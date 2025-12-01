CZ reforça tese de investimento em momentos de pânico

Resumo da notícia

Fear & Greed Index sobe e tira o mercado da zona de medo extremo.

CZ reforça a estratégia histórica de comprar no pânico e vender na euforia.

Fundos tokenizados de Treasuries atingem US$ 7 bilhões, mostrando uma demanda por rendimento estável mesmo em ciclos negativos.

Analistas veem espaço para memecoins como o Maxi Doge liderarem as primeiras altas caso o mercado inicie uma reversão.

O mercado de criptomoedas registrou uma leve melhora no sentimento no fim de semana, após o Fear & Greed Index subir de 20 para 28, deixando temporariamente a zona de medo extremo.

O movimento reacendeu as discussões sobre o comportamento dos investidores. Changpeng Zhao (CZ), fundador da Binance, falou sobre isso no X:

Opinião impopular, mas é melhor vender quando há ganância máxima e comprar quando há medo máximo.

CZ reforça tese clássica de comprar no medo e vender na euforia

Segundo CZ, períodos de pessimismo profundo sempre abriram portas para bons pontos de entrada em novos investimentos cripto.

Embora não tenha citado nenhum ativo específico, a mensagem veio logo após plataformas confirmarem que o índice havia deixado o patamar mais extremo de medo.

A fala ocorre após mais de duas semanas de queda de confiança, durante as quais o indicador permaneceu abaixo de 20.

Historicamente, essas zonas refletem uma forte aversão ao risco e, para alguns traders, reversões em potencial.

No mesmo dia do comentário de CZ, o Bitcoin (BTC) era negociado perto de US$ 91.352. Portanto, exibia um comportamento volátil, mas suficientemente estável para indicar uma possível fase de acomodação após as quedas recentes.

Tokenização cresce mesmo em ambiente de medo

Outro ponto de destaque veio de Merlijn The Trader, que destacou o avanço expressivo dos fundos tokenizados de Treasuries dos EUA, cujo valor de mercado atingiu US$ 7 bilhões. Esse é um salto de 50 vezes desde 2024.

Esse crescimento mostra que, mesmo em ciclos de sentimento negativo, investidores continuam buscando produtos on-chain com rendimento estável, ampliando o uso da blockchain em aplicações mais conservadoras.

Para os analistas, o movimento reforça a tese de diversificação dentro do próprio universo cripto, especialmente em períodos de incerteza.

Se CZ estiver certo, uma retomada acelerada pode estar próxima

Se a leitura de Changpeng Zhao estiver correta e o mercado realmente estiver saindo da fase de medo, uma recuperação mais rápida do que muitos previam pode estar no horizonte.

Aliás, historicamente, momentos em que o Fear & Greed Index sai do fundo do poço costumam marcar o início das primeiras ondas de reversão.

Quando isso ocorre, há um padrão claro: as memecoins costumam liderar as primeiras altas parabólicas.

Afinal, trata-se de um segmento altamente especulativo, mas também o que mais cria novos milionários em fases iniciais de bull market, graças à combinação de liquidez crescente, narrativa viral e forte apetite por risco.

Por isso, os analistas apontam que os períodos de medo extremo, justamente quando o mercado está descontado, são também momentos estratégicos para incluir um pequeno percentual em projetos promissores de memecoins.

Essa abordagem pode maximizar ganhos caso a próxima pernada de alta realmente comece a se formar.

Nesse sentido, vale observar projetos emergentes com forte apelo comunitário e boa tração inicial, como o do Maxi Doge (MAXI).

Maxi Doge: o novo competidor do universo de memecoins

O Maxi Doge surge em um momento em que os investidores voltam a procurar ativos de entrada acessível e narrativas capazes de viralizar rapidamente.

Inspirado no legado de memecoins clássicas, o projeto aposta em três pilares fundamentais para ganhar adesão:

Comunidade ativa

Engajamento social intenso

Proposta visual e narrativa baseada no exagero e na cultura meme.

Mesmo em estágio inicial, o Maxi Doge já aparece em discussões de traders que buscam oportunidades assimétricas para ciclos de alta.

Parte desse apelo vem do efeito alavancado intrínseco às memecoins. Afinal, basta uma combinação de volume, hype e timing para que ocorram movimentos de preço acelerados.

Com o mercado demonstrando sinais de estabilização e a possibilidade de retomada, o Maxi Doge se posiciona como um dos nomes que podem surpreender. Principalmente, se o fluxo de dinheiro voltar para os ativos especulativos.

Ainda é cedo para prever grandes movimentos. No entanto, para os investidores que acompanham tendências de ciclo, o token já começa a aparecer no radar de oportunidades de alto risco e alto retorno potencial.

