Cronos dispara 25% após fusão bilionária com a Trump Media

Cronos (CRO) dispara 25% após fusão bilionária.

Nova empresa listada na Nasdaq terá tesouraria de US$ 1 bi em CRO.

Trump Media e Crypto.com firmam parceria cruzada estratégica.

Snorter Bot Token surge como alternativa para investidores individuais.

O mercado de criptomoedas foi sacudido na terça-feira (26/8) com a notícia de uma fusão bilionária que fez o Cronos disparar.

A negociação envolve a Trump Media & Technology Group, a Crypto.com e a Yorkville Acquisition Corp. O anúncio impulsionou o preço do Cronos (CRO) em mais de 25%, elevando o token de US$ 0,1533 para um pico de US$ 0,2022 em poucas horas.

Em seguida, o preço estabilizou em torno de US$ 0,1951. Já o volume de negociações acompanhou o movimento explosivo, saltando 837% e ultrapassando US$ 367 milhões.

Um tesouro dedicado ao Cronos

O acordo prevê a criação da Trump Media Group CRO Strategy (MCGA), que será listada na Nasdaq e atuará como uma espécie de tesouraria dedicada ao token CRO.

Segundo o comunicado oficial, a nova empresa nascerá com mais de US$ 1,4 bilhão em ativos iniciais e acesso a uma linha de crédito de US$ 5 bilhões, fornecida por uma afiliada da Yorkville.

O destaque vai para a injeção de US$ 1 bilhão em CRO (cerca de 6,3 bilhões de tokens). Isso representa aproximadamente 19% dos tokens em circulação de uma das melhores altcoins. Além disso, haverá aportes em caixa de US$ 200 milhões e US$ 220 milhões via garantias.

Parceria cruzada entre Trump Media e Crypto.com

O compromisso não para no SPAC. Isso porque, para reforçar a confiança no projeto, a Trump Media comprou US$ 105 milhões em CRO, que será integrado à rede social Truth Social como token de utilidade para recompensas e assinaturas.

Em contrapartida, a Crypto.com adquiriu US$ 50 milhões em ações da Trump Media (DJT), promovendo uma interdependência estratégica entre as duas marcas.

De acordo com Kris Marszalek, CEO da Crypto.com, a nova empresa manterá seus tokens CRO ‘para sempre’, transformando-os em uma reserva estratégica permanente.

Por que o Cronos?

O comunicado destaca que a escolha pelo Cronos está relacionada à sua arquitetura técnica, com ênfase em:

Escalabilidade e velocidade para transações em larga escala;

Interoperabilidade com outras blockchains;

Segurança de nível institucional, baseada em consenso proof-of-authority.

A ideia é posicionar a rede como infraestrutura para uma ‘América digital-first’, com aplicações que vão desde tokenização de ativos do mundo real até pagamentos instantâneos.

Segundo Devin Nunes, CEO da Trump Media, a iniciativa reforça a aposta da empresa no potencial das criptomoedas:

Estamos otimistas com o futuro dos ativos digitais e animados em unir forças com a Crypto.com e a Yorkville nesse movimento estratégico.

Estratégia de staking e validação

O plano vai além do simples acúmulo de tokens. Afinal, a Trump Media Group CRO Strategy pretende operar seu próprio validador na rede Cronos, tornando-se participante ativo da segurança e governança do ecossistema.

Além disso, os tokens serão usados em staking, gerando recompensas que serão reinvestidas, criando um efeito de acumulação contínua e ajudando a financiar as operações.

Esse modelo visa transformar a tesouraria em um motor econômico autossustentável, ampliando a exposição ao token e reforçando sua liquidez de longo prazo.

Reação do mercado

A resposta imediata do mercado mostrou a força do anúncio:

Preço do CRO: +25% em 24h;

+25% em 24h; Volume de negociação: +837%, atingindo US$ 367,5 milhões;

+837%, atingindo US$ 367,5 milhões; Sentimento de mercado: explosão de interesse entre investidores institucionais e de varejo.

Com a fusão avaliada em US$ 6,4 bilhões, o Cronos se consolida como um dos projetos de maior relevância do momento, respaldado por gigantes do setor e por um forte movimento de institucionalização.

A movimentação marca não apenas um salto no preço do Cronos, mas também um divisor de águas para sua adoção. E isso o posiciona como um dos protagonistas na próxima fase da corrida cripto.

