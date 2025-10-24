FalconX adquire 21Shares, gestora cripto de US$ 11 bilhões

Resumo da notícia

FalconX comprou a 21Shares, maior emissora de ETPs cripto do mundo.

A gestora suíça administra US$ 11 bilhões em ativos em 55 produtos listados.

A FalconX movimenta US$ 2 trilhões em volume anual com 2 mil clientes institucionais.

Parceria mantém independência operacional da 21Shares, que continuará listando ETPs e ETFs sob sua própria marca.

Aquisição é a terceira da FalconX em 2025, após integrar Arbelos Markets e Monarq Asset Management.

A FalconX, uma das maiores corretoras institucionais de ativos digitais do mundo, anunciou a aquisição da 21Shares AG, fornecedora líder mundial de produtos negociados em bolsa (ETPs) de criptomoedas.

A transação, divulgada por meio de um comunicado oficial à imprensa, marca um dos acordos mais relevantes de 2025 no setor de finanças digitais e representa um avanço decisivo na integração entre infraestrutura institucional e gestão regulada de ativos digitais.

Acordo funde gigantes da infraestrutura e da gestão de ativos

Fundada em 2018 por Raghu Yarlagadda e Prabhakar Reddy, a FalconX alcançou destaque global como provedora de liquidez e crédito institucional para fundos, bancos e gestoras que operam ativos digitais.

A empresa movimenta mais de US$ 2 trilhões em volume anual, com uma base de 2 mil instituições distribuídas por 30 países.

A 21Shares, por sua vez, foi criada em 2018 por Hany Rashwan e Ophelia Snyder. Em seguida, tornou-se pioneira ao lançar o primeiro ETP de Bitcoin com lastro físico do mundo, listado na SIX Swiss Exchange.

Em 30 de setembro deste ano, a gestora controlava US$ 11 bilhões em ativos sob gestão (AUM), distribuídos em 55 produtos de criptoativos promissores negociados em bolsas da Europa, dos EUA e da Ásia.

A combinação entre as duas empresas reforça a presença da FalconX na América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Além disso, visa criar um ecossistema completo, que una infraestrutura institucional de negociação e custódia e distribuição de produtos financeiros regulados.

Segundo Raghu Yarlagadda, CEO da FalconX:

A 21Shares construiu uma das plataformas de produtos mais confiáveis e inovadoras em ativos digitais (…) Estamos presenciando uma poderosa convergência entre ativos digitais e mercados financeiros tradicionais. Estender nossa infraestrutura de trading, derivativos e crédito aos mercados listados por meio da 21Shares é o próximo passo natural para fortalecer a eficiência e a transparência do mercado.’

Independência e sinergia operacional

De acordo com o comunicado conjunto, a 21Shares continuará a operar de forma independente sob a holding FalconX. Russell Barlow, atual CEO da 21Shares, permanece no cargo, trabalhando em conjunto com a equipe de liderança global da FalconX para alinhar estratégias e produtos.

Além disso, a empresa suíça manterá sua sede em Zurique e preservará a estrutura de todos os seus ETPs e ETFs já listados, garantindo continuidade aos investidores. A fusão não altera as regras ou objetivos de investimento dos fundos existentes.

Para Yarlagadda, o foco está em ‘criar valor empresarial duradouro ao longo dos ciclos de mercado’, evitando o curto-prazismo que muitas vezes caracteriza o setor de criptoativos.

Visão da 21Shares

Os fundadores da 21Shares, Hany Rashwan e Ophelia Snyder, destacaram que o acordo marca o início de um novo ciclo de crescimento:

Nos últimos oito anos, construímos o negócio da 21Shares do zero até atingir mais de US$ 11 bilhões em ativos. Expandimos para alcançar milhões de clientes em todos os cantos do mundo e os trouxemos para o universo cripto com produtos e pesquisa de qualidade. A FalconX nos permitirá acelerar essa trajetória.

Barlow, CEO da 21Shares, complementou:

Nosso objetivo sempre foi democratizar o investimento em criptoativos por meio de produtos regulados. Agora, com a FalconX, poderemos avançar mais rápido, ampliando nosso alcance e liderando a criação de soluções que atendam às necessidades dos investidores em todo o mundo.

Terceira aquisição da FalconX em 2025

A compra da 21Shares é a terceira grande transação da FalconX em 2025. Em março, a empresa integrou a Arbelos Markets, especializada em derivativos e algoritmos de alta frequência, e em julho adquiriu participação majoritária na Monarq Asset Management, focada em estratégias quantitativas com ativos digitais.

Com a nova aquisição, a FalconX passa a operar em três frentes complementares:

Infraestrutura de trading e crédito institucional (FalconX Prime);

Gestão de ativos e produtos estruturados (Monarq e 21Shares);

Distribuição e research.

Portanto, a estrutura permite que a companhia ofereça um ecossistema verticalizado, do acesso institucional à listagem de produtos em bolsas internacionais.

Contexto setorial e competição

A consolidação reflete uma tendência global no mercado de criptoativos: busca por integração entre infraestrutura tecnológica, liquidez e conformidade regulatória.

Nos últimos 18 meses, o setor testemunhou movimentos semelhantes. Por exemplo, houve a aquisição da Bitstamp pela Robinhood e a parceria entre Coinbase e BlackRock para ETFs institucionais.

Com o negócio FalconX + 21Shares, nasce uma plataforma capaz de disputar espaço com gigantes como BlackRock, Invesco e Fidelity no segmento de produtos de investimento digitais.

Analistas apontam que a transação reforça a tese de institucionalização definitiva da indústria cripto. Ou seja, a notícia pode ampliar o acesso a investidores tradicionais que buscam exposição a ativos digitais sem abrir mão de governança e compliance.

FalconX: um hub global de ativos digitais

A FalconX é reconhecida como uma das poucas empresas com licença para atuar simultaneamente como prime broker, provedora de liquidez, corretora de swaps registrada na CFTC e gestora de crédito on-chain.

A companhia é apoiada por um grupo robusto de investidores, incluindo Accel, Altimeter Capital, GIC, American Express Ventures, Lightspeed Venture Partners, Sapphire Ventures, Tiger Global Management e Thoma Bravo.

Além disso, a empresa mantém escritórios no Vale do Silício, Nova York, Londres, Hong Kong, Bengaluru (Índia), Singapura e Valletta (Malta).

Com a 21Shares sob sua alçada, a FalconX planeja expandir rapidamente sua atuação em ETPs de Bitcoin e Ethereum. Também deve lançar produtos híbridos envolvendo stablecoins reguladas, títulos tokenizados e derivativos estruturados.

Segundo fontes próximas à negociação citadas pela Bloomberg, o grupo estuda levar os ETPs da 21Shares ao mercado americano. O objetivo é aproveitar o momento de crescimento dos ETFs à vista aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

No Brasil, a 21Shares lançou 6 BDRs de seus ETPs da Europa na B3.

A integração tecnológica entre as duas empresas deverá ocorrer ao longo de 2026, com intercâmbio de equipes de engenharia e compliance para garantir interoperabilidade entre os sistemas de clearing e custódia.

Perspectiva de mercado

Especialistas consideram que a aquisição marca um divisor de águas na consolidação das finanças digitais. Para o economista e pesquisador David Lawant, da FalconX:

Essa fusão cria um novo padrão de infraestrutura global, em que a negociação, a custódia e a distribuição de ativos digitais passam a operar sob o mesmo ecossistema regulado.

De acordo com dados da PwC, o mercado global de ETPs e ETFs de criptoativos deve ultrapassar US$ 30 bilhões em ativos sob gestão até 2027. O movimento deve receber impulso da demanda institucional, além da tokenização de ativos do tesouro americano e títulos corporativos.

Em resumo, a aquisição da 21Shares pela FalconX simboliza mais do que uma expansão corporativa. Também representa a integração madura entre o mercado financeiro tradicional e o universo cripto, estabelecendo uma nova referência de profissionalismo, governança e eficiência operacional.

Com US$ 11 bilhões em ativos listados e US$ 2 trilhões em volume institucional anual, o grupo combinado se posiciona como uma força global na transformação do sistema financeiro digital.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.