOGE mantém potencial de surpresa, dependendo de eventos e hype da comunidade.

Analisamos as previsões feitas por três das inteligências artificiais mais influentes da atualidade: ChatGPT, Grok4 e DeepSeek. Isso é relevante porque o futuro de criptomoedas como XRP, Dogecoin (DOGE) e Maxi Doge (MAXI) voltou ao centro das atenções.

Embora todas trabalhem com análise de dados e histórico de mercado, cada IA demonstrou um ‘DNA’ próprio ao estimar preços para 2026. Prudência, otimismo e ousadia extrema apareceram nos resultados. O que vimos foi um retrato interessante de como diferentes metodologias interpretam o mesmo mercado.

Maxi Doge (MAXI): do anonimato ao possível ‘meme da década’

O primeiro token analisado foi o Maxi Doge, que ainda é um projeto pouco conhecido, mas já chama a atenção por sua estética irreverente e pelo apelo junto à comunidade das melhores memecoins.

A proposta mistura humor com funcionalidades adicionais, fugindo do estereótipo de token criado apenas para especulação. Veja a previsão de cada IA para o MAXI:

  • ChatGPT: vê o MAXI como um possível ‘novo Dogecoin’ de 2025, impulsionado por uma eventual temporada de altcoins. No entanto, faz uma projeção conservadora de US$ 0,0020 em 2026 — cerca de 10 vezes o valor atual de pré-venda.
  • Grok4: aposta em uma maior aceleração, projetando um valor de US$ 0,0080. Um investimento de R$ 100 hoje, segundo essa estimativa, poderia virar R$ 3.200.
  • DeepSeek: apresenta uma previsão mais ousada, entre US$ 0,10 e US$ 0,60, justificando a previsão pelo potencial de staking, torneios de ROI comunitários e parcerias de alto impacto.

Até o momento, o token já arrecadou mais de US$ 350 mil na pré-venda, que iniciou há poucos dias. Esse é um indicador de que há forte interesse especulativo.

Se a equipe cumprir as entregas e mantiver o engajamento, pode surgir um dos casos mais extremos de valorização no segmento de memecoins.

XRP: o eterno divisor de opiniões no setor cripto

O XRP, token da Ripple, ocupa uma posição única no mercado. Isso porque essa é uma das poucas criptomoedas amplamente aceitas por instituições financeiras. No entanto, ao mesmo tempo, é alvo constante de debates sobre seu real potencial de valorização.

A tecnologia do XRP Ledger e seu baixo custo de transação continuam sendo diferenciais, especialmente para pagamentos internacionais.

  • ChatGPT: estima que o XRP atinja US$ 3,80 no início de 2026. A IA considera que a adoção institucional continuará, mas vê limitações de alta devido à capitalização de mercado já grande.
  • Grok4: mira em US$ 9, baseando-se no crescimento do uso do RippleNet em sistemas bancários e no possível avanço sobre o mercado de remessas internacionais.
  • DeepSeek: aposta em US$ 12, argumentando que o token pode ganhar força em infraestrutura de CBDCs privadas, com apoio de governos.

Se as estimativas mais otimistas se confirmarem, o XRP pode se consolidar como um ativo-chave na modernização do sistema financeiro global.

Dogecoin (DOGE): o meme resiliente que pode surpreender de novo

Criado em 2013 como uma brincadeira, o Dogecoin já passou por várias fases de popularidade, mas nunca saiu dos holofotes. Especialmente, devido ao apoio recorrente de Elon Musk.

Além disso, a comunidade forte e a alta liquidez fazem do DOGE uma das memecoins mais resistentes do mercado. Apesar disso, as três IA preveem valorização moderada para o rei dos memes:

  • ChatGPT: mantém os pés no chão e prevê US$ 0,35 em 2026, ressaltando que a alta depende fortemente de ondas de hype.
  • Grok4: vai além, projetando US$ 0,85, citando um possível anúncio de pagamentos em DOGE na plataforma X, de Elon Musk, como gatilho para uma corrida de compra.
  • DeepSeek: é a mais ousada, apontando para US$ 1,50, sustentando a previsão na força da marca e no efeito multiplicador da popularidade global.

Se o DOGE voltar a protagonizar um ciclo de alta como o de 2021, essas previsões não são impossíveis. No entanto, continuam fortemente atreladas a eventos externos e ao engajamento da comunidade.

Convergências e divergências das previsões

Apesar das diferenças numéricas, as três IAs concordam em alguns pontos-chave:

  • O MAXI é o ativo com maior potencial de multiplicação, mas também o de maior risco.
  • O XRP segue sólido no nicho de pagamentos, podendo se beneficiar de integrações com bancos e governos.
  • O DOGE é imprevisível, mas pode surpreender se novos casos de uso se confirmarem.

O elemento comum entre os três tokens é a dependência da narrativa, seja pela força da comunidade, adoção institucional ou potencial de branding. Por isso, o mercado responderá mais ao enredo que envolve cada ativo, e menos aos seus aspectos técnicos.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Gabriel Gomes
Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

