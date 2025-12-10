Dogecoin Hoje (10/12): DOGE opera estável após alta na terça

Resumo da notícia

Dogecoin voltou a cair após uma alta intraday de 4,1% na terça-feira.

Movimento é impulsionado por expectativas ligadas à decisão de juros do Federal Reserve.

Dados do mercado mostram liquidações de posições vendidas e baixa movimentação em ETFs, sugerindo movimento especulativo.

Projeto Maxi Doge tenta aproveitar o momento com pré-venda acima de US$ 4 milhões e forte apelo de comunidade.

O Dogecoin hoje (10/12) mostra estabilidade depois de uma terça-feira bastante promissora. Diferentemente de ontem, quando a moeda cresceu 4,1%, seu preço agora mantém-se flutuando em torno do mesmo nível, a US$ 0,145.

O movimento de alta recente chamou a atenção porque ocorreu em um ambiente de incerteza macroeconômica. No entanto, os investidores parecem mais focados em gatilhos específicos do token do que no cenário de risco global.

Dogecoin hoje acompanha calmaria do mercado cripto

O Dogecoin hoje funciona como um medidor direto da disposição ao risco. Afinal, como muitas das melhores memecoins, o DOGE atrai investidores que deixam em segundo plano a volatilidade potencial à frente.

Dados do mercado mostram que o fluxo para ETFs de Dogecoin segue baixo, com apenas US$ 142.000 trocando de mãos ontem. Além disso, o valor total bloqueado caiu de US$ 25 milhões para cerca de US$ 15 milhões, o que reforça a falta de novos aportes estruturais.

No entanto, o principal vetor da alta parece ter sido o efeito das liquidações de posições vendidas. No último dia, US$ 3 milhões dos US$ 4,5 milhões liquidados vieram de shorts. Portanto, os traders que apostaram contra o ativo foram obrigados a recomprar posições, alimentando o impulso.

Esse movimento revela um cenário em que fundamentos cedem espaço ao sentimento. Por outro lado, quando memecoins disparam, o comportamento costuma se espalhar para outros ativos similares.

Maxi Doge tenta capturar a onda especulativa

O novo projeto Maxi Doge (MAXI) tenta capitalizar a atenção renovada do mercado. E vem sendo bem-sucedido nisso. Afinal, a pré-venda do token já superou US$ 4 milhões.

Para ganhar espaço, o MAXI aposta na mistura de cultura meme com incentivos financeiros. Por exemplo, o Maxi Fund destina 25% dos recursos para sustentar o ecossistema. Além disso, o staking promete rendimento anual de 135%, reforçando o apelo para quem busca riscos altos.

No entanto, o grande diferencial do projeto é mesmo sua aversão à onda de institucionalização que tomou conta das memecoins. E, claro, isso se refere ao próprio Dogecoin, fonte de inspiração do Maxi Doge.

O MAXI espera atrair ‘degens’ graças à guinada de volta ao humor e ao incentivo à especulação, podendo gerar retornos expressivos se for bem-sucedido nessa empreitada.

O processo de compra durante a pré-venda é simples: basta acessar o site oficial e conectar uma carteira compatível com Ethereum. Em seguida, o investidor pode usar ETH, USDT, USDC, BNB ou cartão.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.