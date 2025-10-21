Coinbase adquire Echo e aposta em mercado de capitais on-chain

Resumo da notícia

Coinbase comprou a plataforma de captação de recursos on-chain Echo.

A aquisição busca facilitar investimentos em vendas privadas de tokens.

A exchange pretende usar a infraestrutura da Echo para apoiar RWAs e títulos tokenizados.

A Coinbase anunciou, nesta terça-feira (21/10), a aquisição da Echo, uma plataforma voltada à captação de recursos em blockchain. O objetivo é tornar os mercados de capitais mais acessíveis, eficientes e transparentes, em um momento em que os fundadores enfrentam dificuldades para levantar capital.

A empresa planeja integrar o conjunto de ferramentas da Echo à sua infraestrutura para ampliar oportunidades de investimento e fortalecer a comunidade cripto.

Ferramentas da Echo serão integradas à Coinbase

A Echo oferece recursos que permitem a comunidades investir coletivamente em novos projetos e dar aos fundadores maior flexibilidade na estrutura de capital.

Além disso, a plataforma permite que startups realizem vendas privadas ou conduzam ofertas públicas de tokens de forma autônoma, usando o sistema Sonar.

Segundo a Coinbase, a meta é tornar a captação de recursos mais inclusiva e eficiente, reduzindo a distância entre projetos e investidores individuais.

A Echo já completou mais de 300 rodadas de investimento, ajudando projetos a arrecadar mais de US$ 200 milhões. Portanto, o movimento reforça o compromisso da Coinbase com o conceito de ‘democratizar o investimento em estágios iniciais’, como destacou a empresa.

Empresa mira em expansão de serviços e novos mercados

Além disso, a aquisição reflete o interesse da Coinbase em expandir sua atuação global e diversificar as soluções oferecidas. Além de apoiar vendas de tokens via Sonar, a exchange pretende utilizar a infraestrutura da Echo para desenvolver produtos voltados a títulos tokenizados e ativos do mundo real (RWAs).

Essa estratégia pode abrir espaço para novas formas de financiamento descentralizado e integração com mercados tradicionais.

Este mês, a Coinbase já havia anunciado um investimento na CoinDCX, uma das maiores exchanges da Índia. A operação faz parte de seu plano de expansão internacional e busca fortalecer a presença da empresa em mercados emergentes.

A CoinDCX conta com mais de 20 milhões de usuários, receita anual de cerca de US$ 141 milhões e volume de transações equivalente a US$ 165 bilhões.

Novas oportunidades para investidores

No entanto, são os investidores individuais que devem sentir o impacto mais imediato da aquisição. Afinal, eles agora poderão participar de rodadas de financiamento que antes eram restritas a grandes fundos.

Por isso, a iniciativa reafirma o esforço da Coinbase em aproximar a comunidade dos projetos que moldam o futuro da economia digital, reforçando seu papel como uma das principais pontes entre o mercado tradicional e o universo blockchain.

Segundo o comunicado oficial sobre o negócio:

A Coinbase já é uma plataforma confiável onde usuários, liquidez e confiança convergem. Expandir para a captação de recursos simplesmente elimina o atrito, empoderando construtores e investidores e permitindo o crescimento do ecossistema.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.