Empresas compraram US$ 2,5 bilhões em BTC semana passada

O mercado de Bitcoin (BTC) registrou um novo capítulo na sua evolução institucional. Empresas públicas compraram mais de US$ 2,5 bilhões da moeda em apenas uma semana, conforme dados da plataforma SoSoValue. O valor é referente ao período entre 28 de julho e 3 de agosto de 2025.

Esse movimento faz parte de uma tendência ainda maior, que a Strategy — empresa de Michael Saylor — iniciou ainda em 2020. No entanto, com a recente alta do Bitcoin e o sucesso do modelo de Saylor, a narrativa está ainda mais forte em 2025.

Neste ano, empresas listadas em bolsa investiram cerca de US$ 47,3 bilhões em Bitcoin. Desse modo, superaram os US$ 31,7 bilhões que entraram via ETFs spot ao longo do mesmo período.

É uma mudança clara no modelo tradicional de exposição institucional. Além disso, mostra a força das Bitcoin Treasuries Companies, empresas que acumulam BTC em tesouraria.

Empresas enchem o caixa de BTC

Apesar de já existir uma grande movimentação de empresas comprando outras criptomoedas promissoras para formarem seus caixas estratégicos, o Bitcoin ainda é a escolha mais popular.

Em meio a esse cenário, a Strategy — anteriormente MicroStrategy, conhecida como a principal referência em estratégia corporativa centrada em BTC — adquiriu 21.021 BTC por aproximadamente US$ 2,46 bilhões na última semana. A empresa pagou em média cerca de US$ 117.256 por unidade.

A Strategy já soma cerca de 628.791 Bitcoins em seu balanço, adquiridos ao longo dos anos por cerca de US$ 46 bilhões. Atualmente, o montante vale mais de US$ 73 bilhões. Além disso, os ativos respondem por cerca de 3% da oferta total de BTC.

A japonesa Metaplanet também se destacou. Após uma queda de cerca de 5% no preço do Bitcoin durante o fim de semana, a companhia aproveitou para comprar 463 BTC por cerca de US$ 53,7 milhões. Com isso, elevou o total que detém para 17.595 BTC, avaliados em mais de US$ 2 bilhões.

Essa compra posiciona a Metaplanet entre as maiores holdings corporativas de BTC no mundo. Ela está atrás da Strategy, Trump Media e outros players credenciados do setor.

Trump Media também compra BTC

A Trump Media & Technology Group teria adquirido US$ 2 bilhões em Bitcoin, equivalentes a dois terços de seus US$ 3 bilhões em ativos líquidos. Também destinou US$ 300 milhões a opções relacionadas à criptomoeda, reagindo a um cenário regulatório mais favorável nos EUA.

A atividade corporativa ocorre em meio a um momento único para o Bitcoin. Afinal, o ativo alcançou máximas históricas nas últimas semanas. Isso ocorreu devido à liquidação de posições vendidas (o chamado short squeeze) de mais de US$ 1,01 bilhão em operações alavancadas, além dos altos volumes de influxos em ETFs. Os ETFs chegaram a ter um influxo de US$ 1,18 bilhão em um único dia.

Analistas destacam que essa combinação de compras corporativas, injeções de capital em ETFs e momentum do mercado vem criando um ciclo positivo. As corporações que adicionam BTC aos seus balanços reforçam a narrativa da moeda como reserva estrutural de tesouraria, e não apenas um ativo especulativo.

Essa virada institucional também reflete uma mudança na forma como empresas tratam a nova classe de ativos. Ao adotar políticas como emissão de ações preferenciais ou standby lines para financiar aquisições de BTC, como fez a própria Strategy, essas companhias demonstram um comprometimento estruturado com a estratégia cripto, em vez de alocações financeiras pontuais.

Brasil ganha destaque com Méliuz

Embora a Méliuz não tenha feita aquisições na última semana de julho, a empresa também ganha destaque no cenário internacional. Afinal, a fintech brasileira reforçou sua presença estratégica em BTC no fim de junho de 2025.

Na época, a empresa adquiriu 275.43 BTC por cerca de US$ 28,6 milhões. Com isso, elevou seu total para aproximadamente 595,67 BTC, consolidando-se como a maior companhia pública detentora do ativo na América Latina.

A operação foi financiada por meio de uma oferta subsequente de ações que levantou cerca de R$ 180 milhões. Agora, a Méliuz se posiciona oficialmente como a primeira Bitcoin Treasury Company do Brasil, tendo ajustado seus estatutos e estrutura corporativa para promover o BTC como principal reserva de valor de longo prazo.

Portanto, a iniciativa de Israel Salmen, CEO da Méliuz, coloca a empresa junto a companhias dos EUA, Reino Unido e Canadá. Conforme dados da SoSo Value, a Europa ainda está bem trás na adoção corporativa de Bitcoin.

Nova tese ganha legitimidade

Para o mercado financeiro, essa abordagem vem ganhando legitimidade. Instituições como o Citi e gestores de ativos estão reverenciando o Bitcoin como um ativo de diversificação com características únicas, diferentes daquelas do ouro ou das ações tradicionais.

A estratégia de balanço em BTC tem sido vista como uma inovação ousada, mas consistente com a lógica de proteção contra inflação e riscos geopolíticos.

No entanto, críticos alertam para riscos operacionais e regulatórios. A volatilidade do BTC pode gerar desalinhamento com métricas contábeis convencionais e criar pressões sobre CFOs e conselhos de administração.

Além disso, regimes regulatórios mais rígidos podem limitar a capacidade de empresas de emitir dívida ou ações para comprar criptomoedas.

Ainda assim, o movimento corporativo mais recente prova que o Bitcoin se consolidou como protagonista estratégico nos balanços institucionais.

Adoção de empresas veio para ficar

Ao registrar um influxo de US$ 2,5 bilhões por empresas públicas em apenas uma semana, o mercado sinaliza que a adoção faz parte de uma agenda deliberada de tesouraria digitalizada.

A tendência aponta para o aproveitamento de oportunidades — como quedas momentâneas no preço — mas também destaca uma mudança robusta na forma como empresas veem o BTC: não como especulação, mas como ferramenta de resiliência financeira e posicionamento geopolítico digital.

Enquanto isso, o mercado de criptomoedas acompanha com atenção o desenrolar dessa fase: se mais empresas públicas ingressarem nessa lógica, poderemos registrar um novo ciclo de fundadores e gestores privados migrando parte de seu caixa para ativos cripto estruturais.

