Trump Media protocola ETF de Bitcoin da Truth Social

Resumo da notícia

Truth Social Bitcoin ETF será do tipo spot, com custódia exclusiva feita pela Crypto com.

Yorkville America Digital será patrocinadora e estruturadora do fundo.

Produto pretende alocar até 70% em Bitcoin, 15% em Treasuries e 15% em caixa.

Listagem prevista para a NYSE Arca, dependente da aprovação da SEC.

A Trump Media & Technology Group (TMTG), empresa por trás da rede social Truth Social, protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) uma emenda para lançar um fundo negociado em bolsa (ETF) de Bitcoin com custódia direta do ativo.

O produto, batizado de Truth Social Bitcoin ETF, busca oferecer aos investidores exposição regulada ao preço do BTC sem a necessidade de adquirir e armazenar criptomoedas por conta própria.

A iniciativa representa mais um movimento estratégico da TMTG para expandir sua atuação além do segmento de mídia e redes sociais, aproveitando o crescente apetite do mercado por ativos digitais e o momento favorável dos ETFs spot nos Estados Unidos.

O que é o ETF da Trump Media

De acordo com o documento enviado à SEC, a custódia do Bitcoin será realizada pela Crypto.com, que também atuará como agente de execução e fornecedora de liquidez. Já a Yorkville America Digital será a patrocinadora do fundo, responsável por sua estruturação e acompanhamento regulatório.

A expectativa é de que o ETF seja listado na NYSE Arca, plataforma da Bolsa de Nova York voltada para fundos e produtos estruturados. Embora o ticker oficial ainda não tenha sido confirmado, fontes próximas ao processo indicam que poderá ser algo como B.T., reforçando a associação direta ao Bitcoin.

O ETF será do tipo spot, o que significa que manterá Bitcoin fisicamente na custódia, refletindo seu preço de mercado de forma integral. A proposta também indica a possibilidade de alocar parte dos recursos em títulos do Tesouro dos Estados Unidos e equivalentes de caixa para gestão de liquidez.

Segundo informações preliminares, a estrutura do fundo pode seguir um modelo de 70% em BTC, 15% em Treasuries e 15% em caixa. No entanto, esses percentuais ainda dependem da versão final do prospecto e da aprovação regulatória.

A diversificação, comum em alguns fundos internacionais, busca equilibrar exposição e estabilidade. Em muitos casos, as estratégias podem incluir uma cesta com outras criptomoedas promissoras.

SEC ainda precisa aprovar o fundo

O protocolo da emenda ao Form S-1 marca um avanço no processo. Mas ainda há etapas críticas antes que o Truth Social Bitcoin ETF possa ser negociado.

A SEC precisará declarar o registro efetivo e aprovar o Form 19b-4, necessário para a listagem do produto na bolsa. Até lá, o projeto permanece em fase de avaliação. Também está sujeito a alterações solicitadas pelo órgão regulador.

Apesar de a SEC ter aprovado 11 ETFs spot de Bitcoin em janeiro de 2024, cada novo pedido passa por análise individual. Ou seja, não há garantia de aprovação automática.

A entrada da TMTG nesse mercado se soma a outros movimentos recentes da empresa no setor. Antes mesmo de anunciar o ETF, a companhia já havia captado US$ 2,5 bilhões para formar reservas de Bitcoin. Além disso, recebeu um aporte de US$ 100 milhões da DRW Investments.

Esses recursos reforçam a estratégia de longo prazo de posicionar a Truth Social não apenas como uma plataforma de mídia, mas também como um ecossistema que inclui produtos de investimento e serviços financeiros relacionados a criptoativos.

Trump vem sendo acusado de conflito de interesse

Para o mercado, a proposta do Truth Social Bitcoin ETF traz algumas particularidades. Por exemplo, o uso da marca associada a Donald Trump e sua base política podem gerar um efeito de marketing diferenciado. Ou seja, são capazes de atrair investidores que veem no presidente uma figura de confiança para promover ativos digitais.

Desde o início de seu mandato, Trump nomeou reguladores mais alinhados ao setor e reduziu barreiras regulatórias, incluindo mudanças na atuação da própria SEC. Recentemente, o presidente americano também falou em penalizar bancos que ‘discriminarem’ criptoativos.

Essa atuação tem levantado debates sobre potenciais conflitos de interesse. Afinal, a atual administração se mostra amplamente favorável à indústria cripto ao mesmo tempo em que o presidente lucra com negócios nesse setor.

Analistas apontam que o sucesso do ETF dependerá não apenas da aprovação da SEC, mas também da capacidade de se diferenciar dos produtos já existentes.

Atualmente, fundos como o iShares Bitcoin Trust (IBIT) da BlackRock e o Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) da Fidelity dominam o mercado de ETFs spot, movimentando bilhões em ativos sob gestão.

Custódia da Crypto.com pode ser elemento-chave

O desafio da Truth Social será conquistar uma participação relevante nesse cenário competitivo, possivelmente explorando sua audiência já consolidada na rede social e associando o fundo a uma narrativa política e cultural forte.

Outro ponto relevante é a escolha da Crypto.com como custodiante exclusivo. A exchange, que passou por um período de ajustes após o colapso de empresas como FTX e Celsius, vem reforçando suas práticas de segurança e transparência.

A parceria com a TMTG pode servir como vitrine para demonstrar a robustez de sua infraestrutura de custódia institucional. Especialmente, levando em conta que esse produto em particular estará sob constante escrutínio regulatório e midiático.

No cenário macro, a aprovação de mais um ETF spot de Bitcoin pode impulsionar a demanda institucional pelo ativo. Desde o lançamento dos primeiros fundos desse tipo nos EUA, em janeiro de 2024, o mercado observou entradas bilionárias e um aumento significativo na liquidez.

Esses produtos oferecem uma porta de entrada segura e regulada para investidores que antes evitavam a exposição direta a criptomoedas por preocupações com custódia, compliance e volatilidade.

Ambiente favorável nos EUA

Se o Truth Social Bitcoin ETF conseguir captar parte desse fluxo, poderá se consolidar como uma opção relevante no portfólio de investidores americanos e internacionais.

Além disso, qualquer mudança na postura regulatória dos Estados Unidos, especialmente se houver uma alteração de cenário político ou econômico, pode afetar o apetite dos investidores por produtos cripto.

Por outro lado, se o ambiente regulatório permanecer favorável, a tendência é que novos ETFs spot sejam aprovados e que o mercado se amplie.

O lançamento desse ETF também pode reforçar o posicionamento de Donald Trump como defensor público do Bitcoin e dos criptoativos. Durante a campanha e já no governo, o presidente expressou apoio à adoção de criptomoedas. Ele menciona o potencial do setor para gerar inovação e independência financeira.

Ao vincular sua plataforma de mídia a um produto financeiro de grande visibilidade, Trump não apenas fortalece a marca Truth Social. Também consolida sua imagem junto a um público que vê no Bitcoin uma forma de resistência ao sistema financeiro tradicional.

Se aprovado, o Truth Social Bitcoin ETF poderá se tornar um caso singular de interseção entre política, mídia e finanças.

Trump Media forte no mercado?

Ao unir a força de uma base engajada, infraestrutura de custódia reconhecida e a credibilidade de um produto regulado, a Trump Media aposta em capturar um segmento de mercado que vai além dos investidores tradicionais de ETFs. É uma estratégia de alto risco e potencial alto retorno, que pode redefinir o papel de empresas de mídia no mercado financeiro global.

Enquanto a SEC avalia a proposta, o mercado acompanha de perto cada atualização. A decisão sobre o ETF não será apenas um veredito sobre um produto específico. Mas também um termômetro para medir até onde o ambiente regulatório americano está disposto a avançar na integração entre criptoativos e o sistema financeiro tradicional.

Portanto, para a Truth Social e a Trump Media, é a oportunidade de consolidar uma narrativa de inovação e protagonismo no setor de ativos digitais. Para o mercado, é mais um capítulo na corrida por participação no que pode se tornar um dos segmentos mais lucrativos da indústria financeira na próxima década.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.