Resumo da notícia

Coinbase e American Express lançam o Coinbase One Card com até 4% de retorno em BTC.

Cartão não tem taxas internacionais e oferece recompensas diretamente na conta do usuário.

Lançamento marca nova fase da integração entre finanças tradicionais e blockchain.

Mercado avança para soluções completas que unem pagamentos, staking e DeFi.

Best Wallet desponta como ecossistema mais completo do mercado.

A Coinbase deu mais um passo na integração entre cripto e finanças tradicionais. Em parceria com a American Express, a empresa lançou o Coinbase One Card, um cartão que devolve até 4% por compra — e o cashback é em Bitcoin.

O produto está disponível para clientes dos Estados Unidos que usam o plano premium Coinbase One. O cartão é emitido pelo First Electronic Bank com suporte da fintech Cardless, Inc.

Ele funciona na rede American Express, o que garante benefícios tradicionais e recompensas em cripto.

The Coinbase One Card is changing what it means to earn rewards. We're live with our partners @AmericanExpress and @Cardless to talk about what happens when crypto meets credit and hits the mainstream. Proof of Swipe starts here – watch now ↓https://t.co/3L2j2O2iYr — Coinbase 🛡️ (@coinbase) October 22, 2025

Segundo a Coinbase, os primeiros usuários já movimentaram US$ 200 milhões em depósitos. O gasto total com o cartão ultrapassou US$ 100 milhões, com média de US$ 3.000 por cliente.

Não há cobrança de taxas internacionais, e as recompensas em Bitcoin são depositadas diretamente na conta do usuário na plataforma. Além disso, o percentual de retorno pode subir conforme o volume de ativos mantidos na Coinbase.

Coinbase mira o futuro das fintechs baseadas em cripto

A Coinbase quer ir além de ser apenas um lugar para negociar BTC e grandes altcoins. Afinal, o lançamento do cartão mostra que a empresa busca se consolidar como fintech global, unindo pagamentos e recompensas cripto.

A American Express, por sua vez, aproveita para entrar de vez no segmento de cashback em cripto. O mercado desse tipo de produto cresce rapidamente e atrai tanto novos investidores quanto consumidores já experientes.

Além disso, o Coinbase One Card marca uma nova fase da integração entre finanças tradicionais e blockchain. Afinal, cada compra agora pode render Bitcoin e transformar transações cotidianas em uma forma prática de investir.

Plataformas completas são o futuro

Atualmente, o mercado cripto caminha para um modelo de integração total. Assim, os projetos que mais se destacam são justamente aqueles que oferecem várias soluções em um só lugar. Compras, staking, swap, pagamentos e até acesso a pré-vendas podem estar no mesmo lugar.

É por isso que a Coinbase está ampliando seus serviços com o One Card. A empresa quer manter sua relevância em um cenário onde a experiência completa é o novo padrão.

No entanto, enquanto exchanges buscam se adaptar, algo ainda mais interessante está surgindo no ecossistema cripto.

Isso porque a carteira Best Wallet está se mostrando um ecossistema completo, capaz de atender a praticamente todas as necessidades dos usuários cripto.

Best Wallet: a nova fronteira do ecossistema cripto integrado

A Best Wallet desponta como uma das plataformas mais completas do mercado.

Ela combina carteira não custodial, compras com cartão, swaps multi-chain, staking, lançamentos de tokens e gestão de portfólio. E o melhor: tudo dentro de um único aplicativo.

Além disso, o projeto aposta em privacidade, segurança e praticidade. O app é multi-carteira e multi-chain, com suporte a mais de 60 blockchains e integração direta com DEXs e pontes cross-chain.

Outro diferencial é o recurso ‘Upcoming Tokens’, que permite participar de pré-vendas exclusivas e descobrir novos tokens promissores antes do público geral.

No momento, o Best Wallet Token ($BEST) está em pré-venda, oferecendo benefícios aos primeiros apoiadores, como recompensas, descontos e acesso antecipado a novas features.

Conforme relatos de usuários e analistas, o app tem se destacado pela sua usabilidade e segurança de nível militar, com autenticação biométrica e controle total sobre as chaves privadas.

Enquanto a Coinbase aposta em integração com a Amex, a Best Wallet vai além e cria um ecossistema Web3 completo, preparado para unir pagamentos, finanças e liberdade digital em um só lugar.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.