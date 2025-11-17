Resumo da notícia

Schiff chamou o modelo da Strategy de 'fraude completa' e previu sua falência.

Vendas de insiders aumentam cautela sobre a saúde financeira da empresa.

Volatilidade da Strategy gera receio entre detentores de Bitcoin.

Bitcoin Hyper ganha destaque ao propor utilidade ativa para o BTC.

A MicroStrategy, hoje rebatizada como Strategy, voltou ao centro das discussões no mercado cripto após novas críticas do economista e defensor do ouro Peter Schiff.

Em declarações recentes, Schiff afirmou que o modelo de negócios da companhia é ‘uma fraude completa’, reacendendo preocupações sobre a sustentabilidade de empresas altamente expostas ao Bitcoin.

As falas rapidamente se espalharam pelas redes sociais, alimentando um debate acalorado sobre a estratégia corporativa liderada por Michael Saylor e seus possíveis impactos no mercado cripto mais amplo.

Peter Schiff diz que a falência é apenas uma questão de tempo

Em sua crítica mais dura até agora, Peter Schiff alegou que a empresa caminha inevitavelmente para a insolvência devido à dependência extrema do desempenho do Bitcoin.

Para ele, manter o BTC como principal pilar financeiro seria insustentável em um ambiente de alta volatilidade. Segundo Schiff:

O modelo de negócios da Strategy é uma fraude completa. A falência é inevitável — resta saber quando.

O economista, conhecido opositor do Bitcoin, afirma que a empresa só conseguiu prosperar nos últimos anos porque o preço do BTC subiu de forma extraordinária. Além disso, para ele, qualquer ciclo prolongado de queda colocaria o balanço corporativo em risco direto.

As declarações de Schiff ampliaram a atenção sobre a saúde financeira da companhia. Afinal, movimentos recentes de venda de ações por parte de insiders, executivos e funcionários, reforçaram a cautela.

Isso porque alguns investidores interpretaram as operações como sinais de realização de lucro ou incerteza sobre o futuro. A repercussão impactou o humor do mercado, com volatilidade nos preços tanto do Bitcoin quanto das principais altcoins.

Consequentemente, ações da Strategy registraram volatilidade extra na esteira do debate, refletindo dúvidas sobre a capacidade da empresa de sustentar seu plano agressivo de acumulação de BTC.

Para analistas, no entanto, esse tipo de discussão não é novidade. Afinal, empresas com tesourarias totalmente concentradas em Bitcoin sempre foram avaliadas com maior rigor e suscetíveis a críticas públicas de opositores do criptoativo.

Impacto potencial no BTC e no setor

O papel da Strategy no ecossistema é significativo. Com uma das maiores reservas corporativas de Bitcoin do mundo, qualquer narrativa que coloque a empresa em uma posição vulnerável tende a gerar receio momentâneo entre os detentores de BTC.

Caso o mercado interprete que a MicroStrategy pode se desfazer de parte de suas reservas no futuro, isso poderia gerar pressão de curto prazo sobre o preço do Bitcoin.

Além disso, a continuidade do modelo de tesouraria BTC-only pode influenciar discussões regulatórias sobre empresas que concentram seus ativos em cripto.

Portanto, a retórica de Schiff tende a reacender debates antigos sobre se o Bitcoin pode ou não sustentar modelos corporativos de longo prazo.

Por outro lado, veteranos do setor lembram que esse tipo de crítica já apareceu em vários ciclos, especialmente em períodos de correção ou de maior incerteza macro.

Bitcoin Hyper: utilidade além do hold

As críticas de Peter Schiff ao modelo de tesouraria concentrada em Bitcoin reacenderam um debate crucial: até que ponto empresas e investidores podem depender apenas da valorização do BTC?

Para muitos analistas, a resposta está se deslocando do simples acúmulo para o uso ativo. E é justamente nessa fronteira que o Bitcoin Hyper (HYPER) começa a se destacar.

Enquanto modelos corporativos centrados exclusivamente na compra de BTC enfrentam questionamentos, o Bitcoin Hyper surge como uma alternativa que amplia a utilidade econômica do Bitcoin.

O Hyper transforma o BTC em combustível para aplicações de alta velocidade, camadas de execução e transações Web3.

Ou seja, em vez de manter BTC parado no balanço, o HYPER propõe uma dinâmica na qual o Bitcoin passa a funcionar em um ecossistema de aplicações híbridas, criando demanda constante e desbloqueando novos fluxos de valor.

Por isso, investidores atentos à próxima grande narrativa enxergam no Bitcoin Hyper não apenas um token, mas também uma vertente complementar à tese institucional do BTC.

Se a discussão atual expõe fragilidades do modelo tradicional de tesourarias, o HYPER representa o caminho oposto, isto é, uma infraestrutura que valoriza o uso do Bitcoin, não apenas sua existência estática.

Visite a pré-venda do $HYPER

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.