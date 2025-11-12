Resumo da notícia

CoinPoker lança versão para iPhone e iPad, permitindo jogar pôquer online sem necessidade de download.

Nova plataforma web oferece jogos em dinheiro real diretamente no navegador, com design aprimorado e embaralhamento descentralizado (RNG).

Jogadores iOS têm acesso a depósitos em cripto e cartões, além de torneios e cash games em formatos como NLH, PLO e PLO5.

Para celebrar o lançamento, a CoinPoker oferece bônus de boas-vindas de 150% até US$ 2 mil e rakeback semanal de 33%.

A plataforma CoinPoker acaba de expandir seu alcance com o lançamento de uma versão totalmente compatível com dispositivos iOS. Isso permite que usuários de iPhone e iPad joguem pôquer online sem baixar aplicativos.

O novo formato de acesso via navegador promete velocidade, segurança e praticidade.

Ou seja, possibilita aos jogadores depósitos, participação em torneios e disputas de partidas em dinheiro real diretamente pelo Safari ou outros navegadores móveis.

Assim, com a atualização, a CoinPoker amplia sua presença no mercado global de jogos em blockchain. Além disso, ela fortalece sua posição como uma das plataformas mais tecnológicas do setor.

Pôquer online para sistemas iOS

A versão para iOS traz uma série de aprimoramentos de desempenho e design. Ou seja, com foco na usabilidade e na equidade dos jogos. Entre os principais destaques da atualização estão:

Design renovado : interface aprimorada com novas animações e experiência de jogo mais fluida;

: interface aprimorada com novas animações e experiência de jogo mais fluida; Acesso instantâneo : partidas disponíveis diretamente no navegador, sem necessidade de instalação;

: partidas disponíveis diretamente no navegador, sem necessidade de instalação; Aleatoriedade comprovada : embaralhamento descentralizado (RNG) garante transparência e justiça em cada mão;

: embaralhamento descentralizado (RNG) garante transparência e justiça em cada mão; Pagamentos flexíveis: suporte a depósitos via cripto ou cartões de crédito e débito.

Variedade completa de jogos: acesso a todos os formatos disponíveis, como No Limit Hold’em (NLH), Pot Limit Omaha (PLO) e PLO5.

Segundo a CoinPoker, a integração com o ecossistema Apple representa um avanço estratégico. Isso, para atender milhões de usuários móveis que buscam praticidade sem abrir mão da segurança digital.

Pôquer justo e recompensas em cripto

A CoinPoker se diferencia por utilizar tecnologia blockchain para garantir transparência em cada partida. Sendo assim, todas as transações e embaralhamentos são verificáveis pelos próprios jogadores.

E isso reforça a credibilidade da plataforma em um mercado historicamente dominado por operadores centralizados.

Os jogos disponíveis vão desde mesas de micro stakes, a partir de US$ 0,01/US$ 0,02, até disputas de altos valores, chegando a US$ 1 mil/US$ 2 mil.

Além dos cash games, há torneios diários com buy-ins entre US$ 0 e US$ 500 e prêmios que alcançam seis dígitos.

A novidade também inclui pôquer ao vivo com dealers reais, com modalidades como Caribbean Stud, 3-Card Poker e Texas Hold’em Bonus. Dessa forma, ampliando as opções de entretenimento.

Bônus de boas-vindas na CoinPoker no iPhone

Para celebrar o lançamento no iPhone e no sistema iOS, a CoinPoker oferece bônus de boas-vindas de 150%. No entanto, com valor máximo de US$ 2 mil sobre o primeiro depósito.

Além disso, todos os jogadores podem usufruir de um rakeback semanal de 33%. Ele é pago automaticamente nas segundas-feiras. Os jogadores também participam de promoções de recarga e torneios especiais ao longo do mês.

Como começar a jogar pôquer no iPhone ou iPad

Entrar na CoinPoker via iOS é rápido e sem complicações.

Acesse o site oficial da CoinPoker e clique em ‘Registrar’; Crie sua conta gratuita e confirme o cadastro; Faça login e jogue diretamente no navegador, sem downloads.

A plataforma aceita BTC, ETH, USDT, SOL, TRX, BNB e USDC, além de moedas fiduciárias em mais de 20 países. O lançamento da versão iOS aumenta o alcance da CoinPoker na internet, ao mesmo tempo que colabora para a adoção cripto em massa.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.