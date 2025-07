CZ, da Binance, prevê altseason enquanto BNB atinge ATH

BNB, a criptomoeda nativa da bolsa cripto Binance, atingiu o nível mais alto de todos os tempos, ultrapassando US$ 800. O fundador Changpeng Zhao comemorou a alta do preço do BNB prevendo uma altseason.

CZ acredita que o BNB se junte ao ETH, XRP e SOL, em uma forte alta do mercado de altcoins. Zhao também mandou uma mensagem de gratidão a todos que ajudaram a construir o ecossistema Binance.

O preço do BNB subiu mais 7% nas últimas 24 horas, no momento da escrita deste artigo. O valor de mercado disparou para US$ 111 bilhões.

Isso permite que o token recupere o 5º lugar. Além disso, os contratos futuros do BNB aumentaram 23%, para US$ 1,27 bilhão, mostrando sentimento otimista entre os traders.

Appreciations to all the ecosystem players, BTC maxis, ETH holders, meme traders, ETF applicants, treasury pub cos, good regulators, and utility builders. 🙏 pic.twitter.com/5YreSKU7xQ

Ademais, em uma postagem no X, Zhao também provocou ao insinuar o início de uma temporada de ganhos para as melhores altcoins.

‘A temporada FOMO está chegando…’, escreveu CZ. O índice da altseason sobe lentamente, saltando de 50 no dia anterior para 56.

As principais altcoins, como ETH, XRP, BNB e SOL, tiveram ganhos de mais de 20% na última semana e de 50% a 100% desde as baixas de abril.

Além disso, a confiança institucional nas altcoins está em alta, à medida que as empresas tomam medidas para construir o tesouro do ETH, SOL e BNB.

A Nano Labs, listada na Nasdaq e fornecedora líder de infraestrutura e soluções de produtos para a Web 3.0, anunciou a expansão das participações em BNB para 120.000 tokens. Ou seja, aproximadamente US$ 90 milhões.

De acordo com a Bitbull, o recente aumento no preço do BNB tem o apoio de métricas robustas onchain.

As transações diárias na Binance Smart Chain subiram de 4 milhões para mais de 14 milhões. Enquanto os volumes de câmbio descentralizado (DEX) atingiram impressionantes US$ 190 bilhões por mês.

Além disso, a rede registrou mais de US$ 11 bilhões em entradas de stablecoins. A Bitbull também observou que a blockchain manteve uma taxa de sucesso de transações consistentemente alta.

A análise acrescenta que, se os otimistas mantiverem o preço do BNB acima de US$ 800, a próxima meta imediata poderá ser US$ 1.000.

$BNB just made a new all-time high,

But the current level has rejected every rally for the past 3 years.

Some something's different this time.

What?

This isn’t just a technical breakout.

The on-chain data backs it up:

• Daily txns surged from 4M to 14M+

• DEX volume… pic.twitter.com/JIAs3Lhgrz

— BitBull (@AkaBull_) July 23, 2025