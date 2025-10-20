Resumo da notícia

A Ripple vai adquirir a GTreasury por US$ 1 bilhão.

Expansão mira o mercado global de tesouraria e repos.

Acordo integra liquidez, pagamentos e gestão de ativos.

Tesourarias corporativas entram na era dos ativos digitais.

HYLQ Strategy Corp adota o token HYPE como reserva.

A Ripple anunciou na última semana a compra da GTreasury por US$ 1 bilhão. A empresa, sediada em Chicago, é especializada em sistemas de gestão de tesouraria.

Com o negócio, a Ripple entra de vez no mercado trilionário de tesouraria corporativa e operações de recompra (repo). Portanto, aumenta seu alcance entre grandes empresas e instituições financeiras.

A GTreasury é considerada uma das líderes globais em soluções de gestão de caixa, risco cambial e conformidade. Com mais de 40 anos de atuação, atende corporações da Fortune 500 em todo o mundo.

We’re proud to announce @Ripple is acquiring treasury management leader GTreasury: https://t.co/9EF3tWLKaF The fusion of Ripple’s enterprise crypto solutions with GTreasury’s 40+ years of expertise immediately opens the multi-trillion-dollar corporate treasury market. Learn how… — Ripple (@Ripple) October 16, 2025

Expansão estratégica e foco institucional

Segundo a Ripple, a integração com a plataforma da GTreasury permitirá que empresas acessem o mercado de repos tokenizados por meio do prime broker Hidden Road.

Dessa maneira, elas podem obter maior rendimento sobre ativos de curto prazo, além de processar pagamentos internacionais em tempo real e com custo reduzido. O fechamento do acordo está previsto para os próximos meses, sujeito à aprovação regulatória.

Com a compra, a Ripple, emissora de uma das maiores altcoins do mercado, o XRP, reforça sua presença no setor de finanças institucionais. A empresa vem construindo uma ponte entre o blockchain e os mercados tradicionais, agora com acesso direto a clientes corporativos de alto valor.

Segundo o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse:

Por muito tempo, o dinheiro ficou preso em sistemas lentos e caros. Juntas, Ripple e GTreasury vão liberar esse capital e abrir novas oportunidades de crescimento.

Já o CEO da GTreasury, Renaat Ver Eecke, classificou o negócio como ‘um divisor de águas para o setor de tesouraria’, destacando que a meta agora é transformar o capital corporativo em um ativo produtivo.

Ao unir forças com a Ripple, vamos acelerar nossa visão: de gerir capital a ativá-lo.

A lista de clientes da GTreasury inclui algumas das maiores empresas industriais e financeiras do mundo. Portanto, a união com a infraestrutura blockchain da Ripple pode oferecer gestão de caixa tokenizada, pagamentos on-chain e novos produtos no mundo todo.

Três aquisições em menos de um ano

A compra da GTreasury marca a terceira grande aquisição da Ripple em 2025.

Em abril, a empresa já havia adquirido o Hidden Road, um prime broker especializado em liquidez institucional, por US$ 1,25 bilhão. Em seguida, poucos meses depois, comprou a Rail, plataforma de pagamentos em stablecoin, por US$ 200 milhões.

Esses movimentos mostram que a Ripple está construindo um ecossistema completo de finanças institucionais, integrando liquidez, pagamentos e gestão de ativos em uma única plataforma. Segundo Garlinghouse:

Nosso objetivo é criar uma infraestrutura unificada, conectando blockchain e balanços corporativos.

A aquisição ocorre em meio a mudanças internas. Afinal, o CTO da empresa, David Schwartz, um dos criadores do XRP Ledger, anunciou que deixará o cargo até o fim de 2025.

Garlinghouse comentou durante o evento DC Fintech Week que a experiência com o processo judicial contra a SEC ajudou a Ripple a alcançar a clareza regulatória de que o mercado precisava:

Tivemos que conquistar clareza pagando o preço de um processo de US$ 150 milhões. Mas toda a indústria precisa dessa mesma segurança jurídica.

Com a integração da GTreasury, da Hidden Road e da Rail, a Ripple pretende oferecer uma plataforma única de liquidez global, simplificando a gestão de caixa e colateral para grandes empresas.

Ripple mira expansão global

Ainda não está definido se a GTreasury continuará em Chicago ou será integrada aos escritórios da Ripple em Nova York, Londres ou Singapura.

Analistas de mercado acreditam que o acordo servirá como base para a expansão da Ripple na Europa e na Ásia, fortalecendo assim a sua presença institucional fora dos EUA.

Avaliada em cerca de US$ 20 bilhões, a Ripple é hoje uma das maiores fintechs privadas do mundo. Com essa nova aquisição, a empresa se posiciona no centro da integração entre blockchain, tesourarias corporativas e mercados financeiros globais.

Tesourarias corporativas entram na era dos ativos digitais

O avanço da Ripple sobre o mercado de tesouraria com a aquisição da GTreasury faz parte de uma mudança estrutural nas finanças corporativas.

Cada vez mais, empresas de capital aberto estão substituindo reservas tradicionais por ativos digitais, buscando proteção contra a desvalorização monetária e melhor rentabilidade do caixa.

Essa tendência reflete a transição de um modelo estático de gestão para um sistema de tesouraria dinâmica e tokenizada, em que a liquidez pode ser realocada instantaneamente entre diferentes ativos e protocolos.

Em um cenário de juros voláteis e economia digital em expansão, as corporações estão descobrindo o potencial estratégico da tecnologia blockchain.

Assim, ao mesmo tempo em que a Ripple aposta em custódia e liquidez institucional, outras companhias estão abrindo caminho para um novo padrão de tesouraria descentralizada.

HYLQ Strategy Corp: pioneira em tesouraria corporativa com o token HYPE

Entre as empresas que lideram essa transformação, a HYLQ Strategy Corp (CSE:HYLQ) se destaca como a primeira companhia de capital aberto a adotar uma política de tesouraria baseada em Hyperliquid.

A empresa canadense anunciou que passará a manter o token HYPE (ativo do ecossistema Hyperliquid) como principal reserva de tesouraria. Com isso, marca um movimento inédito no mercado tradicional.

Na prática, a HYLQ está integrando sua tesouraria diretamente ao protocolo Hyperliquid, conhecido por sua alta velocidade e eficiência.

Isso significa que parte de seu capital corporativo passará a participar ativamente da rede, capturando o crescimento de um dos ecossistemas DeFi mais promissores.

Ao se tornar a primeira empresa pública a estruturar reservas dessa forma, a HYLQ fortalece sua posição financeira. Também abre um precedente regulado para que outros investidores e corporações possam se expor ao crescimento da Hyperliquid.

Mais do que uma estratégia de diversificação, a adoção do HYPE como ativo de tesouraria representa um novo paradigma de integração entre finanças corporativas e economia descentralizada.

Ou seja, agora as empresas deixam de apenas administrar capital e passam a ativá-lo dentro da blockchain.

Por fim, com ações negociadas na Canadian Securities Exchange (CSE) sob o ticker HYLQ, a empresa convida investidores a participarem desse movimento, que pode redefinir o conceito de valor corporativo na era digital.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.